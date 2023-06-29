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Символ тенниса конца нулевых Возняцки возвращается в тур. Сейчас у нее двое детей – но семья разрешила играть

Каролин Возняцки Каролин Возняцки
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«У меня еще есть цели, которых я хотела бы добиться».

В четверг экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки объявила о возвращении в тур. 32-летняя датчанка не играла 3,5 года.

Свое решение она объяснила: «За последние три года вне игры я смогла наверстать упущенное время с семьей, стала мамой двоих прекрасных детей, за которых я невероятно благодарна. Но у меня еще есть цели, которых я хотела бы добиться.

Я хочу показать своим детям, что можно идти за мечтой, несмотря на возраст и статус. Мы всей семьей решили, что настало это время. Я возвращаюсь в теннис и очень этого жду!»

Возвращение Возняцки состоится на турнире в Монреале в начале августа. Ей уже дали wild card и туда, и на US Open.

***

Возняцки – один из символов женского тенниса второй половины нулевых и начала 2010-х. Она выиграла 30 титулов и 71 неделю была первой ракеткой мира. Причем рейтинг она возглавляла без побед на турнирах «Большого шлема», поэтому ее много критиковали.

На корте датчанка всегда славилась стабильностью и недостаточной агрессией, многие считали ее игру скучной, а ее саму – королевой полусвечек, которая только бегает и тащит.

В 2015-м она выпала из топ-10, а на следующий год из-за травм опустилась еще ниже, хотя и выиграла два титула, включая довольно крупный турнир в Токио (в финале обыграла юную Наоми Осаку).

Зато в 2017-2018-м Возняцки провела, возможно, лучший отрезок в карьере. Она стала агрессивнее, за 2 года вышла в 12 финалов (из 55 карьерных) и взяла пять титулов – в том числе итоговый и Australian Open-2018, где она наконец осуществила мечту о «Большом шлеме».

«Мне больше никогда не придется отвечать на этот вопрос. Теперь я жду вопрос: «Когда вы выиграете второй?», – радовалась Каролин, которая к тому же тогда снова стала первой ракеткой мира.

Но до второго не дошло. В конце 2018-го у нее обнаружили ревматоидный артрит – системное аутоиммунное заболевание, которое проявляется в виде болей в суставах и утомления. В итоге 2019-й стал для нее первым за 12 лет сезоном, который она завершила без титулов. В конце того года она объявила, что после Australian Open-2020 уйдет из тенниса. Еще она планировала прощальное турне, но из-за пандемии коронавируса оно сорвалось.

И даже прощальный матч в Копенгагене она провела только в апреле 2022-го. А чуть больше чем через год уже решила вернуться.

***

После завершения карьеры главным проектом Возняцки стала семья, о которой она долго мечтала. Например, после новостей о ревматоидном артрите она рассуждала: «Я спрашивала у своего ревматолога, смогу ли забеременеть с такой болезнью и все ли будет в порядке с ребенком. Теперь, когда я знаю, что могу иметь детей, я стараюсь держать болезнь под контролем, чтобы быть здоровой, если мы с мужем решим создать семью».

Еще в 2019-м она вышла замуж за бывшего баскетболиста Дэвида Ли. В июне 2021-го у них появилась дочь Оливия, а в октябре 2022-го – сын Джеймс.

Тренироваться с дочкой Возняцки начала, когда той было всего два месяца.

А когда Оливии было шесть месяцев, Каролин в шутку хвасталась: «У нее хороший леворукий форхенд для шести месяцев 😜🎾».

В декабре 2022-го она показывала, как дочка на тренировке ей кидает мячи из корзинки: «Вернулась на корт с новым тренером! Она держит меня в тонусе😜🎾».

Вероятно, мысли о возвращении были уже тогда.

А вообще в период вне тенниса мысли у нее были не только о детях. Например, в 2020-м они вместе с мужем поднялись на Киллиманджаро.

Еще она ходила по светским мероприятиям – например, была на Met Gala в 2022-м.

И иногда она комментировала матчи. Так что должна точно быть в курсе происходящего в теннисе и конкуренции, которая ее ждет.

Контавейт в 27 лет уходит из тенниса, хотя ровно год назад была 2-й ракеткой мира. Как так вышло? 

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Jamie McCarthy; globallookpress.com/Yan Lerval/AFLO; instagram.com/carowozniacki

2 комментария

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Сергей48
Каролин, отличное решение! Очень импонируют люди, которые ставят цели и стремиться к их покорению. Попробуй взять снова те высоты которые покорялись! Я верю и поддерживаю 👌😁
+1
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0
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
👧🏻🎾
https://youtu.be/KQMTBDiH8Y4
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