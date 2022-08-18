Рублев впервые за 2 года выпадет из топ-10. В этом сезоне у него нет больших результатов и заметного прогресса – а тур не стоит на месте

Хотя играть хуже он не стал.

Андрей Рублев ворвался в топ-10 теннисистов мира осенью 2020 года – после того, как вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (в том сезоне перенесенного из-за ковида). На следующей неделе он впервые почти за два года выпадет из десятки.

Рублев не защитил финал «Мастерса» в Цинциннати – в третьем круге проиграл 13-й ракетке мира Тэйлору Фрицу со счетом 7:6, 2:6, 5:7.

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«Мастерс» в Цинциннати стал девятым крупным турниром, который в этом году провел Рублев. На шести из них Андрей не защитил прошлогодние очки, причем на трех он выступил значительно хуже:

• В Майами проиграл во втором круге после прошлогоднего полуфинала;

• В Монте-Карло и Цинциннати – в третьем круге после финалов;

Только на двух крупных турнирах он значительно улучшил результат: в Индиан-Уэллс (полуфинал после третьего круга) и на «Ролан Гаррос» (четвертьфинал после первого круга).

И к большим потерям нужно добавить «Уимблдон», куда Рублева не допустили, а в прошлом году он выступал там в четвертом круге.

С другой стороны, сезон Рублева невозможно считать провальным. В чемпионской гонке, где учитываются очки только за этот сезон, он идет восьмым. Процент побед в этом году у него выше, чем в прошлом (73% против 70%).

И он выиграл уже три титула – в прошлом году был один.

Правда, титулы эти не очень крупные: два ATP 250 и один ATP 500. В одном только Цинциннати он потерял больше очков, чем выиграл трофеями в Марселе и Белграде – 510 против 500.

В целом главной проблемой Рублева кажется то, что в глобальном плане он стоит на месте. Не то чтобы он играет хуже, чем в последние два года, но и значительного скачка тоже не происходит. А вот у других игроков он наблюдается. Например, у того же самого Фрица, который в этом году выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллс (кстати, тоже обыграв по дороге Рублева) и стал уверенным претендентом на место в топ-10. А еще за последний год выиграл у десятки 6 матчей из 10, хотя до этого за всю карьеру проиграл 21 из 27.

Ну и нужно сказать, что Андрею немного не везет с жеребьевками. Например, в Майами он в первом же матче попал на мотивированного Ника Кириоса, а в Монте-Карло во втором – на игрока границы топ-10 Янника Синнера. С Фрицем та же история.

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Интересно, что по ходу матча с Фрицем Рублев продемонстрировал прогресс в самых уязвимых компонентах своей игры. Например, в первом и третьем сетах он очень хорошо выполнял вторую подачу – не предсказуемо и нежно в центр квадрата, а агрессивно, со сменой направлений, мощным вращением и остротой.

Фриц – очень агрессивный игрок, но Рублев находил инструменты нейтрализации, с чем у него тоже в целом есть проблемы. Например, очень хорошо резал с бэкхенда (комментаторы и болельщики даже усмотрели в этом влияние Григора Димитрова, с которым он последние две недели играет в паре). А еще умно вытаскивал американца к сетке, где тот чувствует себя не очень уверенно.

С другой стороны, во втором сете Рублев вторым мячом подавал провально (выиграл всего 3 из 13). А в третьем упустил три брейк-пойнта, каждый раз играя очень консервативно. Более того, он упустил еще много полушансов нехарактерными ошибками. Например, при счете 5:4 и 30:30 на подаче Фрица вот так промахнулся по длине. Конечно, это был конец длинного размена, но Андрею даже не надо было двигаться к мячу.

В итоге при счете 5:5 Тэйлор провел супергейм, в котором дважды очень сочно переводил слева по линии, а еще находил феноменальную глубину с приема и в розыгрышах. Последнее очко он выиграл, выжав ошибку ударом в заднюю линию, что побудило Андрея уронить ракетку, а потом швырнуть в нее напульсник.

Еще интересно, насколько Рублеву помешали проблемы с бедром. По ходу матча выяснилось, что он прихрамывал еще на разминке, а в конце второго сета даже брал медицинский перерыв. И в том гейме, когда он проиграл подачу в третьем сете, было заметно, что он чуть медленнее выходил на мяч после переводов Фрица по линии.

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Фото: Gettyimages.ru/Minas Panagiotakis, David Gray