33 комментария

В одну калитку.

Это может показаться странным, но седьмой матч стал логичным финалом всей серии. Несмотря на кошмарное начало (два раза по 1:5), глобально «Девилс» все время были лучше – чуть-чуть или уверенно – и имели основания забрать серию раньше. Но игра складывалась иначе, поначалу конкретно не в их пользу, и у «Рейнджеров» было два ну очень сильных козыря.

Шансы Нью-Йорка держались на реализации большинства и блистательной игре Шестеркина. Даже после седьмой игры, которая у него получилась худшей в серии по статистике (3,05 и 87%), он несколько раз спасал после выходов «2 в 1» и «1 в 0». Как, например, тут после ошибки Панарина.

Даже в седьмой игре Игорь пропустил меньше, чем должен был – «Девилс» насоздавали на 4,92 xG (данные NaturalStatTrick.com; Moneypuck насчитал еще больше – 5,34), а Шестеркин пропустил только 3 и по итогам первого раунда он вне конкуренции по разнице между ожидаемыми голами и пропущенными, да и большинству других показателей тоже.

Как только «Девилс» заменили вратаря (это случилось как раз после двух 1:5), одно из двух преимуществ «Рейнджерс» испарилось. 22-летний швейцарец Акира Шмид оказался лучше готов к плей-офф. Здорово выручал и разницу в качестве вратарей сократил до минимума.

Второй козырь «Рейнджерс» штаб Линди Раффа разобрал по ходу серии. 40% реализации большинства в первых двух матчах превратились в 20,8% – после семи. В последней игре у «Рейнджерс» было четыре шанса в большинстве (но только два полноценных) – и они ни одного не использовали. Собственно, даже и моментов-то не было.

И победный гол серии прилетел Нью-Йорку в большинстве: Палат затерроризировал в чужой зоне Фокса и Крайдера, отобрал у них шайбу – и дальше Маклауд красиво исполнил.

Кстати, не тут ли, может, и не ключевая разница между «Тампой»-2022 и 2023, но одна из? Палат теперь в «Нью-Джерси» творит вот такое. «Рейнджерс» даже не успели начать раскат на большинство, как на них набросился этот безумный чех.

А потом Шестеркин пропустил еще один гол, и он как нельзя лучше показал, почему дальше идет «Нью-Джерси». Защитник Марино просвистел мимо трех игроков «Рейнджерс», среди которых был Тарасенко, обыграл вратаря – и чуть-чуть промахнулся, но не выключился, а мгновенно откинул на пятак Татару. Все пять игроков Нью-Йорка (в том числе Тарасенко) в этот момент были рядом с воротами, но не держали никого – охраняли кукурузу! «Рейнджерс» настолько все время не успевали за игроками «Нью-Джерси», что в седьмой игре как будто перестали даже пытаться.

Татар так радовался не только потому что забил важнейший гол в седьмом матче, а еще и потому, что он у него первый в этом плей-офф.

А вот Артемий Панарин так ни одного и не забил. Мало того, к двум передачам, которые он набрал в первом матче, вообще ничего не смог добавить в шести следующих. Тотальный провал для игрока с контрактом на 11,6 млн!

Лучшее, что «Рейнджерс» удалось в этом матче – силовой Джейка Трубы против Тимо Майера, в который он, кажется, вложил всю душу и все разочарование от этой игры.

«Девилс» впервые за 11 лет прошли во второй раунд, где сыграют с «Каролиной». Первый матч уже послезавтра – в ночь на 4 мая.

Первый раунд

Счет в серии: 4-3

Фото: AP Photo/John Minchillo