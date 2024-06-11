Своячки не крикнут «Уэээй», потому что скрутились на «Дрот-Арене». Что-что?

Словарь медиафутбола.

Медиалига часто презентует себя через цифры и достижения: просмотры на трансляциях, люксовые стадионы, звезды недавнего прошлого. Из-за этого ускользает, что медиафутбол – это уютный мирок со своими мемами, локальными героями и языком.

Слэнг медиафутбола начал формироваться в 2018-м, с первых сезонов «Амкала». Но больше в него привнесли 2Drots: молодые блогеры так хотели обогнать амкаловцев, что экспериментировали с подачей и придумывали уникальные словечки, которые до сих пор раздражают вас в новостях.

Мы собрали самые забавные и употребимые выражения, которые встречаются среди игроков, зрителей и комментаторов медиафутбола.

Иллюстрации: Марина Семенова

Ты думал, очкошник газует, а он тебе двоечку в будку. Что это значит?

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