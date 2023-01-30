Самсонова почти в топ-10 (но упустила 3 матчбола в финале), Потапова тоже прорывается. Российские теннисистки – огонь

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На прошедшей неделе в WTA-туре состоялись два турнира, и на обоих в финале играли россиянки. Людмила Самсонова в Абу-Даби упустила три матчбола против Белинды Бенчич (6:1, 6:7(8), 4:6), а Анастасия Потапова в Линце победила Петру Мартич (6:3, 6:1).

Последний год Самсонова и Потапова – одни из самых прогрессирующих теннисисток.

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Последние полгода в исполнении Самсоновой – это один из самых мощных отрезков среди всех теннисисток в туре. С августа она провела 10 турниров, на которых:

• выиграла три титула – Вашингтон, Кливленд и Токио;

• вышла в финал на этой неделе в Абу-Даби, обыграв двух сильных теннисисток топ-30 и №11 в мире Веронику Кудерметову. А в ОАЭ ее остановила только девятая ракетка мира Белинда Бенчич, в сезоне-2023 проигравшая всего два матча – Иге Швентек и Арине Соболенко;

• на US Open Самсонова второй раз в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема»;

• а еще за этот период она одержала две из четырех карьерных побед над соперницами топ-10.

В результате с понедельника Людмила – 15-я ракетка мира. Так высоко в рейтинге она еще не забиралась. И до топ-10 ей не хватает чуть больше 600 очков.

Интересно, что взлет Самсоновой совпал с началом работы с психологом, к которому она обратилась после травяного сезона-2022.

«Психологически мне было тяжело играть каждую неделю на одном уровне. В игровом и физическом плане я в порядке, но психологически я была не готова сделать шаг вперед. Сейчас я на правильном пути», – рассказывала она в интервью. При этом она отмечала, что игра и процесс подготовки не меняются – только настрой.

В поиске стабильности Людмила проделала огромный прогресс, но ей еще предстоит много работы. Например, даже в последние полгода у нее было минимум три матча, в которых она упускала много шансов в первой партии и потом сникала: на US Open не реализовала восемь сетболов против Айлы Томлянович, а в начале этого года проиграла партии с двойных брейков против Соболенко и Аманды Анисимовой.

И ей очень не хватает больших результатов на крупных турнирах. За карьеру она провела 21 турнир выше категории WTA 500, но только на пяти прошла дальше второго круга и ни на одном не добралась до четвертьфинала. А ведь именно крупные турниры – самый большой источник очков, которые позволят ворваться в топ-10.

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Лучший отрезок в карьере сейчас проводит и 21-летняя Анастасия Потапова.

• в апреле-2022 в Стамбуле она выиграла первый титул WTA в карьере;

• а начиная с июля прошлого года на ее счету еще финал WTA (в Праге) и четыре полуфинала;

• и на этой неделе в Линце она взяла второй титул. В Австрии она выиграла четыре трехсетовых матча у соперниц, которые стоят ниже нее в рейтинге, а в решающем матче победила Петру Мартич (которая стоит выше).

За последний год Потапова поднялась из-за пределов топ-120 рейтинга внутрь топ-40 – с понедельника она 31-я ракетка мира.

На Australian Open Анастасия рассказала нашему корреспонденту Максиму Янчевскому, что сейчас у нее период больших возможностей: «Дорога для меня в этом году до лета, можно сказать, открыта. Мне не нужно волноваться за то, что где-то очки будут гореть, кроме апреля. Все в плюс».

Чтобы максимально воспользоваться этим периодом, Потаповой в принципе нужно решить ту же задачу, что и Самсоновой – лучше проводить большие турниры. Она все свои главные результаты показывает на уровне WTA 250, а вот на соревнованиях покрупнее в основном проигрывает в первых-вторых кругах.

Для исправления ситуации ей нужно улучшать игру и добиваться стабильности, чтобы создавать проблемы топ-соперницам. Потому что сейчас ее баланс против топ-10 – 2:8, против топ-20 – 6:15, а против топ-50 – 17:38.

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Фото: Gettyimages.ru/Christopher Pike, Alexander Scheuber