33 комментария

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Панарин, Шестеркин и Тарасенко закончили с плей-офф. «Нью-Джерси» уничтожил «Рейнджерс» в седьмом матче

Рейнджерс Рейнджерс
Нью-Джерси Нью-Джерси
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко
Игорь Шестеркин Игорь Шестеркин
Ондржей Палат Ондржей Палат
Артемий Панарин Артемий Панарин
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Хоккей Хоккей

В одну калитку.

Это может показаться странным, но седьмой матч стал логичным финалом всей серии. Несмотря на кошмарное начало (два раза по 1:5), глобально «Девилс» все время были лучше – чуть-чуть или уверенно – и имели основания забрать серию раньше. Но игра складывалась иначе, поначалу конкретно не в их пользу, и у «Рейнджеров» было два ну очень сильных козыря.

Шансы Нью-Йорка держались на реализации большинства и блистательной игре Шестеркина. Даже после седьмой игры, которая у него получилась худшей в серии по статистике (3,05 и 87%), он несколько раз спасал после выходов «2 в 1» и «1 в 0». Как, например, тут после ошибки Панарина. 

Даже в седьмой игре Игорь пропустил меньше, чем должен был – «Девилс» насоздавали на 4,92 xG (данные NaturalStatTrick.com; Moneypuck насчитал еще больше – 5,34), а Шестеркин пропустил только 3 и по итогам первого раунда он вне конкуренции по разнице между ожидаемыми голами и пропущенными, да и большинству других показателей тоже.

Как только «Девилс» заменили вратаря (это случилось как раз после двух 1:5), одно из двух преимуществ «Рейнджерс» испарилось. 22-летний швейцарец Акира Шмид оказался лучше готов к плей-офф. Здорово выручал и разницу в качестве вратарей сократил до минимума.

Второй козырь «Рейнджерс» штаб Линди Раффа разобрал по ходу серии. 40% реализации большинства в первых двух матчах превратились в 20,8% – после семи. В последней игре у «Рейнджерс» было четыре шанса в большинстве (но только два полноценных) – и они ни одного не использовали. Собственно, даже и моментов-то не было.

И победный гол серии прилетел Нью-Йорку в большинстве: Палат затерроризировал в чужой зоне Фокса и Крайдера, отобрал у них шайбу – и дальше Маклауд красиво исполнил. 

Кстати, не тут ли, может, и не ключевая разница между «Тампой»-2022 и 2023, но одна из? Палат теперь в «Нью-Джерси» творит вот такое. «Рейнджерс» даже не успели начать раскат на большинство, как на них набросился этот безумный чех.

А потом Шестеркин пропустил еще один гол, и он как нельзя лучше показал, почему дальше идет «Нью-Джерси». Защитник Марино просвистел мимо трех игроков «Рейнджерс», среди которых был Тарасенко, обыграл вратаря – и чуть-чуть промахнулся, но не выключился, а мгновенно откинул на пятак Татару. Все пять игроков Нью-Йорка (в том числе Тарасенко) в этот момент были рядом с воротами, но не держали никого – охраняли кукурузу! «Рейнджерс» настолько все время не успевали за игроками «Нью-Джерси», что в седьмой игре как будто перестали даже пытаться. 

Татар так радовался не только потому что забил важнейший гол в седьмом матче, а еще и потому, что он у него первый в этом плей-офф.

А вот Артемий Панарин так ни одного и не забил. Мало того, к двум передачам, которые он набрал в первом матче, вообще ничего не смог добавить в шести следующих. Тотальный провал для игрока с контрактом на 11,6 млн!

Лучшее, что «Рейнджерс» удалось в этом матче – силовой Джейка Трубы против Тимо Майера, в который он, кажется, вложил всю душу и все разочарование от этой игры.

«Девилс» впервые за 11 лет прошли во второй раунд, где сыграют с «Каролиной». Первый матч уже послезавтра – в ночь на 4 мая.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Нью-Джерси – Рейнджерс 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Дата проведения
2 мая, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 29 Маклауд (Палат)
2:0 – 35 Татар (Хишир, Марино)
3:0 – 54 Хаула (Палат, Хьюз)
4:0 – 56 Братт (Марино)
Вратари: Шмид 31/31 – Шестеркин 20/23.

Счет в серии: 4-3

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Кажется, «Рейнджерс» заглохли. Нет нападения в равных составах, а большинство пропало

Фото: AP Photo/John Minchillo

33 комментария

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Сергей Носков
Да, Панарин в этой серии это жёсткое разачарование.
+15
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Костя Кот
шестеркина жаль, играл на своем уровне. один в поле не воин
+16
-1
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Оганнес Багдян
Сам симпатизировал копам, после 2 0 было даже поверил в их притязания на чашку.
Ну с кем не бывает, ошибся, пардон.
дьяволы катком проехались по копам абсолютно заслуженная победа.
По аналогии с футболом на ум приходит ПСЖ.
Имена громкие а выхлопа нет
+7
0
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Суворов Антон
Хоть на время стихнет вой рабов ’одной личности в коллективе’!

Команда выигрывает и команда проигрывает - только так в здоровом организме!

Вратарь пол команды в плей-офф! Значит Сорокин, Василевский, Шестеркин провалили плей-офф и не помогли своим командам? Нет.. Это не совсем так..

Где-то косячит защита, где-то не забивает нападение.. Где-то тянут соперников судейки, где-то тренер ошибся с составом..

Дьяволс как команда больше хотели победить - это было видно по игре, и они победили.

Дьяволс vs Торонто/Флорида - интересный финал конференции намечается..
+8
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Белый офицер
Помню как тут орали что с Тарасенко и Кейном НЙР главный фаворит от Востока. Но это усиление под регулярку. А под плей-офф лучше подходят такие трудяги как Палат чем фигуристы которым нужен чистый лед. А в НЙР их был переизбыток и некому было таскать рояль. Результат ожидаемый (правда я думал во втором раунде сольются)
+5
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Оганнес Багдян
Ответ Сергей Носков
Да, Панарин в этой серии это жёсткое разачарование.
Как по мне, не должно все сводится к отдельным игрокам.
Здесь на мой взгляд классическая ситуация , когда порядок, желание и задор разбили класс, опыт и мастерство.
С Каролиной будет совсем другая игра, вряд-ли будет столько обрезов и выходов 1 в 0
+4
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Andy93
Ответ Белый офицер
Помню как тут орали что с Тарасенко и Кейном НЙР главный фаворит от Востока. Но это усиление под регулярку. А под плей-офф лучше подходят такие трудяги как Палат чем фигуристы которым нужен чистый лед. А в НЙР их был переизбыток и некому было таскать рояль. Результат ожидаемый (правда я думал во втором раунде сольются)
Ну Палат это не таскатель рояля, а элитнейший двухсторонний игрок, который и получает не сильно меньше Тарасенко.
+3
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Andy93
Ответ Юрий Толкунов
Не было сыграных пар, троек игроков: Тарасенко кочевал из первой тройки с Зибой и Крайдером во вторую с Панариным и Трочеком. Кэйн плавал по составу, все постоянно менялось. На льду не было лидеров, типа МакДэвила или МакКинона, которые бы могли зарешать индвидуально, не было крепких нижних звеньев, кто-нибудь помнит чем всю серию занимались Какко и Лафр? не говоря про всяких Весси, Гудроу. Защитная линия, только Фокс, который умеет двигать шайбу и командовать большинством. Миллер, Труба, Миккола по амплуа больше разрушители, чем созидатели. Кэйн не выстрелил. В итоге: Тарасенок более/менее с двумя голами и Игор.
Тут провал штаба Галана на лицо. Материал был более чем рабочий.
+2
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AntOn
А как позорно сыграл Фокс в первом пропущенном голе в численном большинстве, это квинтэссенция всего плова у рейнджерс... 7 игра и так бездарно отдать шайбу в своей зоне ... нет слов
+2
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Bobby Clarke
Ответ Оганнес Багдян
Сам симпатизировал копам, после 2 0 было даже поверил в их притязания на чашку. Ну с кем не бывает, ошибся, пардон. дьяволы катком проехались по копам абсолютно заслуженная победа. По аналогии с футболом на ум приходит ПСЖ. Имена громкие а выхлопа нет
Далеко ушли за аналогиями ))) Рейнджеры сами во 2й половине 90х этим грешили. Набирали перед дедлайном авоську звёзд, а потом проваливались в ПО. Или вообще пролетали мимо.
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DmitryT
Дьяволы,думаю ,не оставят шансов Каролине и будет проще,чем с Рейнджерс
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кракадил
хит отличный. убил.
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Кашпир
Ответ Белый офицер
Помню как тут орали что с Тарасенко и Кейном НЙР главный фаворит от Востока. Но это усиление под регулярку. А под плей-офф лучше подходят такие трудяги как Палат чем фигуристы которым нужен чистый лед. А в НЙР их был переизбыток и некому было таскать рояль. Результат ожидаемый (правда я думал во втором раунде сольются)
Так-то Тарас был одним из лучших
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Андрей Трубецкой
Панара вообще расстроил конечно, не такого результата ждешь от лидера с самым жирным контрактом
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Оганнес Багдян
Ответ Суворов Антон
Хоть на время стихнет вой рабов ’одной личности в коллективе’! Команда выигрывает и команда проигрывает - только так в здоровом организме! Вратарь пол команды в плей-офф! Значит Сорокин, Василевский, Шестеркин провалили плей-офф и не помогли своим командам? Нет.. Это не совсем так.. Где-то косячит защита, где-то не забивает нападение.. Где-то тянут соперников судейки, где-то тренер ошибся с составом.. Дьяволс как команда больше хотели победить - это было видно по игре, и они победили. Дьяволс vs Торонто/Флорида - интересный финал конференции намечается..
вот большие у меня сомнения насчёт НДД в финале конфы.
Думаю с ураганами будет непростая серия минимум в 6 матчей
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Юрий Толкунов
Ответ Andy93
Тут провал штаба Галана на лицо. Материал был более чем рабочий.
конечно, можно было лепить. Бросается в глаза отсутвие силовых форвардов типа Маршанда, Вилсона, которые могли бы запихнуть "с мясом" трудовую шаебочку, и большое кол-во "свободных художников" которые играют если есть вдохновение.
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MaXoN91
Зиба и Панара просто смех в этой серии. Шестеркин и Тарас норм играли и Кейн вроде что то набирал, но очень тяжело смотрелся . Имея такую атаку и в 7 игре вообще не забить ) это надо прям очень постараться. Не беру в пример 2 инопланетян из Эдмонтона , но хотя бы гляньте как играет 1 звено Далласа и этих оленеводов бесхарактерных
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Алексей Белов
Автор
Ответ Сергей Югай
Задним умом все сильны… где было видно по двум первым играм что дьяволы лучше подготовлены???? Тот же Шмидт накидали ему полную корзину когда рецнджеры действительно играли. Сегодняшний шатаут Шмидта это результат абсолютно беззубой игры в атаке копов, безволие и нежелание играть. Было от силы 2-3 относительно опасных броска
В шестом матче хотели играть, а в седьмом перехотели. Все понятно.
«Рейнджерс» ни в одном матче не имели игрового преимущества. Три игры затащили на реализации и на Шестеркине, который не давал «Девилс» зацепиться. Только поэтому серия так затянулась. Но реализация - это не то, что можно контролировать.
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душнила
Ответ Юрий Толкунов
Не было сыграных пар, троек игроков: Тарасенко кочевал из первой тройки с Зибой и Крайдером во вторую с Панариным и Трочеком. Кэйн плавал по составу, все постоянно менялось. На льду не было лидеров, типа МакДэвила или МакКинона, которые бы могли зарешать индвидуально, не было крепких нижних звеньев, кто-нибудь помнит чем всю серию занимались Какко и Лафр? не говоря про всяких Весси, Гудроу. Защитная линия, только Фокс, который умеет двигать шайбу и командовать большинством. Миллер, Труба, Миккола по амплуа больше разрушители, чем созидатели. Кэйн не выстрелил. В итоге: Тарасенок более/менее с двумя голами и Игор.
Не буду гуглить,но тарасенко вроде 3 положил
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Демид Котов
Девилз молодцы, просто показали зубы и забрали последний матч! Ренджерс тоже хорошо играли серию, но везет тому кто везет!
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Юрий Толкунов
Не было сыграных пар, троек игроков: Тарасенко кочевал из первой тройки с Зибой и Крайдером во вторую с Панариным и Трочеком. Кэйн плавал по составу, все постоянно менялось. На льду не было лидеров, типа МакДэвила или МакКинона, которые бы могли зарешать индвидуально, не было крепких нижних звеньев, кто-нибудь помнит чем всю серию занимались Какко и Лафр? не говоря про всяких Весси, Гудроу. Защитная линия, только Фокс, который умеет двигать шайбу и командовать большинством. Миллер, Труба, Миккола по амплуа больше разрушители, чем созидатели. Кэйн не выстрелил. В итоге: Тарасенок более/менее с двумя голами и Игор.
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Сергей Югай
Задним умом все сильны… где было видно по двум первым играм что дьяволы лучше подготовлены???? Тот же Шмидт накидали ему полную корзину когда рецнджеры действительно играли. Сегодняшний шатаут Шмидта это результат абсолютно беззубой игры в атаке копов, безволие и нежелание играть. Было от силы 2-3 относительно опасных броска
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Конифеев
Классический (wondering, как его называли в таких случаях) Тарас в обороне на видео. Ничего нового там :)
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АРХАТ
Затащить серию "рейнджерам" могла только обратная замена киперов "дьяволов" с Акиры на Ванечека)
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Белый офицер
Жаль только 6 и Крайдера, а вот за Пуделя и недо Скотта Стивенса Трубу наоборот радостно. Не заслуживают эти игроки трофеев.
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