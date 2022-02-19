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Мощный матч Капризова: забил 50-й гол в своей 100-й игре НХЛ, повторил достижение Ковальчука и чуть не догнал Малкина

Кирилл Капризов Кирилл Капризов
Сергей Бобровский Сергей Бобровский
Матс Зукарелло Асен Матс Зукарелло Асен
Флорида Флорида
НХЛ НХЛ
Миннесота Миннесота
Хоккей Хоккей

Но «Миннесота» все равно проиграла.

Кирилл Капризов ярко отметил свой юбилейный матч в НХЛ: поучаствовал во всех – двух – шайбах «Миннесоты» (одну забил сам), бросал по воротам чаще остальных в команде, хитовал и блокировал. Он продолжает идти в топ-7 лучших бомбардиров НХЛ, в каждой игре подтверждая статус главной звезды клуба.

В матче с «Флоридой» Капризов отпраздновал сразу два юбилея: 100-я игра и 50-й гол в НХЛ. Он открыл счет в матче на 8-й минуте, реализовав большинство броском с острого угла.

Капризов стал седьмым игроком за последние 30 лет с 50 и более голами в 100 первых матчах в лиге. До него были Теему Селянне (84 гола), Эрик Линдрос (67), Александр Овечкин (64), Павел Буре (64), Остон Мэттьюс (52) и Илья Ковальчук (50).

По очкам за этот же период времени Капризов вошел в топ-6 и стал первым игроком, набравшим более 110 баллов за первые 100 матчей с сезона-2007/08. Тогда это сделал Евгений Малкин.

Но праздник получился только у Кирилла.

Набравшая ход «Флорида» (16 побед в 20 последних играх) ответила четырьмя голами. На выручку снова пришел Капризов: Матс Зукарелло замкнул его передачу – и счет стал 2:4. Русский лидер «Миннесоты» набирает не менее двух очков в третьем матче подряд. 

В итоге отыграться все же не удалось – тренер «Миннесоты» Дин Эвасон снял вратаря за 7:20 до конца основного времени, и «Флорида» не упустила шанс оторваться в счете. Последний гол в матче забил Мэйсон Марчмент – тоже в пустые ворота. Эта шайба помогла ему сделать первый хет-трик в НХЛ.

Свою роль в победе «Флориды» сыграл и Сергей Бобровский. Он отразил 24 броска, выиграв пятый матч подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Миннесота – Флорида 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)
Дата проведения
19 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Капризов (Зукарелло-Асен, Сперджен)
1:1 – 11 Марчмент ()
1:2 – 13 Марчмент (Райнхарт, Лунделль)
1:3 – 29 Дюклер (Экблад, Юбердо)
1:4 – 42 Экблад (Юбердо, Дюклер)
2:4 – 50 Зукарелло-Асен (Эрикссон Эк, Капризов)
2:5 – 54 Верхаг (Уигар)
2:6 – 55 Марчмент (Лунделль)
Вратари: Тэлбот 29/33 – Бобровский 24/26.

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Lindsey Wasson

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