Соболенко нашла дисциплину. В 1/4 Australian Open провела худший матч, но отдала всего 5 геймов

Обновленная версия тигрицы.

Арина Соболенко мчится к мечте о победе на «Большом шлеме» и первой строчке рейтинга. В этом году у белоруски девять проведенных матчей, в которых она не пока не проиграла ни сета.

Мощь Арины на Australian Open – страшная штука. По ходу турнира она выиграла 343 очка, причем почти половину (47,5%) – ударами навылет, которых она настучала уже 163.

Последней ее жертвой стала Донна Векич в четвертьфинале. До этого матча Соболенко уступала ей 1:5 в личных встречах, но в Мельбурне отдала всего пять геймов – 6:3, 6:2.

Однако несмотря на счет, это был очень непростой матч. А по качеству игры он получился для Соболенко худшим на этом турнире. И, возможно, худшим в этом сезоне.

• Арина допустила девять двойных ошибок – это ее максимум в 2023-м. Правда, Векич сделала вообще 13 двойных.

• В предыдущих матчах в Мельбурне она ни разу не допускала больше 20 невынужденных, а в среду наколотила целых 35. С другой стороны, у нее 38 ударов навылет – это тоже ее максимум на Australian Open-2023. Так что в целом баланс получился положительным.

• Подача Соболенко в Мельбурне была практически неприступной, но у Векич было 14 брейк-пойнтов в шести разных геймах. Но тут нужно отметить, что брейк хорватке удалось сделать всего дважды. И сама она проиграла подачу пять раз и только дважды смогла ее удержать в геймах, в которых у белоруски были шансы на брейк.

В целом они обе в этом матче были довольно далеки от лучшей игры. Но Соболенко намного качественнее и дисциплинированнее провела ключевые моменты – и это, наверное, самая яркая характеристика ее тенниса в начале 2023-го.

Например, при счете 1:1 в первом сете Арина ушла с трех брейк-пойнтов: эйс, бэкхенд навылет, форхенд навылет.

И посмотрите, как качественно она подготовила форхенд – без особого риска нашла острый угол (далеко от линий, высоко над сеткой), открыла корт, аккуратно положила в противоположный.

При счете 3:3 в первой партии Соболенко снова ушла с трех брейк-пойнтов: вынудила две ошибки и положила эйс. Важно отметить, что ошибки она вынуждала она, не идя ва-банк, не целясь в линии, а контролируемо продавливая мощью, глубиной ударов, их весом.

Когда белоруска подавала на сет, она отыграла еще брейк-пойнт, и там ей повезло – Векич посадила ее в оборону с приема второй подачи и чуть не попала атакующий форхенд по ширине.

Подавая на матч, Соболенко столкнулась еще с тремя брейк-пойнтами и ответила на них двумя непринятыми подачами (мощной первой и очень хорошей и острой второй), а потом выжала из Векич еще ошибку за счет глубины ударов.

В игре Соболенко всегда было очень много элементов, которые способны ставить соперниц в тупик. Но сейчас она, наверное, находится на пике умения использовать их хладнокровно и дисциплинированно.

Возможно, именно эти новые качества позволят ей решить задачу на сезон, которую она сама перед собой поставила – не дарить соперницам легких побед.

А если она сама не делает подарков, обыграть ее очень сложно.

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За финал Australian Open Соболенко поборется с главной сенсацией турнира – 30-летней Магдой Линетт, которая до этого никогда не проходила на «Шлемах» дальше третьего круга, а в Мельбурне обыграла четырех сеяных, включая №4 в мире Каролин Гарсия и экс-первую ракетку Каролину Плишкову.

Линетт берет соперниц цепкостью, умением использовать скорость их ударов, рвать ритм, сменами направления полета мяча. Силовые теннисистки, как Соболенко, бывают очень перед этим уязвимы – например, у Гарсия и Плишковой игра развалилась, и они напуляли кучу ошибок.

Так что будет интересно, как с задачами от польки справится Арина.

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Фото: East News/Martin KEEP / AFP, ANTHONY WALLACE / AFP; REUTERS/Carl Recine