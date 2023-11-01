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Медведев показал средний палец трибунам и играл сломанной ракеткой. История вылета из Парижа

Даниил Медведев Даниил Медведев
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Григор Димитров Григор Димитров
Теннис Теннис

Проиграл Димитрову.

Даниил Медведев и шумные болельщики – новый этап этого противостояния состоялся на «Мастерсе» в Париже.

Россиянин в первом же матче проиграл Григору Димитрову – 3:6, 7:6(4), 6:7(2).

Медведеву очень тяжело удавалось прочувствовать ритм. Потому что Димитров мучил его резаными ударами слева, после которых Даниил много ошибался – и в сетку, и в аут по ширине, и в аут по длине.

Болгарин невероятно работал в обороне и добегал до всего, до чего вообще способен добежать человек.

А то, что он творил у сетки, вообще временами было трудно осознать. Сложный удар с лета в прыжке? Легко.

Невероятный удар с полулета в падении? Вообще не проблема.

Медведеву весь матч явно было неуютно, поэтому он допускал нехарактерные ошибки – бил в сетку с приема второй подачи, не мог положить бэкхенд по линии с середины корта.

Дискомфорт проявлялся и в поведении. Трибуны очень активно поддерживали болгарина  – в том числе, по парижской традиции, прямо перед подачами и между ними. И в конце второго сета Медведев закипел.

При счете 5:5 он сначала пытался утихомирить их сам.

А потом просто отказывался играть, пока они не замолчат.

«Они не хотят, чтобы я играл, так что я и не буду. Кто-то постоянно свистит, так что я подожду», – жаловался он на французском судье.

В третьем сете Даниил, уступая с брейком, стукнул ракеткой об корт – и продолжил ею играть.

Возможно, чтобы не получить штраф – ведь предупреждение выносят только в случаях, если после удара ракетка становится непригодной для использования. Либо был в таком раздрае, что просто не заметил.

Тем не менее, в конце сета Медведев, большую часть матча игравший хуже, собрался и сделал все, чтобы воспользоваться нервами Димитрова. При счете 5:3 болгарин подавал на матч, и россиянин отыграл четыре матчбола – в длинных розыгрышах, один из которых длился 47 ударов. Он ничего не отдавал Григору, двигал его по корту, и в итоге тот зажимался и ошибался.

И принимал Медведев блистательно. Например, заработал брейк-пойнт – между прочим, первый в третьей партии – вот таким ответом на великолепную по направлению и точности подачу.

При счете 5:6 Димитров снова дошел до матчболов. На одном болгарин ошибся справа, а на втором Даниил положил первую подачу так, что соперник не прочитал и не смог подстроиться.

В итоге все дошло до решающего тай-брейка, где Димитров прекрасно подавал (взял три очка непринятыми, еще два выходами к сетке с подачи), а Даниил отдал два мини-брейка ошибками – после которых кричал на ложу.

Димитров впервые с Индиан-Уэллс-2021 победил Медведева и шестой раз в этом году прошел соперника из топ-10.

А Медведев ушел с корта под уханье трибун. И показал им средний палец.

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Фото: East News/JULIEN DE ROSA / AFP

13 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Французская публика она та еще, но быдловатость Медведева бесит. Финал в Вене не мог не отразиться сегодня. Я не сомневался, что далеко Медведев не пройдет и раннему вылету не удивлен совсем
+15
-3
+12
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Андрей
Было настолько очевидно, что после такого финала на быстром корте Вены, он улетит на медленном Париже, что я очень удивился, что он дал такую борьбу с 7 спасениями на матчболлах. Значит класс и игра есть

Отдохнуть и готовиться к итоговому. А публика в Берси всегда была без всякого уважения, хоть и факуля это правда лишнее
+13
-2
+11
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justbored
Кувырок Димитрова можно пересматривать бесконечно.

Ну а Медведев в своем репертуаре. Если бы после этого выиграл, я бы разуверился в существовании высшей справедливости.
+7
-1
+6
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369
Ответ СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Палец Бога сказал бы Марадона.
палец гопа
+6
-1
+5
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Phantom3000
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Французская публика она та еще, но быдловатость Медведева бесит. Финал в Вене не мог не отразиться сегодня. Я не сомневался, что далеко Медведев не пройдет и раннему вылету не удивлен совсем
Ну и Гриша отлично играл
+4
0
+4
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Jgh
Да был каким-то деморализованым, не было духа и желания бороться и победить Димитрова, если устал Вене то зачем приехал участвовать в Париже?, на итоговом турнире тоже также играть будет? Тогда ему там делать нечего! Публика в Париже уж., но на нее не нужно обращать внимания, как говорил мне тренер представь что рядом с тобой стена и что публике нет даже если она жужит как комары!
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justbored
Ответ Tursus
Все разные, Медведев вот такой, особенный, и я его принимаю таким. А публика - это толпа, которой особенное и выделяющееся из толпы чвсто не нравится. Всё закономерно и незачем пытаться подогнать Медведева под толпу.
Эксгибиционист в парке тоже из недовольной его поведением толпы выделяется ))
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costa0545
Не хочу, выгораживать Медведев, но французские болельщики одни из самых гнусных, особенно это заметно по сравнению с Китайскими болельщиками, которые самые спокойные. Ну, а Григор в этот раз классно играл, но объективности ради, Даниил как выжитый лимон был, это можно понять по скорости первой подачи в конце матча 180км в час, он просто выдыхался)))
+4
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Tursus
Все разные, Медведев вот такой, особенный, и я его принимаю таким. А публика - это толпа, которой особенное и выделяющееся из толпы чвсто не нравится. Всё закономерно и незачем пытаться подогнать Медведева под толпу.
+6
-5
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Phantom3000
Ну и Гриша отлично играл
и это тоже. не поспоришь
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Виктор Ш.
Ответ costa0545
Не хочу, выгораживать Медведев, но французские болельщики одни из самых гнусных, особенно это заметно по сравнению с Китайскими болельщиками, которые самые спокойные. Ну, а Григор в этот раз классно играл, но объективности ради, Даниил как выжитый лимон был, это можно понять по скорости первой подачи в конце матча 180км в час, он просто выдыхался)))
Китайская публика матчи своих турниров в принципе не жаловала) Даже вечерние матчи смотрело в лучшем случае 50 процентов заполненных трибун. А чаще вообще десятки человек. Странно, что днем во Франции столько бездельников приходит поугарать на эти матчи. Возможно туристы конечно.
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Tursus
Ответ justbored
Эксгибиционист в парке тоже из недовольной его поведением толпы выделяется ))
Решили поумничать? :) Медведев не нарушает никаких юридических или этических норм, иначе его не было бы на корте. Поэтому ваше сравнение неприемлемо.
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