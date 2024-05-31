«Флорида» с Бобровским в шаге от финала Кубка Стэнли. У Панарина и Шестеркина проблемы

На этот раз обошлись без овертайма.

Увлечение «Рейнджерс» и «Флориды» дополнительным временем должно было когда-нибудь закончится. И в итоге возможно ключевой – пятый – матч финала Востока уложился в 60 минут. К несчастью Нью-Йорка, привычная тактика которого результата не дала.

На первых ролях по-прежнему – Игорь Шестеркин и Сергей Бобровский. Первый справляется с бóльшим объемом бросков, у второго – чуть меньше работы, но при этом атаки на его ворота выглядят опаснее. Оба играют на отлично – и в любом случае в финале Кубка Стэнли будет русский топ-вратарь. Но пока Сергей к этому на шаг ближе.

Результат для «Флориды» сделали контратаки, финн и швед

Матчи в этой серии, если совсем коротко, обычно делились на два типа: «Флорида» владела преимуществом и выигрывала и «Флорида» владела преимуществом, но «Рейнджерс» идеально пользовались созданными шансами. В ночь на пятницу был первый вариант – и хотя первая половина игры временами и казалась равной, завершилось все довольно привычно в пользу гостей: 32:29 по моментам, 21:14 по моментам повышенной опасности, 4,46 – 2,73 по ожидаемым голам. Ну и счет 3:2.

И надо отметить, что 2,36 из ожидаемых шайб «Пантерс» съел Шестеркин – последняя и она же победная залетела уже в пустые ворота. Вообще оборона «Рейнджерс» продолжает создавать своему вратарю дополнительные трудности – еще в первом периоде полевые так вышли из зоны, что оставили одного Беннетта перед Шестеркиным (штанга), а несколько минут спустя дали в упор бросить Стенлунду («IGOR! IGOR» (с)) – это тоже так Нью-Йорк выводил шайбу из зоны.

Первый гол «Флориды», собственно, тоже вытекал из ошибки обороняющихся. Просто посмотрите, как «Пантерс» сравняли счет в самой середине матча: контратака 4-в-3, Адам Фокс решил, что нужно играть по Трочеку – в итоге шведский защитник Густав Форслинг заезжает за спину соперникам и с неудобной вонзает шайбу в сетку. Еще раз: это защитник!

Швед проводит довольно неплохой сезон: закончил регулярку с»+56» (лучшая полезность со времен Константинова), уже набрал 11 очков в плей-офф, забросив при этом 4 шайбы – две из них в ворота «Рейнджерс», а еще одна – победная в серии с «Бостоном». И, возможно, сегодня был не последний его гол в плей-офф, если Беннетт будет и дальше такие пасы раздавать.

«Я просто пошел в центр, а соперники как бы немного отступили, – говорил Сэм. – Слева от меня также был «Чаки» (Мэтт Ткачак – Sports). Я подумывал о том, чтобы отдать ему передачу, но затем Гус отлично сыграл и просто покатился прямо к воротам. Я смог найти его передачей по центру – отличное завершение атаки».

Второй гол «Флориды» – и ключевой для хода матча – забросил другой представитель Фенноскандии: Антон Лунделль. И это была еще одна контратака «Пантерс» (иронично, ведь это, скорее, оружие «Рейнджерс») – только уже 3-в-2 и без забеганий за спину, но итог тот же. Финн выдержал паузу и был точен – а Шестеркину закрывал обзор Тарасенко.

«Это было грандиозно, – радовался нападающий. – У нас было несколько моментов в третьем периоде, мы играли довольно хорошо… У нас был шанс за шансом – и мы просто продолжали работать и верили, что забьем. Мы просто старались опередить их и сохранить лидерство».

Кстати, у финских игроков «Пантерс» был какой-то бзик в третьем периоде на броски из-под ноги. Тот же Лунделль еще до гола так пытался вывести команду вперед в счете, потом Луостаринен тоже решил красиво забить – но как-то наивно это было делать перед Шестеркиным, ей-богу.

Чудо «Рейнджерс»: забил Крайдер, набрал очки Зибанежад. А толку?

Одна из главных проблем Нью-Йорка в этой серии – разбившееся вдребезги большинство. И есть подозрение, что за оставшиеся матчи уже не склеить некогда шедевральное произведение искусства. Прошлой ночью – 3 попытки, 0 голов.

Вторая проблема – замолчавшие лидеры. До пятого матча у Криса Крайдера и Мики Зибанежада было 0 очков в финале Востока – вообще не та цифра, с которой можно обыгрывать «Флориду». В ночь на пятницу оба проявили себя, но беда в том, что теперь кроме них (ну и Лафреньера, разумеется – этого, похоже, уже не угомонить) никого не было видно.

Крайдер открыл счет – причем, сделал это в меньшинстве (работает в этой серии эффективнее большинства, к слову). У Зибанежада – передача.

«Он – Крайдер – быстр, он идет вперед, просто берет шайбу и делает то, что он делает», – Зибанежад не был особенно словоохотлив в описании гола.

Сам Мика отдал еще пас на гол Лафреньера за 50 секунд до сирены – вроде времени отыграться теоретически хватало, но по игре было понятно, что «Флорида» свое уже не упустит.

Оба лидера «Рейнджерс» могут утешать себя, что начало положено. Кстати, Крайдер до своего гола еще запомнился тем, что снял с Бобровского шлем – но, судя по тому, что это не первый такой сэйв, Сергей специально так подстраивается под не особо удобные броски.

Игроки Нью-Йорка перед порогом сезона для гольфа – если не хотят начать его уже в воскресенье, то нужно, чтобы встрепенулись вообще все лидеры. В том числе и Панарин, который за 5 матчей так и не забил Бобровскому (0+3).

Кубок Стэнли

Финал Востока

Счет в серии: 2-3