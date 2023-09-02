Патриоты из Одинцово против владельца бетонного завода. Это финал Winline Медиалиги

Будет жарко.

В воскресенье на «Волгоград-Арене» «БроукБойз» и «Титан» определят чемпиона четвертого сезона Winline Медиалиги.

Для тех, кто вспоминает о медиафутболе раз в год во время Кубка России, мы подготовили шпаргалку. Кто такие «Титан» и «Броуки»? Что получит победитель? И почему в финале нет 2Drots? Сейчас узнаем.

Подождите, в этом году Медиалига уже разыгрывала чемпионство?

Все верно. Медиалига проводит два полноценных сезона за год – весной-летом и осенью.

Финал третьего сезона вы наверняка помните: 1 июля 2Drots и «Родина Медиа» собрали в «Лужниках» 21 тысячу зрителей.

Почему не провести один длинный? Лига предпочитает короткие и динамичные форматы, при которых много матчей на вылет, а сезон длится не больше трех месяцев. А терять хорошую для футбола погоду не хочется. Поэтому два коротких сезона вместо одного длинного.

«Броуки» – патриотичный клуб из Одинцово

В комментариях на Sports.ru до сих пор помнят Дмитрий Егорова – спортивного журналиста, который в середине десятых поджигал колонками про «Спартак» и зимой бегал в трусах вокруг «Открытия Арены». Уже несколько лет Егоров покоряет медиафутбол: сначала в качестве игрока «Амкала», а весной 2022-го он объединился с блогером Райзеном и создал «БроукБойз».

Команда базируется в Одинцово – родном городе Егорова. Кстати, именно поэтому осенью у «Броуков» получилось подписать Глушакова – ему было рядом ехать на тренировки.

Название несет концепцию. По изначальному плану в «Броуки» берут игроков с непростой судьбой, серьезными травмами, или неприжившихся в других командах. Девиз клуба: «Нас не сломать, мы и так поломаны».

Но в 2023-м концепт изменился. От трикстерства «Броуки» перешли к патриотизму – играют в форме в с триколором, логотип тоже раскрашен в бело-сине-красный. Зачем? Егоров объяснил в интервью Sports.ru:

«Под постами на подобные темы люди начинают спорить о том, какая страна лучше. Но наша форма вообще не про это. Она – показатель того, что мы с вами – граждане России, которые должны стараться делать все, чтобы жизнь здесь стала лучше. Нужно быть добрее и помнить, что когда ты делаешь какие-то плохие вещи, то представляешь не только себя и свой клуб, но и свою Родину. Все эти вещи умещаются в концепт нашей формы».

«Броуки» максимально близки к тому, чтобы стать третьей силой медиафутбола. У них есть подписчики, медийные персонажи, концепция. Не хватает только трофея – это уже третий финал, но в двух прошлых без побед.

«Титан» – выиграли все в ЛФЛ и пошли в Медиалигу

«Титан» – старичок любительского футбола. Команда основана в 2014 году. Рулят «Титаном» предприниматель Александр Зуев и его отец. При этом отец Зуева не публичный человек, поэтому лицо проекта – именно Александр Зуев. Семья владеет бетонным заводом, на доходы от которого содержит клуб.

До 2023-го «Титан» играл в любительских футбольных лигах, и очень успешно – побеждал во всех турнирах. Да-да, «Титан» выиграл буквально все турниры, в которых участвовал. Даже чемпионат мира 7x7. Со временем Зуеву наскучило побеждать, уровень ЛФЛ упал и президент собрался заканчивать проект.

Но летом 2022-го Зуев-старший наткнулся на полуфинал Медиалиги – заруба 2Drots и «На Спорте» так впечатлила босса бетонного завода, что он уговорил сына заявиться в Медиалигу.

С весны 2023-го «Титан» – участник Медиалиги. В третий (и дебютный для себя) сезон клуб заходил трансферной кампанией в стиле молодого Переса. Бриллиантом кампании стало подписание звезды 2Drots Кутуза (Сергея Кутузова) – лучшего форварда медиафутбола. Не помогло – вылет в 1/8 финала.

Стоп, а почему в финале не играют «Амкал» и 2Drots?

Вывеска финала – шок.

Два сезона подряд в финал выходили «Родина Медиа» и 2Drots. В комьюнити логично ожидали, что кто-то из пары (и классически считающийся фаворитом «Амкал») выиграет турнир. Но четвертый сезон – самый непредсказуемый в истории. Все топ-клубы срезались в первом же раунде плей-офф .

2Drots как будто не выдержал битву на два фронта и вскоре после вылета из Кубка России уступил «Эгриси». «Амкал» утонул в кризисе и безвольно проиграл Fight Nights. «Родина Медиа» необъяснимо споткнулась на «Титане».

Но насколько неожиданно видеть в финале именно «Титан» и «Броуков»?

«Титан» считался одним из теневых фаворитов МФЛ-3, но вылетел уже в стыковых матчах. Дальше «Титан» прошел через тяжелейшее межсезонье: команду покинули лидеры – Сева (4 гола и ассист в МФЛ-3), Кутуз (7+2) и Комис (2+5).

«Титан» вряд ли рассматривали как претендента на золото четвертого сезона. Пробиться в финал помогло новое качество – с новым главным тренером Шамилем Курбановым «Титан» стали идеальной кубковой командой. Вышли из группы со второго места, а в плей-офф против более сильных клубов доводил до серии булллиталити и виртуозно побеждали. В 1/8 финала прошли ФК «10», а в четвертьфинале – действующего чемпиона «Родину Медиа».

У «Броуков» другая история – клуб был теневым фаворитом сезона .

Весной 2023-го в команду пришел спортивный директор Артем Хачатурян. Клуб покинули ветераны, которые весь 2022-й составляли костяк – Дьяков, Тигиев, Логашов. Хачатурян сделал то, что умеет лучше всего – нашел ноунеймов, которых послезавтра захотят все. С пересосбранным составом «Броуки» постепенно набирали обороты.

В МФЛ-3 допрыгнули до четвертьфинала и проиграли «Амкалу» лишь из-за безумного промаха Шаюнова. «Броуки» доказали, что это было недоразумение, и через несколько недель вышли в финал МКС-2023 (но проиграли 2Drots).

По ходу четвертого сезона «Броуки» выглядели по-настоящему мощно – к финалу у них шесть побед в шести матчах, в группе они громили Starmix (6:2) и крепкий Fight Nights (7:2).

Кстати, на групповом этапе «Титан» и «БроукБойз» уже играли друг с другом – команда Егорова и Райзена победила в серии буллиталити.

Стоп, в серии чего?

Победитель может определиться в серии буллиталити. А что это?

Немного о правилах Медиалиги. Команды играют два тайма, по 25 минут чистого времени каждый. Если по истечении 50 минут ничья, то стартует серия буллиталити (или булитальти).

Как и в серии пенальти у команд по пять попыток. Перед каждой к техническому директору Медиалиги Дмитрию Кортаве подходят бьющие от каждой команды. Он подбрасывает специальную фишку: выпадает оранжевый – буллит, черный – пенальти.

Буллит очень похож на хоккейный. Игрок бежит с мячом от штрафной площади, задача голкипера – помешать забить.

У «Броуков» – топ-состав. Лучший бомбардир МФЛ-4 и защитник, который мог попасть в заявку на матч с «Реалом» на «Бернабеу»

С командами познакомились, а теперь узнаем самых ярких игроков.

За «Броуков» играет лучший бомбардир МФЛ-4 Мазур (Илья Мазуров). У крайнего форварда шесть голов в шести матчах, и лишь один с пенальти. Мощненько.

Мазур – воспитанник «Спартака», а в медиафутболе с весны 2023-го. Илья так классно провел МФЛ-3, что «Химки» пригласили его на тренировки. Увы, переход в гетерофутбол не состоялся. Зато осенью парня похвалил еще один игрок «Броуков» – Денис Глушаков: «Мог ли кто-то из «Броуков» играть на уровне ФНЛ? Думаю, да. Кто? Мазур, [Антон] Соснин».

Центр обороны «Броуков» цементирует Жекич (Евгений Плешко).

Жекич – воспитанник молдавского «Шерифа». Он считался перспективным защитником и плавно подтягивался к первой команде. Осенью 2021-го Жекича планировали включить в заявку на матч взрослого «Шерифа» против «Реала», но в матче юношеской ЛЧ получил красную и дисквалификацию на три матча (она распространялась и она взрослую ЛЧ). За победой молдавского клуба на «Сантьяго Бернабеу» Жекич наблюдал по телевизору.

Жекич отыграл в Медиалиге третий и четвертый сезон, и превратился в одного из лучших дефов медиафутбола . Летом им интересовались 2Drots и минское «Динамо».

За «Титан» играет уникальный голкипер – он затащил две серии буллиталити в МФЛ-4

Прямо сейчас самый заметный игрок «Титана» – запасной голкипер Александр Шепляков . Он в «Титане» с весны 2023-го, но летом присел в запас. В четвертом сезоне Шепляков раскрылся в новом амплуа – голкипера под серию буллиталити.

В 1/8 финала против ФК «10» Шепляков выпустили под буллиталити. Он потащил два буллита, вывел «Титан» в четвертьфинал и получил от Медиалиги приз лучшему игроку этой стадии. В 1/4 ситуация повторилась – нули в основное время, под буллиталии выпустили Шеплякова. Голкипер выдал лучшую игру в жизни: отбил три удара, забил буллит Швагиреву, а через минуту потащил его удар.

Финал Шепляков наверняка начнет на скамейке. Но как же «Броуки» не захотят доводить до буллиталити!

30-летний Кирилл Бирюков – один из лучших созидателей медийного футбола . В третьем сезона он оформил королевские 3 гола и 3 ассиста в шести матчах. В этом сезоне Кирилл играет скромнее (один гол в 7 матчах), но от него по-прежнему ждешь волшебства.

Есть вероятность, что финал МФЛ-4 – последний матч Бирюкова в «Титане». Хавбека очень хотят в 2Drots, и он сам не против сменить обстановку.

Фан-факт: это уже третий финал для Бирюкова за последний гол. Кирилл играл в финале второго сезона Медиалиги (за «Родину Медиа») и в финале МКС-2023 (в аренде за 2Drots). По победам и поражениям пока ничья – 1:1.

Как пройдет матч?

Уже сейчас можно аккуратно пофантазировать о геймплане команд.

У «Броуков» отлично получается атаковать. В полуфинале с «Эгриси» команда Егорова и Райзена забила трижды (!) за первые две минуты . Но два гола отменили из-за офсайда.

«Титан» отлично умеет засушивать игру. В 1/4 клуб Зуева сыграл на ноль с «Родиной Медиа». В четырех матчах до «Титана» «Родина» забила 14 мячей. «Титану» – ноль. Впечатляет.

Кроме того, перед финалом ослабла атака «Титана». Из-за вывиха ключицы матч пропустит лучший бомбардир клуба Илья Скоропупов – в этом сезоне у него 5 мячей.

Что получит победитель?

С весенним сезоном Медиалиги все просто – трех призеров приглашают в ближайший розыгрыш Кубка России. Зимой Кубок не разыгрывают, но для медалистов придумали отдельный приз.

Чемпион МФЛ-4 сыграет против топов российского футбола в Winline Зимнем Кубке РПЛ . Первый розыгрыш этого турнира проходил в феврале 2023-го в ОАЭ: приехали «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

Серебряный и бронзовый призеры МФЛ-4 сыграют в Зимнем Кубке ФНЛ. Это будет первый розыгрыш возрожденного турнира (прошлая версия проводилась с 2012 по 2020), поэтому деталей немного. Известно, что он пройдет в зимнее межсезонье в рамках сборов клубов ФНЛ.

А еще победителя ждет денежный приз. Сумму Медиалига пока не огласила, но первое место в МФЛ-3 заплатили пять миллионов рублей. Новый чемпион точно заработает не меньше.

За неделю до финала появились новые детали. Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил, что РФС может пригласить четвертую медийную команду в Кубок России сезона-2024/25.

Если это случится, и победят «Броуки», то они попадают в Кубок России . Если пригласит четвертую команду, и победит «Титан», то клуб Зуева сыграет в Суперкубке МФЛ против «Родины Медиа» (чемпиона третьего сезона). И победитель Суперкубка МФЛ попадет в Кубок.

Когда пройдет матч и где купить билеты?

● Игра пройдет 23 октября в 19:00. Матч покажут в группе Медиалиги ВКонтакте.

● Матч можно посмотреть вживую в Волгограде, на cтадионе «Волгоград-Арена». Билеты по-прежнему в продаже, цена – 80 рублей за тикет. Но поторопитесь: билеты заканчиваются, за сутки до матча продано 18 тысяч штук.

● Билеты продаются одновременно на финал и на матч за 3-е место. В нем сыграют «Эгриси» Василия Уткина и Fight Nights. Матч за бронзу стартует на «Волгоград-Арене» в 15:00.

Фото: Vk/media.football.league