Помните свой самый выдающийся поход на «Спартак»? Опишите его – и вместе сделаем «Банк воспоминаний»

Красно-белая ностальгия.

У каждого болельщика есть любимая история со стадиона. Кто-то встретил на трибунах будущую жену. Кому-то запомнилось, как он водил сына или дочь на стадион, или, наоборот, его водил отец или дедушка. У кого-то навсегда остался в памяти первый раз услышанный гимн Лиги чемпионов, кто-то запомнил поход на стадион из-за погоды или из-за особенно остроумных фанатских баннеров.

А какая история с трибун запомнилась вам больше всего? Присылайте нам свои рассказы (а если есть, то и фотографии тоже) – вместе мы сделаем «Банк воспоминаний» о самых ярких переживаниях, связанных со «Спартаком». Вместе с вами своими историями поделятся ветераны и действующие игроки «Спартака».

Лучшие истории банк «Открытие» и Sports.ru отметят призами, среди которых: 10 клубных шарфов, пять футболок с логотипом клуба, три мяча с автографами игроков, три билета на заключительный матч сезона на «Открытие Банк Арена» на премиум места . И главный приз: возможность провести тренировку с Артемом Ребровым!

Спасибо за ваши истории! Банк «Открытие» поддерживает «Спартак» уже многие годы, а недавно выпустил карту, с помощью которой можно копить динарии и получать эксклюзивные услуги и продукты в каталоге впечатлений «Спартака». Таких впечатлений несколько десятков, среди них созвон с игроком клуба в Zoom и экскурсия по Тарасовке. Давайте болеть за «Спартак» вместе!