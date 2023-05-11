Хотя Сергей опять не позволил забить больше двух.

В этом плей-офф еще не было ни одной серии со счетом 4-0, но пока и не будет – образцовая игра «Торонто» помогла добыть первую победу у «Флориды». Вот и отлично – это самая плотная серия (все игры – в одну-две шайбы), и хотелось бы посмотреть ее подольше. Да и «листьям» было бы обидно отлетать 0-4 после исторического прохода во второй раунд. Так что ждем продолжения банкета.

Во втором матче дня интрига ушла с первым периодом, но на последних минутах было тоже по-своему интересно. Погнали,

«Торонто» отыграл один матч: включились лидеры, справились без Самсонова

Очевидно, что «Мэйпл Лифс» все еще далеки от прохода в финал конференции, но если они и вылетят от «Флориды», то уже хотя бы не всухую. Наконец-то забили самые высокооплачиваемые игроки, съедающие половину платежки: Мэттьюс, Марнер, Таварес и Нюландер в первых трех матчах серии набрали в сумме аж 0+4, однако в этой игре нужные голи забили именно они.

«Листья» с первых минут показали настрой победить во что бы то ни стало. Джозеф Уолл впервые в карьере вышел в старте на матч плей-офф и ни разу не дрогнул. Полевые самоотверженно помогали вратарю – Уолл сделал 24 сэйва, а партнеры заблокировали 21 бросок. И это была одна из тех игр, когда блокированные броски реально повлияли на исход – «пантеры» взяли на себя гораздо меньше, всего 9.

«Флорида» была наиболее опасна в большинстве, и как раз использовала одну из своих трех попыток – забил Сэм Райнхарт. Но это было уже при счете 0:2.

«Листья» тоже забили в преимуществе, но благодарить за голевой момент должны арбитра. Им и так постоянно достается за любовь к «Торонто», а тут еще и голевая передача на пятак Нюландеру получилась.

5-на-5 бодрее смотрелся «Торонто», и даже символично, что победный гол был забит в равных составах. И хоть Марнер забил почти от синей, на пятаке идеально скринил вратаря О’Райлли, а Бобровский за секунду до гола получил клюшку, которая до этого лежала на льду. В остальном же Сергей провел еще один классный матч, и если бы не его спасения, победа «Торонто» была бы более убедительной.

После финальной сирены команды немного потолкались, но на фоне сокрушительного хита Гудаса на Кемпфе было даже странно, что массовая стычка случилась только в концовке. Видимо, это был больше месседж от «пантер», что в следующей игре легко не будет.

Теперь интересно, утащит ли «Торонто» соперника в шестой матч. «Флорида» прервала серию из шести побед, но ее преимущество в серии по-прежнему комфортное. Однако победа «листьев» в следующем матче уже сделает его шатким. Хотя ее, конечно, еще надо добыть, а дома «Мэйпл Лифс» в этом плей-офф играют неудачно – лишь одна победа в пяти матчах.

Счет в серии: 3-1

Убедительный реванш «Ойлерс»: решили все вопросы с «Вегасом» еще в первом периоде, но выдали крутую концовку

Серия «Вегаса» и «Эдмонтона» оставляет впечатление, что мы наблюдаем какой-то чемпионат мира по пощечинам. Вы наверняка видели, как здоровенные мужики (а иногда и женщины) по очереди отвешивают друг другу сочные оплеухи. В этой паре пока ничья, но каждый матч напоминает именно такое зрелище.

После равной первой игры, где даже перформанса Драйзайтля не хватило «Ойлерс» для победы, пошел обмен тяжелыми ударами.

Второй матч – 5:1 в пользу «Эдмонтона», 4:0 после первого периода. Третий – 5:1 победил «Вегас», все было решено ко второму перерыву. Теперь снова очередь «Ойлерс» – они отгрузили трешку к 14-й минуте.

Сегодня «Эдмонтон» уничтожил соперника и по игре, и по счету. 4:0 на табло после двух периодов – это только общая картина. 27-15 по броскам в створ, 8-2 по моментам повышенной опасности.

Визуально казалось, что «Ойлерс» забивают очень легко. Вот, например, первый гол в плей-офф Нюджента-Хопкинса – шайба ходила по зоне так, что у соперника и намека на перехват не было.

Любопытно, что «Вегас» оказался в такой же ситуации с вратарем, как и «Торонто»: Броссуа сломался по ходу предыдущего матча, и Хилл сегодня впервые вышел в старте. Но тут уже «Эдмонтон» забил ему все то, что не забил в прошлой игре.

Кстати, забивали у «нефтяников» вовсе не Драйзайтль и Макдэвид – они ограничились передачами. Отдельно отметим Клима Костина: в первом голе у него голевой пас после неудачного броска по воротам, а во втором он помог, заработав на себе большинство. Идеальное преступление выглядит так:

С победителем все было ясно, игра докатывала на автомате. Но в концовке вдруг пошли стычка за стычкой. Кэйн уронил Пьетранджело – судьи упустили момент, и Алекс так психанул, что в следующей смене рубанул клюшкой по руке Драйзайтлю – за товарища в драку полез целый Макдэвид.

А закончилось тем, что Нерс прыгнул на Хага, и у этой пары получилась приличная драка. Похоже, в оставшихся играх тут будет очень жарко.

Счет в серии: 2-2

Фото: AP Photo/Lynne Sladky