Синнер мог отцепить Джоковича от 1/2 финала итогового – не стал

Надо было проиграть Руне.

22-летний Янник Синнер проводит лучший сезон в карьере.

● Он выиграл четыре титула, включая первый в карьере «Мастерс».

● В рейтинге он стоит на высшей для себя четвертой строчке рейтинга.

● У него уже 60 выигранных матчей – больше в 2023-м только у Карлоса Алькараса (64) и Даниила Медведева (66).

● В этом году он одержал больше половины всех карьерных побед над соперниками из топ-10 – 11 из 20.

● Причем у десятки он выиграл семь последних матчей подряд.

Но перед его решающим матчем в группе, где он встречался с Хольгером Руне, было много рассуждений, не стоит ли итальянцу проиграть. Потому что поражение не пустило бы в полуфинал итогового Новака Джоковича – в любых условиях главного претендента на титул и сильнейшего соперника в сетке.

Синнер хитрить не стал и выиграл у Руне – 6:2, 5:7, 6:4.

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Янник быстро убил все теории о том, что он будет сливать – в первом сете он сразу же повел 4:0 с двойным брейком, полностью уничтожая соперника. Синнер, как и весь турнир, прекрасно подавал, агрессивничал с задней линии, бегал к сетке и вообще доминировал.

Руне в начале матча был плох.

Он очень много ошибался, не реализовал ни одного выхода к сетке из пяти, практически ничего не мог выиграть на второй подаче и вообще не выглядел человеком, готовым бороться за полуфинал.

После первого сета он сходил в туалет, и игра изменилась.

Например, датчанин лучше задвигался, и за ногами подтянулась вся остальная игра – ошибок стало меньше, в атаке он прибавил. А еще нашел эффективную стратегию на второй подаче – короткую и крученую, к которой Синнер никак не мог приноровиться.

Руне помогало и то, что у итальянца появились проблемы со спиной – он регулярно за нее хватался и стал играть чуть хуже. Например, в последнем гейме наошибался слева.

А на сетболе Руне сыграл очень красиво.

Ко второй половине третьего сета Синнера отпустило. Но у Руне все равно были шансы – например, брейк-пойнт при счете 3:4, на котором ему чуть-чуть не повезло: Янник вкрутил вторую подачу в корпус, и Хольгер чуть не подстроился и попал в маленький аут.

Итальянец в итоге удержал гейм.

А уже в следующем оформил решающий брейк – сначала выжимал ошибки глубиной с бэкхенда, а закончил потрясающим ударом с лета.

И потом подал на матч без особых приключений.

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Теперь Синнер вышел в 1/2 финала с первого места в группе, а Джокович – со второго.

Во второй группе пока известен один полуфиналист – Даниил Медведев. Второй участник плей-офф, как и позиции в итоговой таблице, определятся в пятницу.

Бороться за второе место в полуфинале будут Карлос Алькарас и Александр Зверев.

Испанец выйдет из группы, если обыграет Медведева. Или даже в случае поражения – если Андрей Рублев обыграет Зверева.

Зверев выйдет в полуфинал только в случае собственной победы над Рублевым при условии, что Медведев победит Алькараса.

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