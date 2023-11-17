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Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал

ATP Finals ATP Finals
ATP ATP
Хольгер Руне Хольгер Руне
Новак Джокович Новак Джокович
Янник Синнер Янник Синнер
Теннис Теннис

Надо было проиграть Руне.

22-летний Янник Синнер проводит лучший сезон в карьере.

● Он выиграл четыре титула, включая первый в карьере «Мастерс».

● В рейтинге он стоит на высшей для себя четвертой строчке рейтинга.

● У него уже 60 выигранных матчей – больше в 2023-м только у Карлоса Алькараса (64) и Даниила Медведева (66).

● В этом году он одержал больше половины всех карьерных побед над соперниками из топ-10 – 11 из 20.

● Причем у десятки он выиграл семь последних матчей подряд.

Но перед его решающим матчем в группе, где он встречался с Хольгером Руне, было много рассуждений, не стоит ли итальянцу проиграть. Потому что поражение не пустило бы в полуфинал итогового Новака Джоковича – в любых условиях главного претендента на титул и сильнейшего соперника в сетке.

Синнер хитрить не стал и выиграл у Руне – 6:2, 5:7, 6:4.

***

Янник быстро убил все теории о том, что он будет сливать – в первом сете он сразу же повел 4:0 с двойным брейком, полностью уничтожая соперника. Синнер, как и весь турнир, прекрасно подавал, агрессивничал с задней линии, бегал к сетке и вообще доминировал.

Руне в начале матча был плох.

Он очень много ошибался, не реализовал ни одного выхода к сетке из пяти, практически ничего не мог выиграть на второй подаче и вообще не выглядел человеком, готовым бороться за полуфинал.

После первого сета он сходил в туалет, и игра изменилась.

Например, датчанин лучше задвигался, и за ногами подтянулась вся остальная игра – ошибок стало меньше, в атаке он прибавил. А еще нашел эффективную стратегию на второй подаче – короткую и крученую, к которой Синнер никак не мог приноровиться.

Руне помогало и то, что у итальянца появились проблемы со спиной – он регулярно за нее хватался и стал играть чуть хуже. Например, в последнем гейме наошибался слева.

А на сетболе Руне сыграл очень красиво.

Ко второй половине третьего сета Синнера отпустило. Но у Руне все равно были шансы – например, брейк-пойнт при счете 3:4, на котором ему чуть-чуть не повезло: Янник вкрутил вторую подачу в корпус, и Хольгер чуть не подстроился и попал в маленький аут.

Итальянец в итоге удержал гейм.

А уже в следующем оформил решающий брейк – сначала выжимал ошибки глубиной с бэкхенда, а закончил потрясающим ударом с лета.

И потом подал на матч без особых приключений.

***

Теперь Синнер вышел в 1/2 финала с первого места в группе, а Джокович – со второго.

Во второй группе пока известен один полуфиналист – Даниил Медведев. Второй участник плей-офф, как и позиции в итоговой таблице, определятся в пятницу.

Бороться за второе место в полуфинале будут Карлос Алькарас и Александр Зверев.

Испанец выйдет из группы, если обыграет Медведева. Или даже в случае поражения – если Андрей Рублев обыграет Зверева.

Зверев выйдет в полуфинал только в случае собственной победы над Рублевым при условии, что Медведев победит Алькараса.

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5 комментариев

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Андриан Безруких
Глупый ход. В финале серб его сожрет
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Wesker
Что значит «надо было проиграть», «мог отцепить»? Афтар, эта писанина даже не уровень блогера. Синнер сильнее Руне во всех компонентах игры на данный момент и сыграл как должен был сыграть.
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АРХАТ
Не такой Синнер парень, чтобы такими глупостями заниматься. Он боец.
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Кавабунга Шреддоголовый
Сливать специально матч, чтобы кого-то не пустить - это не про Синнера. Он боец, отличный игрок и такими вещами он не занимается. Он сейчас объективно сильнее Руняши
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Журэма
Классный итоговый в этом году, столько интересных сюжетов параллельно проходит.
Победы хочется пожелать только Джоковичу или Медведеву)
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