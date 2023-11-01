Ух, Сафиуллин бахнул Алькараса в Париже!

Выдающееся выступление.

До «Мастерса» в Париж Карлос Алькарас ни разу в 2023-м не проиграл первый же матч на турнире. В столицу Франции он приехал после травмы стопы и ягодиц и перед турниром сказал:

«Не скажу, что готов на 100%, потому что не хочу врать. Думаю, к этому времени после долгого сезона почти у каждого игрока есть небольшие физические проблемы. У меня тоже. Тело немного побаливает, но я очень хорошо восстановился за эти недели. Я достаточно здоров, чтобы показать здесь хороший результат».

Испанец был заряжен на то, чтобы и дальше бороться с Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга. Но на его пути уже в первом матче встал один из самых прогрессирующих игроков сезона – Роман Сафиуллин.

В итоге Карлос уезжает из Парижа – 26-летний россиянин победил 6:3, 6:4.

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Было очевидно, что Алькарас в не самой хорошей игровой форме. Он наошибался почти в два раза больше, чем забил навылет, у него были проблемы с подачей, а в решающие моменты не хватало цепкости.

Но Сафиуллин, в Париже прошедший квалификацию, провел потрясающий матч и воспользовался недоваренностью Карлоса на полную. Для этого он использовал три главных инструмента.

1. Темп + глубина.

Сафиуллин вообще любит мучить соперников умением встречать мяч рано и глубоко. А в Париже еще и корт быстрый, так что это работает особенно эффективно. И с учетом того, что Алькарас не в форме, Роман добивался огромных успехов, когда давил на него в таком стиле.

Это было особенно заметно на приеме, когда Карлос в ответ на глубокие и плотные удары просто не успевал подстроиться ногами и либо срывал, либо давал легкий мяч под атаку.

А в розыгрышах давление темпом и глубиной часто давало Сафиуллину возможность включить пушечный форхенд – и он с него уничтожал.

2. Углы.

Они очень много давали Роману на подаче – если он попадал уходящую первым мячом, то практически всегда выигрывал.

На приеме у него проходила классная фишка – быстрый прием подставкой. Опять же, с хорошим углом.

И в розыгрышах он даже в ответ на классные выбивающие удары соперника находил хорошие углы.

Даже если бы Алькарас тут попал, то Сафиуллин был бы на мяче и, скорее всего, перевел бы справа в другой угол. Это позиционная победа.

А когда у Сафиуллина была позиция, он был прекрасен. Мягкие руки на сетке тоже помогали.

3. В англоязычной теннисной аналитике есть такое понятие, как rally tolerance – способность держаться в розыгрыше. Сафиуллин во вторник явно превосходил Алькараса по этому параметру.

Он выигрывал практически в два раза больше разменов на задней линии, когда нужно было бороться за позицию. Понятно, что тут значительную роль сыграла форма Карлоса, но все равно получилось впечатляюще.

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Сафиуллин впервые в карьере обыграл соперника из топ-3. В целом это его третья победа над игроком топ-10 – он прошел такого противника на втором «Мастерсе» подряд (в Шанхае остановил Александра Зверева).

Дальше Романа ждет Карен Хачанов.

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Фото: Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos