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Пента-трик и гол рабоной от Балотелли! А помните, где он вообще играет?

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Вау!

В день великого камбэка «Сити» проснулся Марио Балотелли – вколотил пента-трик за «Адана Демирспор», который закончил чемпионат Турции в середине таблицы.

Балотелли – второй бомбардир лиги

Перформанс Марио пришелся на встречу против «Гезтепе» (7:0) из зоны вылета. Балотелли завалил 5 мячей всего за 37 минут – отметился на 33-й, 36-й, 44-й, 61-й и 70-й минутах матча. Не обошлось и без шедевра: в моменте с пятым голом нападающий запутал соперника переступами, а потом отправил мяч в сетку рабоной!

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Так Балотелли сильно улучшил личную статистику в этом сезоне: за 31 игру он забил 18 мячей и стал вторым в списке бомбардиров чемпионата, поднявшись сразу на восемь позиций. Столько же голов на счету Аюба Эль-Кааби из «Хатайспора», а больше лишь у Умута Бозока из «Касымпаши» – 20.

В Турции Балотелли мстит, веселится и даже привлекается к сборной Италии 

Летом 2021-го Марио сменил итальянскую «Монцу» на новичка чемпионата Турции «Адана Демирспор» – и не прогадал. В начале 2022-го топ-выступлением Бало впечатлился даже Роберто Манчини – и вернул его в сборную.

Балотелли поехал в национальную команду впервые с сентября 2018-го – провел с ней январские сборы, где готовились к стыку против Северной Македонии. На него Марио уже не попал, а после вылета намекнул, что вполне мог бы и помочь команде.

Еще Марио обрадовался, что Манчини остался в сборной – у них вообще сложились приятные отношения. «Я работал с Балотелли (в «Интере» и «Ман Сити» – Sports.ru), когда он был молод и выступал хорошо. Он был и остается прекрасным игроком в плане техники. Давайте не забывать, что ему 31 год, так что он должен быть на пике. Конечно, все, кто знают его, разочарованы, что Марио не проявлял себя в полной мере последние 5-6 лет», – говорил Манчини в сентябре 2021-го.

Но без забавных историй в этом сезоне у Марио все равно не обошлось. 

В сентябре 2021-го Балотелли мощно встретился с «Бешикташем»: оформил 1+1 и отомстил тогдашнему тренеру соперников Сергену Ялчину – 10 лет назад мужчина называл Марио безмозглым. Балотелли подбежал к скамейке «Бешикташа» – и исполнил для Ялчина специальное празднование.

А уже в декабре Марио, отмечая гол, ударил одноклубника в голову – прилетело 21-летнему Юнусу Акгюну, который закинул дубль и принес победу над «Галатасараем». После матча итальянец развеял слухи о возможном конфликте, похвалив Акгюна в инстаграме: «Браво, малыш».

Марио не меняется.

Евро-2012 – лучший турнир Балотелли. Говорили, что он достигнет уровня Месси и Роналду, но Марио запомнился только культовым празднованием

Фото: eastnews.ru/Seskimphoto / Avalon

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