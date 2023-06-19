Раскрыл несколько секретов.

Испания выиграла Лигу наций! В серии пенальти были лучше Хорватии после 0:0 за 120 минут.

Герой – не только Дани Карвахаль с победной паненкой, еще важнее вратарь Унаи Симон. Без его сэйвов ничего бы не получилось.

Вратарь из «Атлетика» сначала отбил удар Ловро Маера ногой: все сделал четко, хотя уже улетел в угол. Стиль Игоря Акинфеева!

Когда пяти обязательных ударов не хватило, Унаи добавил еще: четко в броске остановил мяч от Бруно Петковича. Причем шикарно оставил одну ногу на линии. У судей изначально были вопросы, но повтор показал, что перебивать не нужно, все исполнено идеально.

Следом как раз паненка Карвахаля – и победа.

Это не первая серия пенальти имени Симона: в четвертьфинале Евро-2020 со Швейцарией он тоже вытащил два удара. После них еще соперник влепил выше, а Испания прошла дальше. Правда, на Италию в полуфинале тогда уже не хватило, там серию уже проиграли. Зато в Лиге наций итальянцев в 1/2 финала обыграли в основное время – благодаря голу Хоселу в концовке, и забрали титул.

Унаи поставил рекорд: за карьеру в сборной отбил уже шесть ударов в послематчевых сериях . У Икера Касильяса было пять, Симон как раз догнал и опередил в финале Лиги наций.

Как у Симона это получается? Он раскрыл несколько секретов

Похоже, в Испании вырос новый король пенальти. Унаи играл в сборной еще при Луисе Энрике, хотя сезон до Евро откровенно провалил.

Тренер верил в Симона и дальше: отыграл целиком весь чемпионат мира в Катаре. А за «Атлетик» страдает: в Ла Лиге-22/23 пропустил на 2,3 гола больше, чем должен был, исходя из опасности ударов по статистике – это худший показатель среди всех основных киперов чемпионата.

Но сейчас это не имеет значения. Симон принес Испании первый трофей за 11 лет.

В интервью Сиду Лоу для The Guardian испанский кипер объяснял, что пенальти – совсем не лотерея.

«У меня всегда есть вся информация о бьющих, – объяснял он на примерах с Евро-2020, когда серии со швейцарцами и итальянцами затягивались до того, что бить приходилось всем. – Все на бумаге: тип удара, направление. Мне это очень важно, потому что я не очень-то хорош в чтении по лицам. Я до последнего стою у штанги, пока не увижу номер игрока, который идет бить – потом смотрю в свои записи».

Причем важно не только то, что там написано. Важен сам факт: посмотреть в записи, когда соперник подходит бить, говорит Симон. И вспоминает, что разговаривал с игроками, которые думают: «Боже мой, он прочитал что-то в своих заметках. Вот блин, он знает, куда я собираюсь бить».

К тому же в записях у Унаи не только направление удара, ему важно знать все. Во-первых, кто как подходит к мячу: кто-то смотрит на вратаря, кто-то – всегда только на мяч, потому что заранее определяет сторону для удара.

«Перед там, как изучать бьющих, я сомневался: когда принимать решение, когда прыгать. Поэтому часто опаздывал, – признавался испанец. – А когда видишь, например, что игрок не смотрит на тебя, это наверняка значит, что он не будет менять своей привычки. Тогда можно пойти в нужную сторону раньше. Ты можешь и ошибиться, это не точная наука. Но если угадываешь, получаешь гораздо больше шансов».

У Симона есть фан-клуб в испанской деревне, где родился его отец. Он приезжает туда порубиться в карты

Унаи родился в Мурхии – деревеньке на севере Алавы, самой южной провинции Страны Басков. Здесь живет чуть больше тысячи человек, и у местных два главных развлечения – футбол и велоспорт.

Да-да, в Басконии очень любят велоспорт, и именно в Мурхии родился Микель Ланда – велогонщик, который выигрывал этапы «Джиро» и «Вуэльты». Он на восемь лет старше, Унаи следил за его восхождением – велосипед Симону тоже нравился (все детство гонял с друзьями). Однако в итоге любовь к футболу перевесила.

Симон часто проводил лето в Сан-Марсале, деревне на 150 человек в старой испанской провинции Самора – это его второе родное место, тут вырос отец вратаря. В Саморе его считают не меньше своим, чем в Стране Басков. Там даже есть пенья – официальный фан-клуб голкипера. Поэтому сейчас главная команда Сан-Марсаля – «Атлетик». Местные часто собираются, чтобы смотреть ее матчи, а уж сборную Испании там теперь обсуждают с максимальным наслаждением.

«Мы гордимся тем, что он наш сосед. И не потому, что он вратарь «Атлетика» или сборной Испании, а потому что он всегда был хорошим парнем, – рассказывал Хавьер Мартин, владелец бара El Cruce, где собирается пенья. – Он замечательный молодой человек, у него хорошие отношения со всеми, ребята его обожают». По словам Мартина, в последний раз, когда Симон приезжал в Сан-Марсаль, он собрал детей, чтобы с ними пообщаться.

Конечно, Унаи бывает там не так часто, как его отец, но когда приезжает, встречается со всеми соседями, а не только с бабушкой и дедушкой. Он приходит в бар, чтобы поиграть со знакомыми в карты – и больше всего любит мус, испанскую карточную игру, которую придумали баски.

Уже не первый раз ему полагается выпивка за счет заведения!

Фото: East News/AP Photo/Peter Dejong; Gettyimages.ru/Lars Baron; zamora24horas.com