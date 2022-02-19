Мощный матч Капризова: забил 50-й гол в своей 100-й игре НХЛ, повторил достижение Ковальчука и чуть не догнал Малкина

Но «Миннесота» все равно проиграла.
Кирилл Капризов ярко отметил свой юбилейный матч в НХЛ: поучаствовал во всех – двух – шайбах «Миннесоты» (одну забил сам), бросал по воротам чаще остальных в команде, хитовал и блокировал. Он продолжает идти в топ-7 лучших бомбардиров НХЛ, в каждой игре подтверждая статус главной звезды клуба.
В матче с «Флоридой» Капризов отпраздновал сразу два юбилея: 100-я игра и 50-й гол в НХЛ. Он открыл счет в матче на 8-й минуте, реализовав большинство броском с острого угла.
Капризов стал седьмым игроком за последние 30 лет с 50 и более голами в 100 первых матчах в лиге. До него были Теему Селянне (84 гола), Эрик Линдрос (67), Александр Овечкин (64), Павел Буре (64), Остон Мэттьюс (52) и Илья Ковальчук (50).
По очкам за этот же период времени Капризов вошел в топ-6 и стал первым игроком, набравшим более 110 баллов за первые 100 матчей с сезона-2007/08. Тогда это сделал Евгений Малкин.
Но праздник получился только у Кирилла.
Набравшая ход «Флорида» (16 побед в 20 последних играх) ответила четырьмя голами. На выручку снова пришел Капризов: Матс Зукарелло замкнул его передачу – и счет стал 2:4. Русский лидер «Миннесоты» набирает не менее двух очков в третьем матче подряд.
В итоге отыграться все же не удалось – тренер «Миннесоты» Дин Эвасон снял вратаря за 7:20 до конца основного времени, и «Флорида» не упустила шанс оторваться в счете. Последний гол в матче забил Мэйсон Марчмент – тоже в пустые ворота. Эта шайба помогла ему сделать первый хет-трик в НХЛ.
Свою роль в победе «Флориды» сыграл и Сергей Бобровский. Он отразил 24 броска, выиграв пятый матч подряд.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
- 1:0 – 8 Капризов (Зукарелло-Асен, Сперджен)
- 1:1 – 11 Марчмент ()
- 1:2 – 13 Марчмент (Райнхарт, Лунделль)
- 1:3 – 29 Дюклер (Экблад, Юбердо)
- 1:4 – 42 Экблад (Юбердо, Дюклер)
- 2:4 – 50 Зукарелло-Асен (Эрикссон Эк, Капризов)
- 2:5 – 54 Верхаг (Уигар)
- 2:6 – 55 Марчмент (Лунделль)
- Вратари: Тэлбот 29/33 – Бобровский 24/26.
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Lindsey Wasson
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