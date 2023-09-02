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Патриоты из Одинцово против владельца бетонного завода. Это финал Winline Медиалиги

Александр Шепляков Александр Шепляков
Кирилл Бирюков Кирилл Бирюков
«Райзен» Артем Кузьмин «Райзен» Артем Кузьмин
Winline Медиалига Winline Медиалига
Александр Зуев
Дмитрий Егоров Дмитрий Егоров
Волгоград-Арена Волгоград-Арена
Евгений Плешко Евгений Плешко
Тита
Илья Мазуров Илья Мазуров
БроукБойз БроукБойз
Медиафутбол Медиафутбол

Будет жарко.

В воскресенье на «Волгоград-Арене» «БроукБойз» и «Титан» определят чемпиона четвертого сезона Winline Медиалиги. 

Для тех, кто вспоминает о медиафутболе раз в год во время Кубка России, мы подготовили шпаргалку.  Кто такие «Титан» и «Броуки»? Что получит победитель? И почему в финале нет 2Drots? Сейчас узнаем.

Подождите, в этом году Медиалига уже разыгрывала чемпионство?

Все верно. Медиалига проводит два полноценных сезона за год – весной-летом и осенью. 

Финал третьего сезона вы наверняка помните: 1 июля 2Drots и «Родина Медиа» собрали в «Лужниках» 21 тысячу зрителей.

Почему не провести один длинный? Лига предпочитает короткие и динамичные форматы, при которых много матчей на вылет, а сезон длится не больше трех месяцев. А терять хорошую для футбола погоду не хочется. Поэтому два коротких сезона вместо одного длинного.

«Броуки» – патриотичный клуб из Одинцово

В комментариях на Sports.ru до сих пор помнят Дмитрий Егорова – спортивного журналиста, который в середине десятых поджигал колонками про «Спартак» и зимой бегал в трусах вокруг «Открытия Арены». Уже несколько лет Егоров покоряет медиафутбол: сначала в качестве игрока «Амкала», а весной 2022-го он объединился с блогером Райзеном и создал «БроукБойз».

Команда базируется в Одинцово – родном городе Егорова. Кстати, именно поэтому осенью у «Броуков» получилось подписать Глушакова – ему было рядом ехать на тренировки.

Название несет концепцию. По изначальному плану в «Броуки» берут игроков с непростой судьбой, серьезными травмами, или неприжившихся в других командах. Девиз клуба: «Нас не сломать, мы и так поломаны». 

Но в 2023-м концепт изменился. От трикстерства «Броуки» перешли к патриотизму – играют в форме в с триколором, логотип тоже раскрашен в бело-сине-красный. Зачем? Егоров объяснил в интервью Sports.ru:

«Под постами на подобные темы люди начинают спорить о том, какая страна лучше. Но наша форма вообще не про это. Она – показатель того, что мы с вами – граждане России, которые должны стараться делать все, чтобы жизнь здесь стала лучше. Нужно быть добрее и помнить, что когда ты делаешь какие-то плохие вещи, то представляешь не только себя и свой клуб, но и свою Родину. Все эти вещи умещаются в концепт нашей формы».

«Броуки» максимально близки к тому, чтобы стать третьей силой медиафутбола. У них есть подписчики, медийные персонажи, концепция. Не хватает только трофея – это уже третий финал, но в двух прошлых без побед.

«Титан» – выиграли все в ЛФЛ и пошли в Медиалигу

«Титан» – старичок любительского футбола. Команда основана в 2014 году. Рулят «Титаном» предприниматель Александр Зуев и его отец. При этом отец Зуева не публичный человек, поэтому лицо проекта – именно Александр Зуев. Семья владеет бетонным заводом, на доходы от которого содержит клуб.

До 2023-го «Титан» играл в любительских футбольных лигах, и очень успешно – побеждал во всех турнирах.  Да-да, «Титан» выиграл буквально все турниры, в которых участвовал. Даже чемпионат мира 7x7. Со временем Зуеву наскучило побеждать, уровень ЛФЛ упал и президент собрался заканчивать проект. 

Но летом 2022-го Зуев-старший наткнулся на полуфинал Медиалиги – заруба 2Drots и «На Спорте» так впечатлила босса бетонного завода, что он уговорил сына заявиться в Медиалигу.

С весны 2023-го «Титан» – участник Медиалиги. В третий (и дебютный для себя) сезон клуб заходил трансферной кампанией в стиле молодого Переса. Бриллиантом кампании стало подписание звезды 2Drots Кутуза (Сергея Кутузова) – лучшего форварда медиафутбола. Не помогло – вылет в 1/8 финала.

Стоп, а почему в финале не играют «Амкал» и 2Drots?

Вывеска финала – шок.

Два сезона подряд в финал выходили «Родина Медиа» и 2Drots. В комьюнити логично ожидали, что кто-то из пары (и классически считающийся фаворитом «Амкал») выиграет турнир. Но четвертый сезон – самый непредсказуемый в истории. Все топ-клубы срезались в первом же раунде плей-офф.

2Drots как будто не выдержал битву на два фронта и вскоре после вылета из Кубка России уступил «Эгриси». «Амкал» утонул в кризисе и безвольно проиграл Fight Nights. «Родина Медиа» необъяснимо споткнулась на «Титане». 

Но насколько неожиданно видеть в финале именно «Титан» и «Броуков»?

«Титан» считался одним из теневых фаворитов МФЛ-3, но вылетел уже в стыковых матчах. Дальше «Титан» прошел через тяжелейшее межсезонье: команду покинули лидеры – Сева (4 гола и ассист в МФЛ-3), Кутуз (7+2) и Комис (2+5).

«Титан» вряд ли рассматривали как претендента на золото четвертого сезона. Пробиться в финал помогло новое качество – с новым главным тренером Шамилем Курбановым «Титан» стали идеальной кубковой командой. Вышли из группы со второго места, а в плей-офф против более сильных клубов доводил до серии булллиталити и виртуозно побеждали. В 1/8 финала прошли ФК «10», а в четвертьфинале – действующего чемпиона «Родину Медиа».

У «Броуков» другая история – клуб был теневым фаворитом сезона.

Весной 2023-го в команду пришел спортивный директор Артем Хачатурян. Клуб покинули ветераны, которые весь 2022-й составляли костяк – Дьяков, Тигиев, Логашов. Хачатурян сделал то, что умеет лучше всего – нашел ноунеймов, которых послезавтра захотят все. С пересосбранным составом «Броуки» постепенно набирали обороты.

В МФЛ-3 допрыгнули до четвертьфинала и проиграли «Амкалу» лишь из-за безумного промаха Шаюнова. «Броуки» доказали, что это было недоразумение, и через несколько недель вышли в финал МКС-2023 (но проиграли 2Drots).

По ходу четвертого сезона «Броуки» выглядели по-настоящему мощно – к финалу у них шесть побед в шести матчах, в группе они громили Starmix (6:2) и крепкий Fight Nights (7:2). 

Кстати, на групповом этапе «Титан» и «БроукБойз» уже играли друг с другом – команда Егорова и Райзена победила в серии буллиталити. 

Стоп, в серии чего?

Победитель может определиться в серии буллиталити. А что это?

Немного о правилах Медиалиги. Команды играют два тайма, по 25 минут чистого времени каждый. Если по истечении 50 минут ничья, то стартует серия буллиталити (или булитальти). 

Как и в серии пенальти у команд по пять попыток. Перед каждой к техническому директору Медиалиги Дмитрию Кортаве подходят бьющие от каждой команды. Он подбрасывает специальную фишку: выпадает оранжевый – буллит, черный – пенальти.

Буллит очень похож на хоккейный. Игрок бежит с мячом от штрафной площади, задача голкипера – помешать забить.

У «Броуков» – топ-состав. Лучший бомбардир МФЛ-4 и защитник, который мог попасть в заявку на матч с «Реалом» на «Бернабеу»

С командами познакомились, а теперь узнаем самых ярких игроков.

За «Броуков» играет лучший бомбардир МФЛ-4 Мазур (Илья Мазуров). У крайнего форварда шесть голов в шести матчах, и лишь один с пенальти. Мощненько. 

Мазур – воспитанник «Спартака», а в медиафутболе с весны 2023-го. Илья так классно провел МФЛ-3, что «Химки» пригласили его на тренировки. Увы, переход в гетерофутбол не состоялся. Зато осенью парня похвалил еще один игрок «Броуков» – Денис Глушаков: «Мог ли кто-то из «Броуков» играть на уровне ФНЛ? Думаю, да. Кто? Мазур, [Антон] Соснин».

Центр обороны «Броуков» цементирует Жекич (Евгений Плешко).

Жекич – воспитанник молдавского «Шерифа». Он считался перспективным защитником и плавно подтягивался к первой команде. Осенью 2021-го Жекича планировали включить в заявку на матч взрослого «Шерифа» против «Реала», но в матче юношеской ЛЧ получил красную и дисквалификацию на три матча (она распространялась и она взрослую ЛЧ). За победой молдавского клуба на «Сантьяго Бернабеу» Жекич наблюдал по телевизору.

Жекич отыграл в Медиалиге третий и четвертый сезон, и превратился в одного из лучших дефов медиафутбола. Летом им интересовались 2Drots и минское «Динамо».

За «Титан» играет уникальный голкипер – он затащил две серии буллиталити в МФЛ-4

Прямо сейчас самый заметный игрок «Титана» – запасной голкипер Александр Шепляков. Он в «Титане» с весны 2023-го, но летом присел в запас. В четвертом сезоне Шепляков раскрылся в новом амплуа – голкипера под серию буллиталити.

В 1/8 финала против ФК «10» Шепляков выпустили под буллиталити. Он потащил два буллита, вывел «Титан» в четвертьфинал и получил от Медиалиги приз лучшему игроку этой стадии. В 1/4 ситуация повторилась – нули в основное время, под буллиталии выпустили Шеплякова. Голкипер выдал лучшую игру в жизни: отбил три удара, забил буллит Швагиреву, а через минуту потащил его удар. 

Финал Шепляков наверняка начнет на скамейке. Но как же «Броуки» не захотят доводить до буллиталити!

30-летний Кирилл Бирюков – один из лучших созидателей медийного футбола. В третьем сезона он оформил королевские 3 гола и 3 ассиста в шести матчах. В этом сезоне Кирилл играет скромнее (один гол в 7 матчах), но от него по-прежнему ждешь волшебства.

Есть вероятность, что финал МФЛ-4 – последний матч Бирюкова в «Титане». Хавбека очень хотят в 2Drots, и он сам не против сменить обстановку.

Фан-факт: это уже третий финал для Бирюкова за последний гол. Кирилл играл в финале второго сезона Медиалиги (за «Родину Медиа») и в финале МКС-2023 (в аренде за 2Drots). По победам и поражениям пока ничья – 1:1.

Как пройдет матч?

Уже сейчас можно аккуратно пофантазировать о геймплане команд. 

У «Броуков» отлично получается атаковать. В полуфинале с «Эгриси» команда Егорова и Райзена забила трижды (!) за первые две минуты. Но два гола отменили из-за офсайда.

«Титан» отлично умеет засушивать игру. В 1/4 клуб Зуева сыграл на ноль с «Родиной Медиа». В четырех матчах до «Титана» «Родина» забила 14 мячей. «Титану» – ноль. Впечатляет.

Кроме того, перед финалом ослабла атака «Титана». Из-за вывиха ключицы матч пропустит лучший бомбардир клуба Илья Скоропупов – в этом сезоне у него 5 мячей. 

Что получит победитель?

С весенним сезоном Медиалиги все просто – трех призеров приглашают в ближайший розыгрыш Кубка России. Зимой Кубок не разыгрывают, но для медалистов придумали отдельный приз.

Чемпион МФЛ-4 сыграет против топов российского футбола в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Первый розыгрыш этого турнира проходил в феврале 2023-го в ОАЭ: приехали «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».

Серебряный и бронзовый призеры МФЛ-4 сыграют в Зимнем Кубке ФНЛ. Это будет первый розыгрыш возрожденного турнира (прошлая версия проводилась с 2012 по 2020), поэтому деталей немного. Известно, что он пройдет в зимнее межсезонье в рамках сборов клубов ФНЛ.

А еще победителя ждет денежный приз. Сумму Медиалига пока не огласила, но первое место в МФЛ-3 заплатили пять миллионов рублей. Новый чемпион точно заработает не меньше.

За неделю до финала появились новые детали. Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил, что РФС может пригласить четвертую медийную команду в Кубок России сезона-2024/25. 

Если это случится, и победят «Броуки», то они попадают в Кубок России. Если пригласит четвертую команду, и победит «Титан», то клуб Зуева сыграет в Суперкубке МФЛ против «Родины Медиа» (чемпиона третьего сезона). И победитель Суперкубка МФЛ попадет в Кубок.

Когда пройдет матч и где купить билеты?

● Игра пройдет 23 октября в 19:00. Матч покажут в группе Медиалиги ВКонтакте.

● Матч можно посмотреть вживую в Волгограде, на cтадионе «Волгоград-Арена». Билеты по-прежнему в продаже, цена – 80 рублей за тикет. Но поторопитесь: билеты заканчиваются, за сутки до матча продано 18 тысяч штук.

● Билеты продаются одновременно на финал и на матч за 3-е место. В нем сыграют «Эгриси» Василия Уткина и Fight Nights. Матч за бронзу стартует на «Волгоград-Арене» в 15:00.

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Фото: Vk/media.football.league

 

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