Жирков – в FC Bus. Представили сюрреалистичным видео

26 секунд молчания.

Юрий Жирков – игрок FC Bus. Кажется, главная новость окна дозаявок пятого сезона Winline Медиалиги.

Звезду российского футбола представили сюрреалистичной презентацией: ведущий АртПо сначала здоровается с Жирковым, а затем молчит на протяжении 26 секунд. Кажется, Юрий не понимает, что происходит, и ближе к концу видео начинается с недоумением озираться по сторонам.

«Никто не ожидал такой поворот событий. Да и мы тоже не могли представить, что Юрий Валентинович Жирков будет играть за наш «Автобус» , – написал клубный телеграм-канал.

Это не первое появление Жиркова в медийном футболе.

Осенью 2023-го, перед стартом МФЛ-4, клуб Fight Nights внес его в заявку. Но Жирков не появился даже на матчах МФЛ.

В феврале-марте 2024-го Жирков играл за медиахоккейную команду «Чисто Питер», но перед стартом МФЛ-5 перешел не к питерцам, а в клуб БАМOVETS. Это команда-новичок медиафутбола, которая запомнилась тем, что подписала Овечкина. БАМOVETS пробивались в сезон через стыки против «Тандема» Георгия Черданцева. Жирков сыграл в этом матче.

«Интересно ли мне дальше соприкасаться с Медиалигой? – рассуждал Юрий Валентинович после вылета. – Я играю в медиахоккей, мне понравилась атмосфера, принял предложение сыграть в стыковых матчах. В хоккее играю за «Чисто Питер». Интересно ли мне играть за них в футболе? Не знаю. Пока меня не зовут в «Чисто Питер».

В итоге Жирков перешел в FC Bus. Пришлось ждать конца мая: по правилам Медиалиги, если игрок участвовал в стыках, то в новый клуб он может перейти только после пятого тура.

Что за клуб FC Bus? Президент – Алан Гатагов, могут выйти в плей-оф МФЛ-5

FC Bus создал Сослан Гатагов весной 2023-го. Главным тренером он назначил брата – Алана. FC Bus участвовали в третьем и четвертом сезоне Медиалиги, а также в МКС-2023. В Медиалиге FC Bus не выходили в плей-офф, зато запомнились безумной победой над 2Drots и выходками Алана Гатагова.

В конце 2024-го Сослан перешел на позицию главного тренера в «Амкале», а его место занял Алан.

В пятом сезоне FC Bus играют в группе B. Получается неплохо: разгромно проиграли топам – 2Drots (0:6) и «Десятке» (2:6), но обыграли по буллитам Lotus и «Деньги Рокетов». Перед шестым туром «Автобус» занимает третье место, которое позволяет выйти в 1/8 финала.

На групповом этапе FC Bus ждет еще три матча: «Титан», «Кони» и «Амкал».

В пятом сезоне FC Bus запомнился двумя историями.

Во-первых, регулярной игрой Алана Гатагова. В статусе президент Алан Маратович может позволить себе играть: три матча, 159 минут и два ассиста.

Во-вторых, продакшном. Да-да, презентация Жиркова – это обычный стиль клуба. Бюджет «Автобуса» явно меньше, чем у топов медиафутбола, но они цепляют креативностью. Например, новую форму презентовали таким видео.

Жирков может дебютировать за новый клуб в пятницу – в 18:00 FC Bus рубится с «Титаном».

Таблица трансферов медиафутбола