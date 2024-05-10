Ничушкин – машина: забивает в каждом (!) матче плей-офф. Но «Даллас» сравнял счет в серии

Валерий повторил рекорд НХЛ.

В серии «Колорадо» и «Далласа» счет стал равным, но «лавинам» никто и не обещал, что будет легко. Хотя начинает казаться, что они сами специально выдумывают себе трудности. В прошлом матче дали фору сопернику в 3 гола – и забрали все в овертайме. На этот раз начали отыгрываться при «-4» – и чуть не сравняли под конец третьего периода.

Из хороший новостей для «Эвс» – снова забил Ничушкин, но к этому уже все начинают привыкать.

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Правда, не именной, а лишь повторение чужого: серия из 7 первых кубовых матчей с заброшенными шайбами до этого была только у одного игрока – Пэта Лафонтена. Теперь их двое – причем у Ничушкина статистика даже получше.

Свой рекордный гол Валерий забил на 57-й минуте уже при снятом вратаре – очень вовремя для «Колорадо». Именно этот эпизод сделал счет 4:3 и обеспечил жаркую концовку игры.

Не сказать, что заслуга Ничушкина в голе велика – шайба чиркнула по его ноге после броска Лехконена – но какое это имеет значение? У него 9+1 в 7 матчах Кубка Стэнли-2024.

Валерий делить лидерство по голам в этом плей-офф с Заком Хайманом, хотя у нападающего «Ойлерс» на одну игру меньше. К слову, Ничушкин этим вечером мог и отрываться от канадца, но Эттинджер не позволил.

Если же говорить о голевых сериях в плей-офф вообще, то еще 3 таких матча – и Валерий догонит Реджи Лича, который в плей-офф-1976 выдал 10 игр подряд с шайбами. Дольше серии не было ни у кого.

«Колорадо» опять провалил один из периодов. Теперь второй

Впрочем, Ничушкин запомнился не только этими моментами, но и вот таким эпизодом, когда был зрителем у своих ворот – и «Даллас» забил в меньшинстве, сделав счет 4:0.

Хотя эта гифка больше характеризует не Ничушкина, а весь «Колорадо»: команда провалила второй период, проиграв его со счетом 0:3. И гол Сегина стал, скорее, итогом суеты гостей, которые бросились отыгрываться. Кстати, эта шайба стала победной в матче.

«Второй период для меня стал моментом, когда все развалилось, – признавал очевидное Джаред Беднар. – Второй период вообще не понравился».

Главный герой «Далласа» в этот вечер – даже не Хейсканен, забивший дважды в большинстве, а Роопе Хинтц, поучаствовавший в четырех голах из пяти. Три раза он раздавал передачи, но в начале второго периода отличился сам – с Марчментом и Лундквистом они раскатали соперника в контратаке. Главным было – не попасть в ловушку Георгиева.

«У нас набрали очки те, кто и должен это делать. Роопе сегодня выглядел как Роопе. У Миро – парочка важных голов, у Тайлера Сегина гол, – подводил итоги тренер «Старс» Питер Дебур. – Эти ребята хотят быть теми, кто делает разницу, они привыкли к этому. И очень важно, что они начали забивать».

Для Хинтца это и правда не самый лучший сезон, а плей-офф вообще складывался неудачно до этого вечера – 1+0 в 8 матчах. Такая игра должна взбодрить финна, который в Кубке Стэнли-2023 выбил 10+14.

«На него много взглядов. Для нападающего, переживающего возможный спад, такой матч – то, что нужно, – порадовался за партнера Мэйсон Марчмент. – Соперник собирался вернуться в игру, но он катался, не проигрывал в физике, выигрывал единоборства. Нам нужно, чтобы он продолжал пахать как конь и дальше».

Ключевой момент игры – игра в неравных составах. Гол в меньшинстве – выше, но до него были еще четыре удаления у «Колорадо», два из которых реализованы. Надо заметить, что у гости получали максимально глупые штрафы в этот вечер: два – за нарушения численного состава, два – за выброс шайбы за пределы площадки.

И спецбригады «Далласа» в этот вечер, может, работали не идеально (2 гола в 5 попытках), но они работали – у «Эвс» 0 голов при трех розыгрышах большинства.

Как там другие наши?

● Дадонов сыграл 10:56. За это время успел трижды хитануть соперника и сделать три броска. На 16-й минуте второго периода убегал один-на-один с Георгиевым и попытался попасть под перекладину – получилось выше ворот. Зато в том же эпизоде заработал на себе удаление, которое реализовал Хейсканен, но закончил матч с «-1».

● У самого Георгиева – 26 сэйвов при 30 бросках. Не самая выдающаяся игра Александра, но точно не он виноват в поражении: пропущенные – на совести полевых (удаления, провалы в обороне), все свое же вратарь подтащил.

● Яков Тренин сыграл за матч 09:51. Без очков и полезности, но с двумя хитами и броском. Выиграл 58,3% вбрасываний (7 из 12) – лучший показатель за вечер в команде. Закрывал обзор Эттинджеру во время голевого броска Дьюхэйма.

Кубок Стэнли

Второй раунд

Счет в серии: 1-1

Фото: East News /SAM HODDE/Getty AFP