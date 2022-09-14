«Это пенальти». Даже Люка Эрнандес признал нарушение на Дембеле (он видел момент лучше всех)

Во время матча «Баварии» и «Барсы» (2:0) на поле почти не шумели из-за судейства. Самое интересное началось после свистка.

«Мне все говорят, что пенальти на Дембеле был, – сказал тренер каталонцев Хави. – Но я никогда не говорю о рефери. Считаю, что мы провели очень хорошую игру».

А вот и эпизод, о котором говорит тренер. Альфонсо Дэвис бедром остановил Усмана Дембеле, но свисток Данни Маккели промолчал.

Бывший испанский арбитр Сесар Луис Барренечеа Монтеро был возмущен – по его мнению, это очевидный момент.

«Движение было очень четкое. Дембеле выиграл позицию. Дэвис выставил ногу перед собой, из-за чего вингер «Барселоны» упал. Следовательно, это явный пенальти за фол Дэвиса.

Здесь нельзя рассуждать – это очевидный пенальти. Не понимаю, почему ни судья, ни арбитры на ВАР, у которых были те же кадры, не усмотрели в этом действии ничего наказуемого. Не понимаю, почему момент не рассматривался».

Неожиданное: пенальти признал игрок «Баварии»

Защитник Люка Эрнандес в эфире Cadena SER согласился с бывшим испанским арбитром Эдуардо Итурральде Гонсалес, что следовало назначить пенальти.

Гонсалес объяснил, что движение Дэвиса было четким, и Люка сказал: «Ты меня подловил. Это пенальти, Иту».

Отметим, что Эрнандес был ближе к эпизоду, чем судья – столкновение произошло у него на глазах (это видно по общему плану, у Эрнандеса 21-й номер). А вот Томас Мюллер был еще ближе (хотя игроки были к нему спиной) – и на поле он сигнализировал рефери, что Дэвис сыграл по правилам.

Фото: REUTERS/Lukas Barth, Andreas Gebert