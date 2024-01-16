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16 матчболов, 22:20 на чемпионском тай-брейке. Победа Блинковой над Рыбакиной – это безумие!

Анна Блинкова Анна Блинкова
Елена Рыбакина Елена Рыбакина
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Теннис Теннис

Иногда бывают матчи, которые не поддаются рациональному описанию и осмыслению. Встреча Анна Блинковой с Еленой Рыбакиной во втором круге Australian Open – из таких.

Блинкова одержала лучшую победу в карьере – 6:4, 4:6, 7:6(22-20) против третьей ракетки мира. После матча она сказала, что это лучший день в ее жизни, который она никогда не забудет.

А мы долго не забудем этот тай-брейк.

***

Можно долго рассуждать о том, за счет чего Блинкова по сути весь матч переигрывала Рыбакину. Как она была стабильнее в плотных разменах кроссами. Как она находила первые подачи в нужные моменты (а когда перестала находить, проиграла второй сет). Как она быстрее и эффективнее меняла направления в разменах.

И так далее, и тому подобное.

Но в итоге все свелось к двум вещам – нервам и воле.

Рыбакина весь матч выглядела не очень уверенно, много ошибалась с форхенда, плохо переводила по линиям, не очень эффективно подавала. Но когда ей надо было отыгрывать матчболы, она превращалась в человека вообще без нервов.

Например, так она отыграла первый матчбол – еще до тай-брейка.

А так один из матчболов на безумном тай-брейке. Хотя до этого подобные форхенды мазала беспощадно.

Но когда инициатива переходила в ее руки, случалась одна из двух вещей. Либо она допускала непонятные ошибки.

Либо Блинкова включала волю и выцарапывала. Например, вот так. Как вам такая комбинация бэкхенда в заднюю линию и форхенда в боковую при счете 11:12 на решающем тай-брейке?

Или совершенно невероятная оборона.

В итоге тай-брейк вместил в себя весь спектр эмоций – от «вау, как же круто они играют!» до «ну е-мое, как тут можно было ошибиться».

Это было такое зрелище, что судья на вышке в какой-то момент смеялся, объявляя счет – потому что, наверное, впервые в жизни произносил такие большие числа в микрофон.

А общее впечатление лучше всего выражает лицо сестры Рыбакиной Анны. Полнейший шок и недоумение.

И в этом безумии Блинкова оказалась чуть стабильнее. Она отыграла шесть матчболов и реализовала десятый – когда тай-брейк длился больше получаса. И магия Рыбакиной кончилась – она пошла на агрессивный удар и пробила в аут.

Блинкова заплакала и перекрестилась.

И побежала к своей ложе праздновать – как будто выиграла «Большой шлем».

***

После матча Блинкова рассказала, о чем думала, отыгрывая матчболы:  «На матчболах говорила себе: «Атакуй». На приеме я старалась обрезать траекторию, разогнать руки – давала себе технические указания. А еще говорила себе просто держать мяч в корте, в корте, в корте. И в итоге получилось».

Конечно, поразительно, что во всем этом безумии ей удавалось как-то сохранять мысли о технических вопросах. Но для нее куда важнее были другие ее слова:

«Я старалась сосредоточиться на каждом розыгрыше, у меня было так много матч-пойнтов… Я старалась быть агрессивной, но у меня тряслись руки. И ноги тоже».

И как же мощно, что ей хватило воли успокоить руки и ноги и вырвать победу. Первую в карьере в матчах против теннисисток топ-3.

***

Теперь Блинкова сыграет с Жасмин Паолини.

Алькарасу не нужна сетка – он бьет мимо нее. Дважды за матч!

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Фото: AP Photo/Andy Wong

30 комментариев
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Офигеть, включил этот матч, чтобы дождаться матча Медведева, и получил просто огромное удовольствие. Да, ошибки у девушек были, но какой же нерв и упрямство. И супер тай, на целых полчаса, просто огонь!
+61
-1
+60
Спорт ру опоздал. На чемпионате раньше выдали блог об Анечке.
Аня крута . Я хочу , чтобы она подтвердила данный успех и в дальнейшем. Ведь хейтеры уже начали писать , типа однодневка и тому подобное. А вы подумали , что выложив столько сил и эмоций очень сложно подготовится к следующему матчу. Поэтому прошу на Анечку не наезжать , а сказать спасибо за зубодробительный матч.
+42
-12
+30
Тай-брейк просто пушка. При просмотре на работе к телеку прилипли даже те, кто теннисом вообще не интересуется. Суперинтрига. Полчаса накала и нервяка. НУ и заорали и захлопали в ладоши, когда Аня затащила. Круто!
+15
0
+15
Анечку с выдающейся победой, попраздновать и настраиваться на следующий матч.
П.Ниткину спасибо за фото на главной.
+13
0
+13
Девушки почти 40 мин играли без перерывов на скамейке, с учетом последнего гейма перед 42х очковым таем. С ума сойти. Блинкова пишет себя в теннис.историю. Надеюсь, что Анна пройдет далеко по сетке, заняв там место 3й сеянной.
+12
0
+12
Так и с работы могут уволить... Я на час залип перед компом, какая тут работа. Аня молодец конечно, но столько ошибок от Рыбки я давно не видел. Хотя они по времени как пятисетовик сгоняли, столько сил отдали. Обе молодцы!
+13
-1
+12
Ответ Николай Бойко
Офигеть, включил этот матч, чтобы дождаться матча Медведева, и получил просто огромное удовольствие. Да, ошибки у девушек были, но какой же нерв и упрямство. И супер тай, на целых полчаса, просто огонь!
я тоже включил Медведева смотреть. но после такого матча теперь скучно на даню смотреть)
+12
-1
+11
Как-то случайно получилось, что посмотрел решающий сет с его шальным тайбрейком. Результат справедлив. Рыбакиной с такой игрой в дальнейшем рассчитывать не то что на титул - даже на полуфинал нельзя было бы. Вынесли бы в рабочем порядке в районе четвёртого круга. Так что пусть идёт дальше менее титулованная и вызывающая симпатию Блинкова. Для неё прохождение в любой круг теперь будет успехом. А помнить её благодаря сегодняшнему матчу будут всегда.
+7
0
+7
Девушки бьются, рвут жилы, вытягивают розыгрыши, совершают геройства и сокрушаются из-за ошибок...
В это время румяный довольный судья: 😋
+8
-1
+7
после таких побед дальше обычно не проходят, эмоционально выкачана будет Блинкова
+8
-3
+5
>>А общее впечатление лучше всего выражает лицо сестры Рыбакиной Анны. Полнейший шок и недоумение.

>>на фото мое обычное выражение лица
+8
-3
+5
Как показывает история, после феерической победы андердога, он тут же терпит будничное поражение. Дальше Паолини и Стивенс. Будем надеяться, что у Ани силы после сегодняшнего остались
+4
0
+4
Ответ fcdmsk
Тай-брейк просто пушка. При просмотре на работе к телеку прилипли даже те, кто теннисом вообще не интересуется. Суперинтрига. Полчаса накала и нервяка. НУ и заорали и захлопали в ладоши, когда Аня затащила. Круто!
К моменту, когда Аня выиграла решающий розыгрыш, лично у меня уже не осталось голоса орать. И ещё колени тряслись чуток 😅
+4
0
+4
Счастлив, что после двух лет игнорирования и пренебрежения к женскому теннису случайно начал смотреть именно этот матч! Блинкова настоящий боец - подарила кучу эмоций! Удачи нашим девушкам в будуших матчах!
+4
0
+4
Упорство и желание победы имеется!)
+4
0
+4
Прям как матч Чесноков - Стик, если не круче
+4
-1
+3
По моему можно констатировать , что унылое поколение скоро выдавят . Пришло новое , с более сильными амбициями. И этому очень рад. Ведь нам приходилось болеть за некоторых иностранок , раз наши не могли. К примеру я болел за Симону Халеп. А нынче ситуация меняется. И в лучшую сторону. Анечка , огромное тебе спасибо за матч , даже прослезился после твоей победы.
+4
-1
+3
Ответ Иван Николашкин
Спорт ру опоздал. На чемпионате раньше выдали блог об Анечке. Аня крута . Я хочу , чтобы она подтвердила данный успех и в дальнейшем. Ведь хейтеры уже начали писать , типа однодневка и тому подобное. А вы подумали , что выложив столько сил и эмоций очень сложно подготовится к следующему матчу. Поэтому прошу на Анечку не наезжать , а сказать спасибо за зубодробительный матч.
поздравляю спобедой любимицы!
Но и ты больше мою Леночку не обижай в комментах..
+4
-1
+3
Судья произносил такие большие числа в микрофон? Мохамед Лайани и матч Изнера и Маю просят подержать пивко.
Тай по эмоциям офигенский, Джокович с Алькарасом тот гейм играли гораздо меньше, но качество этого тая и концовки матча...
+5
-3
+2
Ответ Ivan Ermolenko
я тоже включил Медведева смотреть. но после такого матча теперь скучно на даню смотреть)
Даня не радует, 2 сета проиграл, только в третьем немного проснулся..
+2
0
+2
Матч нервов, ошибок и силы воли, которую обе проявили в умопомрачительном ТБ. Анне сил и восстановиться к следующей игре.
+1
0
+1
Ответ Иван Николашкин
Спорт ру опоздал. На чемпионате раньше выдали блог об Анечке. Аня крута . Я хочу , чтобы она подтвердила данный успех и в дальнейшем. Ведь хейтеры уже начали писать , типа однодневка и тому подобное. А вы подумали , что выложив столько сил и эмоций очень сложно подготовится к следующему матчу. Поэтому прошу на Анечку не наезжать , а сказать спасибо за зубодробительный матч.
А мне она ещё на прошлогоднем РГ запомнилась в матче против Кепки.
Тогда ещё публика отвратно себя вела, немного Ане не хватило до победы.
У Ани есть такая очень правильная спортивная злость. Очень понравилась этим.
+1
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Блинкова боец, сражалась как последний раз в жизни, что не скажешь о Рыбакиной - играет в своё удовольствие "лишь бы не вспотеть".
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Рыбакина конечно жесть, лучше бы тогда уж Плишковой проиграла
0
0
0
На фото с судьей можно прочитать Ло Ло Ло
0
0
0
Ответ добрый грек
Прям как матч Чесноков - Стик, если не круче
Штих. Стик - нет такого теннисиста.
+1
-1
0
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