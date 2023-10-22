Месси закрыл сезон в МЛС поражением. Дальше – тур по Китаю
Лионель Месси вернулся из сборной в «Интер Майами», чтобы завершить первый сезон в МЛС. Флоридцы проиграли на выезде «Шарлотт» (0:1), с которым несколько дней назад сыграли без Лео вничью дома (2:2). На этот раз аргентинец отыграл все 90 минут.
Месси забил из офсайда и попал в перекладину. «Шарлотт» удержал историческую победу
Месси появился в старте «Интера» впервые с 20 сентября. У капитана появилось пару голевых моментов во втором тайме. Сначала Лео выскочил один на один с вратарем и элегантно его перекинул, но гол не засчитали из-за положения вне игры. Это был уже второй незасчитанный мяч «Интера» из-за офсайда – первый отменили еще в самом начале матча.
Таймкод гола Месси из офсайда: 3:22.
В середине второго тайма «Интер» получил право на перспективный штрафной, а это всегда опасно, когда в составе есть Месси. В итоге кипер «Шарлотт» перевел удар Лео в перекладину.
Таймкод: 4:17.
«Шарлотт» удержал победу за счет быстрого гола на 13-й минуте. Четыре очка в заключительных матчах регулярного сезона с «Интером» стали важнейшими для «Шарлотт»: команда заняла то самое девятое место на Востоке, за которым большую часть сезона гнался «Интер».
Напомним, в плей-офф напрямую попадают по семь клубов из каждой конференции, а за последний слот бьются восьмая и девятая команды. Теперь «Шарлотт» предстоят матчи с «Нью-Йорк Ред Буллс» за попадание в главную серию на вылет.
Но фанаты уже счастливы: «Шарлотт» запрыгнул в плей-офф впервые в недолгой истории (выступают в МЛС с 2022 года). Радость болельщиков на 6:45.
● «Интер» с 34 очками в 34 матчах завершил сезон предпоследним на Востоке (14-й из 15). До 13-го места далековато – 6 очков, до спасительного девятого – 9.
«У нас было три турнира и мы выиграли один. Команда была истощена, – объяснил тренер Тата Мартино. – Это не оправдание. Такова реальность».
● «Интер» не разъезжается по отпускам: клуб впервые запланировал зарубежный тур – эффект Месси. Команда поедет в Китай, где 5 и 8 ноября сыграет с «Циндао Хайню» и «Чэнду Тяньчен».
Для Месси это неплохой способ поддержать себя в форме перед топовыми матчами сборной Аргентины с Уругваем (16 ноября) и Бразилией (21 ноября).
Выезд Месси снова вызвал ажиотаж. «Шарлотт» собрал в два раза больше обычного – 66 тысяч
«Шарлотт» – вторая команда лиги по посещаемости. В среднем клуб из Северной Каролины собирает на домашних матчах по 33 тысячи. Но важность игры за выход в плей-офф и приезд Месси взвинтили цифры вдвое – на матч с «Интером» пришло 66 101 человек (стадион вмещает 74 тысячи).
«Я знал, что придет много людей, ведь в городе Месси», – отреагировал тренер «Шарлотт» Кристиан Латтанцио. По традиции вместе с цветами хозяев на трибунах было много розового. Это фанаты Месси приехали в Шарлотт с самых разных городов.
«Уникальная возможность», – сказали молодые парни из Вирджинии, которые проехали около 400 км и заплатили по 250 долларов за каждый билет ради того, чтобы увидеть Лео.
Еще одна история паломничества: Гейджу из Алабамы (второй справа) родители подарили билет на 16-летие, после чего он отправился в путешествие длиной в 730 км.
«Я из Испании, – передает слова одного из болельщиков The Charlotte Observer. – Я видел, как Месси играл, когда мне было 11 лет. Когда эта игра была анонсирована четыре месяца назад, я сразу же купил билеты. Почему? Это же Месси. Я болею за него уже так много лет».
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Фото: Gettyimages.ru/Matt Kelley, Megan Briggs
Заполняемость стадионов Sold out.
В трендах на 1 - ом месте.
ПС. В регуляркк шансов особо не было ибо Лео пришел под конец сезона.
Чего тут фанаты кринжа истерики то устраивают?)
В чем причина?
Он Чемпион Мира и через 8 дней 8 ЗМ.
О каком днище речь?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
О том, что Лео пришел под конец регулярки, отыграл в МЛС всего 3 игры?)
Хейтеры Месси это реально психдиспансер.
🤡
По моему все адекватно отнеслись к его награде.
Полыхает тут у фанатов роналду от Месси.
Я заглянул на спортс и подумал что Лео кого то убил🤣
Это ж как фанатам роналду, про Реал не буду писать, там адекватные все таки есть, болит что Лео Чемпион Мира и скоро 8 ЗМ)
Почитал комменты, оказывается Месси виноват, что отыграв всего 3 матча в МЛС ибо пришел под конец сезона, виноват что не затащил последнюю команду лиги в плей офф)
Как он вообще посмел то?)
Вроде как с такими травмами не играют.
Но фанаты роналду вполне могут это Лео в претензию записать, ведь после ЧМ и перед 8 ЗМ ваш градус боли и обиды так высок, что на серьезных щах травмированному игроку предьявляете что он не затащил, ведь как раз без него Интер и потерял шансы)
Месси перешел в Интер 3 месяца назад, команда на последнем месте в лиге.
Лео забил 11 голов, отдал 5 ассистов за 14 игр, что сыграл за Интер.
Выиграл трофей, первый для них в истории.
Что фанатов кринжа не устроило?)
Может то, что Месси Чемпион Мира и вы тут свою боль выливаете?)
Ну виноват же, не смог.
Вот неудачник🤣