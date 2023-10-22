Месси закрыл сезон в МЛС поражением. Дальше – тур по Китаю

Лионель Месси вернулся из сборной в «Интер Майами», чтобы завершить первый сезон в МЛС. Флоридцы проиграли на выезде «Шарлотт» (0:1), с которым несколько дней назад сыграли без Лео вничью дома (2:2). На этот раз аргентинец отыграл все 90 минут.

Месси забил из офсайда и попал в перекладину. «Шарлотт» удержал историческую победу

Месси появился в старте «Интера» впервые с 20 сентября. У капитана появилось пару голевых моментов во втором тайме. Сначала Лео выскочил один на один с вратарем и элегантно его перекинул, но гол не засчитали из-за положения вне игры. Это был уже второй незасчитанный мяч «Интера» из-за офсайда – первый отменили еще в самом начале матча.

Таймкод гола Месси из офсайда: 3:22.

В середине второго тайма «Интер» получил право на перспективный штрафной, а это всегда опасно, когда в составе есть Месси. В итоге кипер «Шарлотт» перевел удар Лео в перекладину.

Таймкод: 4:17.

«Шарлотт» удержал победу за счет быстрого гола на 13-й минуте. Четыре очка в заключительных матчах регулярного сезона с «Интером» стали важнейшими для «Шарлотт»: команда заняла то самое девятое место на Востоке, за которым большую часть сезона гнался «Интер».

Напомним, в плей-офф напрямую попадают по семь клубов из каждой конференции, а за последний слот бьются восьмая и девятая команды. Теперь «Шарлотт» предстоят матчи с «Нью-Йорк Ред Буллс» за попадание в главную серию на вылет.

Но фанаты уже счастливы: «Шарлотт» запрыгнул в плей-офф впервые в недолгой истории (выступают в МЛС с 2022 года). Радость болельщиков на 6:45.

● «Интер» с 34 очками в 34 матчах завершил сезон предпоследним на Востоке (14-й из 15). До 13-го места далековато – 6 очков, до спасительного девятого – 9.

«У нас было три турнира и мы выиграли один. Команда была истощена, – объяснил тренер Тата Мартино. – Это не оправдание. Такова реальность».

● «Интер» не разъезжается по отпускам: клуб впервые запланировал зарубежный тур – эффект Месси. Команда поедет в Китай, где 5 и 8 ноября сыграет с «Циндао Хайню» и «Чэнду Тяньчен».

Для Месси это неплохой способ поддержать себя в форме перед топовыми матчами сборной Аргентины с Уругваем (16 ноября) и Бразилией (21 ноября).

Выезд Месси снова вызвал ажиотаж. «Шарлотт» собрал в два раза больше обычного – 66 тысяч

«Шарлотт» – вторая команда лиги по посещаемости. В среднем клуб из Северной Каролины собирает на домашних матчах по 33 тысячи. Но важность игры за выход в плей-офф и приезд Месси взвинтили цифры вдвое – на матч с «Интером» пришло 66 101 человек (стадион вмещает 74 тысячи).

«Я знал, что придет много людей, ведь в городе Месси», – отреагировал тренер «Шарлотт» Кристиан Латтанцио. По традиции вместе с цветами хозяев на трибунах было много розового. Это фанаты Месси приехали в Шарлотт с самых разных городов.

«Уникальная возможность», – сказали молодые парни из Вирджинии, которые проехали около 400 км и заплатили по 250 долларов за каждый билет ради того, чтобы увидеть Лео.

Еще одна история паломничества: Гейджу из Алабамы (второй справа) родители подарили билет на 16-летие, после чего он отправился в путешествие длиной в 730 км.

«Я из Испании, – передает слова одного из болельщиков The Charlotte Observer. – Я видел, как Месси играл, когда мне было 11 лет. Когда эта игра была анонсирована четыре месяца назад, я сразу же купил билеты. Почему? Это же Месси. Я болею за него уже так много лет».

Фото: Gettyimages.ru/Matt Kelley, Megan Briggs