Медведев показал средний палец трибунам и играл сломанной ракеткой. История вылета из Парижа

Проиграл Димитрову.

Даниил Медведев и шумные болельщики – новый этап этого противостояния состоялся на «Мастерсе» в Париже.

Россиянин в первом же матче проиграл Григору Димитрову – 3:6, 7:6(4), 6:7(2).

Медведеву очень тяжело удавалось прочувствовать ритм. Потому что Димитров мучил его резаными ударами слева, после которых Даниил много ошибался – и в сетку, и в аут по ширине, и в аут по длине.

Болгарин невероятно работал в обороне и добегал до всего, до чего вообще способен добежать человек.

А то, что он творил у сетки, вообще временами было трудно осознать. Сложный удар с лета в прыжке? Легко.

Невероятный удар с полулета в падении? Вообще не проблема.

Медведеву весь матч явно было неуютно, поэтому он допускал нехарактерные ошибки – бил в сетку с приема второй подачи, не мог положить бэкхенд по линии с середины корта.

Дискомфорт проявлялся и в поведении. Трибуны очень активно поддерживали болгарина – в том числе, по парижской традиции, прямо перед подачами и между ними. И в конце второго сета Медведев закипел.

При счете 5:5 он сначала пытался утихомирить их сам.

А потом просто отказывался играть, пока они не замолчат.

«Они не хотят, чтобы я играл, так что я и не буду. Кто-то постоянно свистит, так что я подожду», – жаловался он на французском судье.

В третьем сете Даниил, уступая с брейком, стукнул ракеткой об корт – и продолжил ею играть.

Возможно, чтобы не получить штраф – ведь предупреждение выносят только в случаях, если после удара ракетка становится непригодной для использования. Либо был в таком раздрае, что просто не заметил.

Тем не менее, в конце сета Медведев, большую часть матча игравший хуже, собрался и сделал все, чтобы воспользоваться нервами Димитрова. При счете 5:3 болгарин подавал на матч, и россиянин отыграл четыре матчбола – в длинных розыгрышах, один из которых длился 47 ударов. Он ничего не отдавал Григору, двигал его по корту, и в итоге тот зажимался и ошибался.

И принимал Медведев блистательно. Например, заработал брейк-пойнт – между прочим, первый в третьей партии – вот таким ответом на великолепную по направлению и точности подачу.

При счете 5:6 Димитров снова дошел до матчболов. На одном болгарин ошибся справа, а на втором Даниил положил первую подачу так, что соперник не прочитал и не смог подстроиться.

В итоге все дошло до решающего тай-брейка, где Димитров прекрасно подавал (взял три очка непринятыми, еще два выходами к сетке с подачи), а Даниил отдал два мини-брейка ошибками – после которых кричал на ложу.

Димитров впервые с Индиан-Уэллс-2021 победил Медведева и шестой раз в этом году прошел соперника из топ-10.

А Медведев ушел с корта под уханье трибун. И показал им средний палец.

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Фото: East News/JULIEN DE ROSA / AFP