Лео и Криш
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Месси закрыл сезон в МЛС поражением. Дальше – тур по Китаю

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Херардо Мартино Херардо Мартино
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Лионель Месси вернулся из сборной в «Интер Майами», чтобы завершить первый сезон в МЛС. Флоридцы проиграли на выезде «Шарлотт» (0:1), с которым несколько дней назад сыграли без Лео вничью дома (2:2). На этот раз аргентинец отыграл все 90 минут.

Месси забил из офсайда и попал в перекладину. «Шарлотт» удержал историческую победу

Месси появился в старте «Интера» впервые с 20 сентября. У капитана появилось пару голевых моментов во втором тайме. Сначала Лео выскочил один на один с вратарем и элегантно его перекинул, но гол не засчитали из-за положения вне игры. Это был уже второй незасчитанный мяч «Интера» из-за офсайда – первый отменили еще в самом начале матча.

Таймкод гола Месси из офсайда: 3:22.

В середине второго тайма «Интер» получил право на перспективный штрафной, а это всегда опасно, когда в составе есть Месси. В итоге кипер «Шарлотт» перевел удар Лео в перекладину.

Таймкод: 4:17.

«Шарлотт» удержал победу за счет быстрого гола на 13-й минуте. Четыре очка в заключительных матчах регулярного сезона с «Интером» стали важнейшими для «Шарлотт»: команда заняла то самое девятое место на Востоке, за которым большую часть сезона гнался «Интер».

Напомним, в плей-офф напрямую попадают по семь клубов из каждой конференции, а за последний слот бьются восьмая и девятая команды. Теперь «Шарлотт» предстоят матчи с «Нью-Йорк Ред Буллс» за попадание в главную серию на вылет.

Но фанаты уже счастливы: «Шарлотт» запрыгнул в плей-офф впервые в недолгой истории (выступают в МЛС с 2022 года). Радость болельщиков на 6:45.

● «Интер» с 34 очками в 34 матчах завершил сезон предпоследним на Востоке (14-й из 15). До 13-го места далековато – 6 очков, до спасительного девятого – 9.

«У нас было три турнира и мы выиграли один. Команда была истощена, – объяснил тренер Тата Мартино. – Это не оправдание. Такова реальность».

● «Интер» не разъезжается по отпускам: клуб впервые запланировал зарубежный тур – эффект Месси. Команда поедет в Китай, где 5 и 8 ноября сыграет с «Циндао Хайню» и «Чэнду Тяньчен».

Для Месси это неплохой способ поддержать себя в форме перед топовыми матчами сборной Аргентины с Уругваем (16 ноября) и Бразилией (21 ноября).

Выезд Месси снова вызвал ажиотаж. «Шарлотт» собрал в два раза больше обычного – 66 тысяч

«Шарлотт» – вторая команда лиги по посещаемости. В среднем клуб из Северной Каролины собирает на домашних матчах по 33 тысячи. Но важность игры за выход в плей-офф и приезд Месси взвинтили цифры вдвое – на матч с «Интером» пришло 66 101 человек (стадион вмещает 74 тысячи).

«Я знал, что придет много людей, ведь в городе Месси», – отреагировал тренер «Шарлотт» Кристиан Латтанцио. По традиции вместе с цветами хозяев на трибунах было много розового. Это фанаты Месси приехали в Шарлотт с самых разных городов.

«Уникальная возможность», – сказали молодые парни из Вирджинии, которые проехали около 400 км и заплатили по 250 долларов за каждый билет ради того, чтобы увидеть Лео.

Еще одна история паломничества: Гейджу из Алабамы (второй справа) родители подарили билет на 16-летие, после чего он отправился в путешествие длиной в 730 км.

«Я из Испании, – передает слова одного из болельщиков The Charlotte Observer. – Я видел, как Месси играл, когда мне было 11 лет. Когда эта игра была анонсирована четыре месяца назад, я сразу же купил билеты. Почему? Это же Месси. Я болею за него уже так много лет».

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Фото: Gettyimages.ru/Matt Kelley, Megan Briggs

27 комментариев

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Alex Rhea
Ответ Фанат Доры Дуры
Ну кстати фанаты Роналду после первого сезона Месси в псж очень много кричали про 8 зм для Лео. В итоге получили, что хотели)
ну Месси и за тот сезон получил ЗМ) Провалил полностью первые полгода в Париже и получил ЗМ за, прости господи, Копу Америку на пустых бразильских огородах) Это вообще что-то невиданное в истории)
+28
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Роман
Забьет гол в товарняке какому-нибудь Циндао Хайню. И его фанаты описаются от счастья и будут снова кричать про ЗМ.
+35
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+9
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Oleg
Ответ Фёдор Кузнецов
Пока это выглядит просто трансфером для популярности, как бы ни было хто странно в футбольнлм плане Месси Интеру ничего не принес
Я вот смотрю официальный сайт и вижу - 14 игр, 11 голов, 5 ассистов, трофей первый в истории Интера.
Заполняемость стадионов Sold out.
В трендах на 1 - ом месте.

ПС. В регуляркк шансов особо не было ибо Лео пришел под конец сезона.
Чего тут фанаты кринжа истерики то устраивают?)
В чем причина?
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Oleg
Ответ Оригинальный Ник
Во-первых, я не фан Роналду, даже не подписан на его тег. Во-вторых, никакой радости нет, просто лёгкая насмешка над величайшим пятипенальтевым чемпионом, который даже не смог свою команду закинуть в плов, как об этом писали месифаны. А полулюбительский кубок приводить в качестве достижения — яркий символ падения на днище
Падение на какое днище?🤣
Он Чемпион Мира и через 8 дней 8 ЗМ.
О каком днище речь?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
О том, что Лео пришел под конец регулярки, отыграл в МЛС всего 3 игры?)

Хейтеры Месси это реально психдиспансер.
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Причёска Бэйла
Ответ Экспертное мнение
А должен был получить Левандовски за голы в Бундеслиге? Тогда Гираси идет на ЗМ)) Кстати, в том 2021 году ЗМ еще вручали за год, и первая половина сезона не учитывалась. И только потом Бенземе чисто фартануло, что формат изменили на "за сезон". Если бы и как раньше давали за год, то Месси забрал бы за 2022 и Карим остался бы без ЗМ.
Индивидуальный перфоманс в ЛЧ с хет-триками псг, Челси, голами Сити хуже, чем 5 пенальти в легчайшей сетке чм?
🤡
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Oleg
Ответ Причёска Бэйла
Индивидуальный перфоманс в ЛЧ с хет-триками псг, Челси, голами Сити хуже, чем 5 пенальти в легчайшей сетке чм? 🤡
В легчайшей сетке ЧМ?🤣
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Oleg
Ответ Homelender_666
До сих пор полыхает от ЗМ Карима?) Благодаря смене формата появилась хоть какая-то адекватность. Стали вручать за сезон, а не за полгода, так как на вторую половину года всем было плевать. Фартануло Месси в 2010 и Роналду в 2013, а Карим получил абсолютно заслуженный ЗМ. Обтекай:))
От ЗМ Бензема должно полыхать, серьезно?)
По моему все адекватно отнеслись к его награде.
Полыхает тут у фанатов роналду от Месси.
Я заглянул на спортс и подумал что Лео кого то убил🤣
Это ж как фанатам роналду, про Реал не буду писать, там адекватные все таки есть, болит что Лео Чемпион Мира и скоро 8 ЗМ)
Почитал комменты, оказывается Месси виноват, что отыграв всего 3 матча в МЛС ибо пришел под конец сезона, виноват что не затащил последнюю команду лиги в плей офф)
Как он вообще посмел то?)
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Homelender_666
Ответ Oleg
От ЗМ Бензема должно полыхать, серьезно?) По моему все адекватно отнеслись к его награде. Полыхает тут у фанатов роналду от Месси. Я заглянул на спортс и подумал что Лео кого то убил🤣 Это ж как фанатам роналду, про Реал не буду писать, там адекватные все таки есть, болит что Лео Чемпион Мира и скоро 8 ЗМ) Почитал комменты, оказывается Месси виноват, что отыграв всего 3 матча в МЛС ибо пришел под конец сезона, виноват что не затащил последнюю команду лиги в плей офф) Как он вообще посмел то?)
Мой комментарий был адресован конкретному персонажу, который стабильно оскорбляет Реал и его игроков. Не испытываю негатива к Месси и Роналду. Меня волнует только Реал.
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Oleg
Ответ Фёдор Кузнецов
Интересно вы перешли от Месси затащит Интер в плей-офф, до шансов особо не было
Так у него травма была, надрыв икроножной.
Вроде как с такими травмами не играют.
Но фанаты роналду вполне могут это Лео в претензию записать, ведь после ЧМ и перед 8 ЗМ ваш градус боли и обиды так высок, что на серьезных щах травмированному игроку предьявляете что он не затащил, ведь как раз без него Интер и потерял шансы)
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Oleg
Ответ Оригинальный Ник
Месси, поражение, провал, вылет. Слишком часто эти слова находятся вместе за последние несколько лет, не находите?
А что за радость у фанатов роналду я никак понять не могу?)))
Месси перешел в Интер 3 месяца назад, команда на последнем месте в лиге.
Лео забил 11 голов, отдал 5 ассистов за 14 игр, что сыграл за Интер.
Выиграл трофей, первый для них в истории.
Что фанатов кринжа не устроило?)
Может то, что Месси Чемпион Мира и вы тут свою боль выливаете?)
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Oleg
Ответ Оригинальный Ник
Во-первых, я не фан Роналду, даже не подписан на его тег. Во-вторых, никакой радости нет, просто лёгкая насмешка над величайшим пятипенальтевым чемпионом, который даже не смог свою команду закинуть в плов, как об этом писали месифаны. А полулюбительский кубок приводить в качестве достижения — яркий символ падения на днище
Месси такой пришел в последнюю кгманду лиги под конец сезона, сыграл в регулярке полных 3 матча, которых естественно не хватило для плей офф ибо Интер все шансы потерял когда Лео с травмой был.
Ну виноват же, не смог.
Вот неудачник🤣
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Игорь Климов
Ответ Оригинальный Ник
Месси, поражение, провал, вылет. Слишком часто эти слова находятся вместе за последние несколько лет, не находите?
Чемпион Мира, MVP международного турнира, лучший по гол+пас, вот эти слова преследуют Лео Месси. 🇦🇷
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Александр Василич
Ответ Leon Petov
Американцев на деньги уже развёл, теперь поедет китайцев разводить своими пешими прогулками
Прально делает! Ха.. Лох должен платить))
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