«Эгриси» в четвертьфинале Winline Медиалиги. Впервые в истории

Уткин не зря красился в желтый.

«Эгриси» Василия Уткина – главная сенсация четвертого сезона Winline Медиалиги.

Сначала «Эгриси» маршем прошелся по группе и одержал три победы в четырех матчах. Затем в среду в стыках за плей-офф обыграл казахстанский «Уралец».

Единственный гол «Уральцу» забил хавбек Глеб Алексеев – что за пушка?

Теперь «Эгриси» сыграет в четвертьфинале Медиалиги – впервые в своей истории. Вряд ли хоть кто-то рассчитывал, что они заберутся так далеко.

«Эгриси» кошмарно выступили в третьем сезоне Медиалиги

Чтобы осознать масштаб успеха вспомним прошлые сезоны «Эгриси» в Медиалиге.

Команда Уткина дебютировала в МФЛ осенью 2022-го. Второй сезон отыграли нормально: шестое место (из девяти) в группе Б, всего трех очков не хватило до плей-офф. Для новичка – удовлетворительный результат.

Весной 2023-го в «Эгриси» сменился тренер: вместо Антона Попова назначили Филиппа Павлова. Событие эпохальное – Попов тренировал «Эгриси» с 2017 года. С новым тренером «Эгриси» провалил третий сезон – проиграл пять матчей из шести и занял последнее место в группе. По набранным очкам (4) «Эгриси» стали одной из двух худших команд сезона, по пропущенным (23) – худшей.

Плохое выступление легко объяснялось множеством травм и тренером-новичком, которому пришлось принять сразу три команды «Эгриси» – медиафутбольную и две из ЛФЛ. Но в медикомьюнити начали сомневаться – а тянет ли клуб Уткина уровень Медиалиги?

«Эгриси» и правда нетипичная медиакоманда . Живет по бюджету, без спонсора-букмекера. В «Эгриси» нет зарплат (только бонусы), а многие игроки трудятся на основной работе. Уткин игнорирует дорогих игроков из Второй лиги и знаменитых ветеранов, а рассчитывает на прогресс своих парней. Проще говоря, никаких Павлюченко и Погребняка, только Сушила.

На таком негативном фоне «Эгриси» готовились к четвертому сезону.

Уроки мотивации от Уткина: покрасил голову в желтый и пообещал, что уйдет из клуба, если «Эгриси» не выйдет из группы

За два месяца между третьим и четвертым сезоном «Эгриси» успел пересобраться. Филипп Павлов ушел в отставку, а новым главным тренером стал Игорь Лисицын. Предполагалось, что Лисицын будет работать с тандеме с вернушимся Антоном Поповым, но того пригласили в молодежку «Динамо».

И все равно в обновленный «Эгриси» не верили. Команда попала в одну группу с GOATS, «Народной Командой», KickStown и «Родиной Медиа».

«Мы вынесем всех в группе, разнесем ##### [нафиг]! – убеждал президент «Родины» Текила. – «Эгриси» – сразу до свидания. Будем выходить и выносить каждого соперника”.

Пришлось включиться Василию Уткину. За несколько дней до старта МФЛ-4 он опубликовал у себя в телеграм-канале обещание:

«Мы вступаем в большой турнир. Самый большой из любительских. Парни, эгрисианцы, – я сыграю с вами на команду. Да даже и не с вами, мы в этом споре на одной стороне. Ну, я так думаю.

Итак, условие: если мы не выходим в плей-офф МФЛ – я ухожу ».

В первом туре «Эгриси» все-таки проиграли «Родине Медиа» (3:0). После поражения Уткин внезапно покрасил волосы в желтый цвет. Борода осталось черной – получилось, что голова президента стала черно-желтой. Новый имидж Уткин презентовал в свежем выпуске своего «Футбольного клуба».

«Моя команда – «Эгриси». Мои друзья, которые за нее играют, я за нее играть не могу – я поле сломаю, а вместе с полем и себя. Но мои друзья играют в Медиалиге.

Мое сердце точно всегда с «Эгриси» . Но его не видно, а сейчас у меня желто-черная голова в цветах моей команды. Это шалость, это маленькое безумие и от него никому не плохо».

После поражения в первом туре «Эгриси» выиграли 4 матча подряд, общий счет – 12:1

Поражение «Родине Медиа» так и осталось единственным в МФЛ-4. Дальше «Эгриси» выдал серию из четырех подряд побед: обыграли GOATS (3:0), Kickstown (3:1), «Народную Команду» (5:1) и «Уралец» (1:0). Общий счет – 12:1.

Наверняка мотивация от Уткина повлияла. Но все-таки, как объяснить преображение «Эгриси»?

Во-первых, удачный календарь. В четвертом сезоне каждая команда пропускала один тур. «Эгриси» выпало пропустить первый – лишняя неделя на подготовку и никаких пауз посреди группового этапа.

Во-вторых, состав. «Эгриси» стал сильнее из-за прогресса старых игроков и точечных усилений.

• Игорь Струнин пришел в «Эгриси» еще до Уткина. Крайний форвард рос на глазах аудитории и превратился из тощего подростка в главную звезду клуба. Он разрывал на разных уровнях в ЛФЛ, но перенести результативность в Медиалигу не получалось. Четвертый сезон – прорывной для Струна . В пяти матчах у него 2+2. Забавно, что за 13 прошлых матчей Медиалиги Струнин набрал лишь 2 очка.

• Деннис Акио. Нигирец уже третий сезон в Медиалиге, но до «Эгриси» особых успехов не имел: 0+0 в 20 матчах. В команде Уткина форвард расцвел и отдал 3 ассиста за пять матчей группового этапа. Тянет на прогресс сезона?

• Антон Иванов и Андрей Зотов. Новая пара центральных защитников. Оба пришли перед четвертым сезонов и сделали «Эгриси» одной из наименее пропускающих команд.

«Я же сказал, что у нас, пожалуй, лучший состав за три сезона. У нас есть все, чтобы набирать по ходу», – объяснял Уткин в интервью Sports.ru.

И еще одна причина – новый главный тренер.

«Лисицын – топище! – считает спортивный директор «БроукБойз» Артем Хачатурян. – Простой парень, который обожает футбол, интуитивно понимает принципы игры лучше 90% расфуфыренных додиков с лицензией PRO, и никого не боится.

«Эгриси» при нем сохранили самобытность и наконец поверили, что они не чужие на этом празднике жизни , что этот мир принадлежит им не в меньшей степени, чем остальным».

Впереди у «Эгриси» 2Drots. Если победят, то поборятся за участие в турнирах с командами РПЛ и ФНЛ

В четвертьфинале «Эгриси» сыграет против 2Drots – двукратного чемпиона и грозу команд Второй лиги. Матч пройдет в субботу 7 октября на стадионе «Москвич».

Если «Эгриси» сотворит сенсацию и пройдет в полуфинал, то приблизится вплотную к заманчивому призу. Медиалига анонсировала, что чемпион получит возможность сыграть в предсезонном товарищеском турнире с участием команд РПЛ – Кубке РПЛ. Серебряный и бронзовый призеры сыграют в Кубке ФНЛ.

Приз серьезный, ведь это не только достаточно статусные матчи, но и финансовый бонус.

Василий Уткин уже предвкушает матч с «самураями».