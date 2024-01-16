16 матчболов, 22:20 на чемпионском тай-брейке. Победа Блинковой над Рыбакиной – это безумие!

Иногда бывают матчи, которые не поддаются рациональному описанию и осмыслению. Встреча Анна Блинковой с Еленой Рыбакиной во втором круге Australian Open – из таких.

Блинкова одержала лучшую победу в карьере – 6:4, 4:6, 7:6(22-20) против третьей ракетки мира. После матча она сказала, что это лучший день в ее жизни, который она никогда не забудет.

А мы долго не забудем этот тай-брейк.

***

Можно долго рассуждать о том, за счет чего Блинкова по сути весь матч переигрывала Рыбакину. Как она была стабильнее в плотных разменах кроссами. Как она находила первые подачи в нужные моменты (а когда перестала находить, проиграла второй сет). Как она быстрее и эффективнее меняла направления в разменах.

И так далее, и тому подобное.

Но в итоге все свелось к двум вещам – нервам и воле.

Рыбакина весь матч выглядела не очень уверенно, много ошибалась с форхенда, плохо переводила по линиям, не очень эффективно подавала. Но когда ей надо было отыгрывать матчболы, она превращалась в человека вообще без нервов.

Например, так она отыграла первый матчбол – еще до тай-брейка.

А так один из матчболов на безумном тай-брейке. Хотя до этого подобные форхенды мазала беспощадно.

Но когда инициатива переходила в ее руки, случалась одна из двух вещей. Либо она допускала непонятные ошибки.

Либо Блинкова включала волю и выцарапывала. Например, вот так. Как вам такая комбинация бэкхенда в заднюю линию и форхенда в боковую при счете 11:12 на решающем тай-брейке?

Или совершенно невероятная оборона.

В итоге тай-брейк вместил в себя весь спектр эмоций – от «вау, как же круто они играют!» до «ну е-мое, как тут можно было ошибиться».

Это было такое зрелище, что судья на вышке в какой-то момент смеялся, объявляя счет – потому что, наверное, впервые в жизни произносил такие большие числа в микрофон.

А общее впечатление лучше всего выражает лицо сестры Рыбакиной Анны. Полнейший шок и недоумение.

И в этом безумии Блинкова оказалась чуть стабильнее. Она отыграла шесть матчболов и реализовала десятый – когда тай-брейк длился больше получаса. И магия Рыбакиной кончилась – она пошла на агрессивный удар и пробила в аут.

Блинкова заплакала и перекрестилась.

И побежала к своей ложе праздновать – как будто выиграла «Большой шлем».

***

После матча Блинкова рассказала, о чем думала, отыгрывая матчболы: «На матчболах говорила себе: «Атакуй». На приеме я старалась обрезать траекторию, разогнать руки – давала себе технические указания. А еще говорила себе просто держать мяч в корте, в корте, в корте. И в итоге получилось».

Конечно, поразительно, что во всем этом безумии ей удавалось как-то сохранять мысли о технических вопросах. Но для нее куда важнее были другие ее слова:

«Я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше, у меня было так много матч-пойнтов… Я старалась быть агрессивной, но у меня тряслись руки. И ноги тоже».

И как же мощно, что ей хватило воли успокоить руки и ноги и вырвать победу. Первую в карьере в матчах против теннисисток топ-3.

***

Теперь Блинкова сыграет с Жасмин Паолини.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Фото: AP Photo/Andy Wong