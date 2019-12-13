Кержаков, Оздоев и Азмун против Малафеева, Радимова и Орлова. Какими бы были легенды «Зенита» в PES 2020?

В ноябре этого года «Зенит» объявил о начале сотрудничества с компанией Konami. С 2018 года в симуляторе Pro Evolution Soccer на эксклюзивных условиях представлена вся Российская Премьер-Лига, а в новой версии игры была добавлена «Газпром Арена», виртуальную модель которой с максимальной точностью создали художники Konami. Помимо этого, в PES 2020 Андрей Аршавин вошел в список легендарных игроков и получил карточку с рейтингом 85. Мы встретились с Андреем, поиграли за него в PES и посмотрели на его реакцию в тот момент, когда один из голов в матче был забит именно Андреем Аршавиным. Посмотреть на это можно и нужно тут.

А теперь давайте представим, что в PES 2020 можно взять одну или несколько легенд «Зенита» и безболезненно заменить ими кого-нибудь из действующих игроков. Кого бы вы взяли и кого убрали? Наши авторы Александр Дорский и Глеб Чернявский придумали несколько вариантов замен, взяли за основу реальные показатели нынешних игроков «Зенита» и прикинули, какие рейтинги могли бы быть у Радимова, Файзулина, Орлова и других легенд. Важное уточнение: на картинки мы вынесли только основные показатели игроков из PES, а в тексте разобрали еще и дополнительные, которые можно найти у каждого футболиста внутри его профиля в игре.

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Михаил Кержаков – Вячеслав Малафеев

Кержаков стал основным вратарем «Зенита» уже по ходу сезона – от того и такой низкий рейтинг (уверен, сейчас было бы районе 75-76). У Малафеева практически на любом отрезке карьеры рейтинг был бы еще выше – он боролся за место в старте с Чонтофальски четыре года (и не сидел на скамейке так плотно, как Михаил) и был почти бессменным стартером с 2008-го до 2013-го.

PES оценивает действия Кержакова на линии в 82, а реакцию – в 79. Мне кажется, есть небольшая переоценка скиллов Михаила – Малафееву тогда дал бы по 85. Возможно, реакция – сильнейшее качество Малафеева, который часто выручал «Зенит» после сложных ударов с близкой дистанции.

У Малафеева не было необходимости часто играть ногами – десять лет назад тренеры «Зенита» еще не строили игру от вратаря, перелом произошел при Виллаш-Боаше и Луческу. PES не очень высоко оценивает качество всех передач Кержакова – довольно реалистично: например, проблемы с левой ногой Михаил глобально так и не решил.

Малафеев тоже не блистал в игре ногами – болельщики на «Петровском» даже спорили, сможет ли Вячеслав перебить центральный круг при ударах от ворот хотя бы пару раз за матч. Поэтому оценю передачи Малафеева на уровне Кержакова.

PES не считает игру на выходах за отдельный показатель (очевидно, прыгучесть нужна не только при них), но в этом компоненте Кержаков точно опережает Малафеева. Михаил – вообще один из самых агрессивных российских вратарей при подачах, поэтому если бы такой показатель существовал, Кержаков был бы круче Малафеева на 5-6 пунктов.

Вильмар Барриос – Александр Горшков

Барриос оценен PES в 82 – такие скиллы от разработчиков кажутся реалистичными. Конечно, сильнейшие качества Вильмара в игре – оборона и физика, по этим критериям колумбиец находится на уровне европейских топов.

Александр Горшков – легенда «Зенита», в 38 он закрывал фланг обороны в полуфинале Кубка УЕФА с «Баварией», но профильная позиция Горшкова – опорник. Навыки Горшкова в отборе и его физическую форму тоже оцениваю высоко – по всем показателям дал бы ему больше 80 (но везде – чуть меньше, чем Барриосу), а в прыгучести и игре головой дал бы Александру даже на 2-3 пункта, чем PES дал Барриосу.

Показатели, в которых Горшков точно должен опережать Барриоса – удары по воротам и сила удара. В последние месяцы Вильмар все чаще подключается к чужой штрафной, но удар ему уже вряд ли можно поставить – а Горшков очень качественно пулял из-за штрафной. Поэтому поставил бы Горшкову в районе 70 за удары по воротам и немного за 80 – по силе удара.

Магомед Оздоев – Владислав Радимов

Оздоев и Радимов – очень разные игроки, поэтому в контексте PES их сравнивать легко.

Оздоев выделяется выносливостью – ее разработчики оценили в 82. Радимов по этому показателю точно проседает – оценил бы ее в 75. По скорости Магомед тоже лучше (в PES – 80), Владислава оценил бы в 73-74. Агрессивность Оздоева оценена в 78 – и это явно мало, я бы дал 85. Радимов тоже был дерзок, но все-таки не прыгал с двух ног в соперников – поэтому 75 по критериям PES (а в моей голове – в районе 82).

На мяче Радимов круче Оздоева. Пас низом у Оздоева оценили в 79, пас верхом – в 76. Радимову поставил бы 85 и 82, за удар по воротам – 70 (у Оздоева – 61), а за подкрутку – 78 (у Магомеда – 69).

Далер Кузяев – Радек Ширл

Один из самых универсальных игроков «Зенита» конца 2010-х против одного из самых универсальных игроков «Зенита» 2000-х.

Скорость, ускорение и выносливость Кузяева и Ширла – примерно на одном уровне, поэтому поставил бы Радеку те же скиллы, что разработчики дали Далеру. В контроле мяча точно сильнее россиянин – оценил бы Ширла по этому показателю на 75.

В передаче низом Кузяев оценен на 81, Ширлу поставлю 75. Зато в навесах Радек сильнее, потому что большую часть карьеру играл только на фланге – 77 против 74 Далера. Подкрутка у Ширла тоже круче – дам 70 против 66, которыми Кузяева наделили разработчики.

Ширл был агрессивнее – PES дал Кузяеву 73, поэтому даю чеху 78. В отборе с приходом Адвоката Радек серьезно прибавил, в этом компоненте его тоже оценю чуть выше Кузяева – 81 против 79.

Себастьян Дриусси – Александр Спивак

Дриусси и Спивак – левые полузащитники, но это чуть ли не единственное, что их объединяет. Общие скиллы Дриусси – 79, а Спивака стоит оценить пониже – около 73, его манера игры не очень подходит для симулятора. Прежде всего, из-за скорости.

Дриусси в топ-10 самых скоростных игроков «Зенита» – это показатель разработчики оценили в 81. Здесь Спивак сильно уступает – оценил бы его скорость где-нибудь в 69. Впрочем, сила Александра была не в скоростном дриблинге, а в смещениях в центр и развитии атак оттуда. Удар Дриусси в PES 2020 хоть и в топ-5 «Зенита» (77), но, пожалуй, аргентинец тут проигрывает. Просто вспомните резаные удары с правой от Спивака и поставьте ему 80. То же самое и с подкрутой: Дриусси дали 73, Спивак заслуживает минимум 76.

Дриусси значительно нежнее Спивака – его агрессию оценили в 63, Александр явно заслуживает 75: на фланге он выжигал любых соперников и был дерзким. Уровень паса – примерно одинаковый. Низом Дриусси отдает на 75, верхом – на 72. У Спивака ровно наоборот – не зря же он исполнял все стандарты.

Сердар Азмун – Геннадий Орлов

Никто не видел, как играл Геннадий Орлов, но согласитесь: вы бы его ставили в основу! Поэтому тут будет совсем фантастика, но основанная на реальных событиях. Геннадий Сергеевич в интервью описывал свои скиллы так: «Я был похож на Широкова, почти так же себя вел. Старался высказывать то, что думаю. У меня игра шла, забивал, закручивал с угловых. Ну и резал правду-матку. А до тех пор пока не надорвал приводящую мышцу, бежал сто метров за 11,2 секунды. До травмы был одним из самых быстрых нападающих».

Отсюда очевидно, что Геннадий Сергеевич больше похож на Азмуна, чем на Дзюбу. Наградим его мощнейшими характеристиками среди всех наших легенд (даже общий рейтинг Малкома ниже на один пункт). Кроме, конечно же, игры в обороне и силы: Орлов невысокого роста и был бегунком, а в защите нападающие обычно не идеальны.

Ярослав Ракитский – Эрик Хаген

Ярослав Ракитский – сильнейший защитник «Зенита» (общий рейтинг – 81), но легендарности для Питера ему пока точно не хватает. То ли дело Эрик Хаген! Норвежский защитник уступает украинскому по всем параметрам, но его мощь останется в истории клуба. Соперничать с Хагеном в силе (88) может только Артем Дзюба (91).

Только, к сожалению, со скоростью все грустно, но вы и сами помните. Хуже Хагена (69) – только вратари, ближайший преследователь из основной обоймы – Йордан Осорио (70). Поэтому против команды со скоростными форвардами вроде Геннадия Орлова и Криштиану Роналду его опасно использовать. А вот против игроков вроде Дзюбы – в самый раз.

Хаген не проиграет ни одной борьбы и никому не позволит обыграть себя один в один. Главное, потом не начинать атаку разрезающими пасами и не идти в дриблинг – тут тоже все очень сложно.

Александр Ерохин – Виктор Файзулин

Не думайте, что мы сравниваем легенду «Зенита» с игроком ротации: в PES 2020 у Александра Ерохин сумасшедший общий рейтинг – 80. Больше только у Малкома (83), Барриоса (82), Ракитского, Дзюбы и Азмуна (у всех – по 81). Поэтому совершенно справедливо место Ерохина занимает Файзулин – тот тоже играл не часто. У них одинаковая скорость (75) и почти одинаковый пас (81 у Ерохина и 82 у Фазы).

Единственное, PES 2020 считает Ерохина невероятным универсалом: например, на позиции левого защитника его рейтинг равен 81 – то есть выше, чем в центре поля. У Файзулина, конечно, таких скиллов нет. В обороне он играет на скромные 69, а еще ему не хватает агрессии – 70 против 75 у Ерохина. Зато в ударе по воротам Файзулин, конечно же, превосходит соперника – 80 против 74.

Не согласны с мнениями Александра Дорского и Глеба Чернявского? Пишите в комментариях, какие рейтинги вы бы дали легендам «Зенита», составляйте свои топы и объясняйте, почему выбрали именно их.

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Фото: Gettyimages.ru/Dima Korotayev/Epsilon, Kirill Kudryavtsev/Epsilon, Vladimir Rys, Michael Steele Mike Kireev/Epsilon; РИА Новости/Владимир Федоренко; globallookpress.com/Alexander Wilf/Russian Look