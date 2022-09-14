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«Это пенальти». Даже Люка Эрнандес признал нарушение на Дембеле (он видел момент лучше всех)

Хави Хави
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Во время матча «Баварии» и «Барсы» (2:0) на поле почти не шумели из-за судейства. Самое интересное началось после свистка.  

«Мне все говорят, что пенальти на Дембеле был, – сказал тренер каталонцев Хави. – Но я никогда не говорю о рефери. Считаю, что мы провели очень хорошую игру».

А вот и эпизод, о котором говорит тренер. Альфонсо Дэвис бедром остановил Усмана Дембеле, но свисток Данни Маккели  промолчал.

Бывший испанский арбитр Сесар Луис Барренечеа Монтеро был возмущен – по его мнению, это очевидный момент.

«Движение было очень четкое. Дембеле выиграл позицию. Дэвис выставил ногу перед собой, из-за чего вингер «Барселоны» упал. Следовательно, это явный пенальти за фол Дэвиса.

Здесь нельзя рассуждать – это очевидный пенальти. Не понимаю, почему ни судья, ни арбитры на ВАР, у которых были те же кадры, не усмотрели в этом действии ничего наказуемого. Не понимаю, почему момент не рассматривался».

Неожиданное: пенальти признал игрок «Баварии»

Защитник Люка Эрнандес в эфире Cadena SER согласился с бывшим испанским арбитром Эдуардо Итурральде Гонсалес, что следовало назначить пенальти.

Гонсалес объяснил, что движение Дэвиса было четким, и Люка сказал: «Ты меня подловил. Это пенальти, Иту».

Отметим, что Эрнандес был ближе к эпизоду, чем судья – столкновение произошло у него на глазах (это видно по общему плану, у Эрнандеса 21-й номер). А вот Томас Мюллер был еще ближе (хотя игроки были к нему спиной) – и на поле он сигнализировал рефери, что Дэвис сыграл по правилам. 

Бавария Германия – Барселона Испания 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
13 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 50 Эрнандес, 2:0 – 54 Сане.
БаварияНойер, Павар (Мазрауи, 21), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 46), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 70), Сане (Тель, 80), Мусиала (Гравенберх, 80).
Барселонатер Стеген, Кунде, Кристенсен (Эрик Гарсия, 70), Араухо, Алонсо, Бускетс (Кессиэ, 80), Педри, Гави (де Йонг, 61), Левандовски, Дембеле (Фати, 80), Рафинья (Ферран Торрес, 61).
Предупреждения:
Забитцер (19), Бускетс (48), Киммих (74).

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Фото: REUTERS/Lukas Barth, Andreas Gebert

Был пенальти?
211 голосов
Да
82%
Люка Эрнандес
Нет
18%
Томас Мюллер

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