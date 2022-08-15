За «Лацио» сыграл русский кипер. В следующем туре может выйти против Миранчука😍

Иван не подвел Сарри.

После гола Алексея Миранчука в первом же матче за «Торино» казалось, что в этом туре Серия А не сможет удивить сильнее. Но тут на поле вышел второй вратарь «Лацио» Иван Проведель – из-за того, что основной кипер Луиш Машимиану взял мяч в руки за штрафной на 8-й минуте и удалился.

После игры Маурицио Сарри с грустным лицом защищал португальца, ведь этим летом «Лацио» выложил за него 10 млн евро.

Если вы не знали, то этот 28-летний Проведель наполовину русский. Он приехал из «Специи» и там играл в основе (60 матчей за два сезона в Серии А), но в Риме на Проведеля ставят как на недорогого дублера для Машимиану – португальцу лишь 23 года. Сарри вряд ли предполагал, что помощь Ивана потребуется настолько рано.

Но он не подвел: да, не взял пенальти от Арнаутовича, зато совершил два хороших сэйва и помог «Лацио» выиграть в очень тяжелом матче – 2:1.

«Незабываемый дебют», – радовался кипер после матча.

В следующем туре Проведель наверняка дебютирует в основе. Соперник – «Торино» Миранчука, так что нас ждет приятная встреча.

Проведель обожает Тольдо и всегда мечтал быть вратарем

В январе на Sports.ru выходил отдельный шикарный текст про Ивана. Здесь мы выделим главное из карьеры 28-летнего голкипера.

• Иван родился в центре итальянской провинции Порденоне – четвертом по величине городе региона Фриули. Мама Елена – бывшая россиянка, а отец Пьер Паоло Проведель родом из Италии. В Россию голкипер заезжал: в детстве с мамой каждое лето навещали бабушку в Подмосковье.

• Дедушка Ивана был знаком со Львом Яшиным, а сам он влюбился во вратарское искусство в шесть лет – просто увидел игру Франческо Тольдо в полуфинале Евро-2000 против Нидерландов. В тот день итальянский кипер вытащил Италию в финал – и заслужил себе еще одного фаната.

• Стать кипером получилось не сразу – до 15 лет коучи молодежных команд «Тревизо» и «Порденоне» видели Проведеля в атаке, и дела шли хорошо. Он стабильно забивал и раздавал голевые передачи, но все время мечтал проявить себя в воротах и в какой-то момент даже думал закончить с футболом – но тут появился вариант в маленькой футбольной школе Лиапьяве.

• Проведель сиял и получил приглашение на просмотр в «Аталанту» – но сказки не произошло. После отказа Иван не сдался и продолжал тащить. Чуть позже привлек внимание скаутов «Удинезе» и пары клубов из Серии Б. Карьера развивалась стремительно: уже в 19 лет кипер дебютировал на взрослом уровне в Серии С, а через год поднялся и заиграл в Серии Б, даже несмотря на пару серьезных травм.

• В 2020-м «Специя» подыскивала молодого, надежного и недорого голкипера – и выбрала Проведеля. Иван вытеснил из состава ветерана Рафаэля и голландца Йеруна Зута – так кипер стал основным уже на уровне Серии А. На данный момент на его счету суммарно 170 матчей в Серии А и в Серии Б.

• Проведель очень любит Россию. Старается приезжать чаще, а сына и вовсе назвали Александром. Иван не заигран за сборную Италии, так что еще может попасть в сборную России – вратарь активно изучает русский язык. Получение российского гражданства с его корнями не составит проблем.

Тем более если играть в основе «Лацио».

Миранчук – король дебютов! Забил в первом же матче за «Торино», хотя перешел только 2 дня назад

Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio, Paolo Bruno