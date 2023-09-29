10 моментов, по которым мы запомним новое приключение медиакоманд в Кубке

2Drots уступили «Химкам» (0:2) – и медийные команды закончили выступление в Кубке России.

В этом сезоне путешествие получилось особенно ярким: три клуба, семь матчей и очень-очень много запоминающихся сюжетов.

Вспоминаем главные.

Истеричный монолог тренера «Знамени» в перерыве матча с «Амкалом»

«Амкал» стартовал в Кубке с матча против «Знамени». В перерыве (на тот момент на табло горели 1:1) журналист телеграм-канала «Некласико» подслушал мотивационную речь тренера «Знамени» перед командой:

«Пацаны, для нас 1:1 – это очень ###### [фиговый] результат! Пенальти – это ###### [фиговый]! Нам это не надо! Нам нужны голы. Чтобы были голы, нужно бить по воротам!»

Мотивация не сработала – после перерыва «Знамя» сгорело (1:3).

Супергол Катрича

В этом же матче залетел лучший гол медиакоманд в этом Кубке России. Анатолий Катрич (вы точно помните его по молодежке «Динамо») красиво вколотил метров с 40.

«Гол? – скромничал Катрич после матча, – Ну че, раз в год и я стреляю, че. Бывает. Во сне даже такие забивал, ну и когда-то в детстве. Считаю ли, что это мой лучший гол за «Амкал»? Это точно, да».

Близость «Амкала» с болельщиками

В Кубке России правила намного суровее, чем в Winline Медиалиге. Находиться на бровке нельзя никому, кроме команды. Даже президентам. Интересно, что боссы команд по-разному решали проблему. Жеку и Некит из 2Drots записывали в персонал, Текила из «Родины Медиа» воспользовался шансом и сыграл в Кубке (об этом расскажем ниже). И только Герман Эль Класико находился там, где и должен быть президент – среди зрителей.

У «Амкала» была ФК Трибуна. Внимание на фото ниже: на переднем плане Герман и Федор Маслов (запасной голкипер), за ними – около десятка бывших и нынешних игроков «Амкала»: Форзяр, Сибскана, Клен, Чужой, Маврин, Ромарой, Салим, Фил Воронин.

Еще один пример лавсторы «Амкала» с фанатами. Капитана и лидера «Амкала» Арсения Левшука удалили во втором тайме игры со «Знаменем». Расстроенный Левшук мог уйти в раздевалку, но двинулся на фан-сектор. Остаток матча он веселился вместе с фанатами.

Рэпер Текила сыграл в Кубке России

«Родина Медиа» попала в Кубок России на правах чемпиона третьего сезона Winline Медиалиги. Дебют кошмарный – в первом раунде вылетели от вологодского «Динамо». Но даже в этот матч проник дух медиафутбола.

В самом конце на поле вышел Текила – рэпер, музыкальный продюсер и президент «Родины Медиа». Он никогда не занимался футболом, но воспользовался шансом дебютировать на профессиональном уровне.

«Убийцы медиафутбола»

В сезоне-2022/23 «Текстильщик» выбил 2Drots. В этом сезоне ивановцам выпал «Амкал» – новый вин. Победу над вторым медийным клубом «Текстильщик» отметил дерзким маркетингом: в телеграм-канале клуба появилась картинка со счетом и подпись «Убийцы медиафутбола». Рекордный пост для ивановского клуба: почти 1,5 тысячи реакций (большинство – клоун), больше тысячи комментариев и 18 тысяч просмотров .

«Мы подорвали болельщиков «Амкала» намного сильнее, чем 2Drots, – рассказывал после матча маркетолог Текстильщика Павел Петухов. – Нашему генеральному директору во время игры писали сообщения в духе: «Не подведите!» За нас переживал весь профессиональный футбол!»

Высокая посещаемость в Иваново и артхаусная атмосфера в Муроме

Приезд медиакоманд в регионы вызвал большой ажиотаж. В Муроме легко пробили солдаут – на стадион имени Виктор Лосева пришло 2 080 человек. Рекорд муромского футбола.

На «Амкал» в Иваново пришло 4 956 зрителей. Весь стадион (9 565) не заполнили, но число все равно впечатляет: это рекорд сезона-2023/24 для «Текстильщика» и выше средней посещаемости клуба (1 911).

Заслуги «Амкала» признал гендиректор «Текстильщика« Игорь Ершов: «Если бы не «Амкал», к нам бы не пришло столько людей? Да, это так. Моя задача – перетянуть этих людей с «Амкала» на «Текстильщик».

В этом Кубке 2Drots всего раз сыграли в регионе. Но какой же классный получился выезд! Муром вернул нам ламповый футбол 90-х и 00-х. Матч проходил на окраине города, на новеньком стадионе имени Виктора Лосева. Вокруг – лес и жилые дома.

В трансляцию «Матч ТВ« попали фрагменты местного колорита: толпа безбилетников у забора, женщина болтает по телефону у себя на балконе. Искусство – оператор нашел квартиру, в которой смотрели этот же матч.

Массовый забег болельщиков в Муроме

Матч в такой атмосфере не мог закончиться стандартно. Сразу после финального свистка и победы 2Drots муромские фаны прорвались на поле.

Топ-менеджерам 2Drots – Жеке и Некиту – пришлось убегать от фанатской любви.

Матч в сухом доке в Мурманской области

До сих пор непонятно, что это было. От красивого анонса – матч посреди моря на плавучем судне – мы перешли к реальности. 2Drots и кировское Динамо сыграли в сухом доке в 40 километрах от Баренцева моря.

Cтоило ли ради красивой картинки лишать Киров топового матча? Но во всем есть плюс – в таком экзотическом месте Кубка России точно еще не играли.

Рекорд 2Drots

Еще никогда медийные клубы не добирались до 1/32 Кубка России.

«2Drots – новая народная команда, – радовался президент 2D Некит. – О нас говорит вся Россия. Был «Спартак», а теперь 2Drots».

Сказка Гаучо

Пять лет назад ганский форвард Гаучо приехал в Россию и работал в «Пятерочке». Потом стал звездой медиафутбола, перешел в 2Drots и разучился забивать.

Но в Кубке России Гаучо расцвел: после первого раунда входил в топ-5 лучших дриблеров Кубка, выбил 1+2 в матчах с «Кировом» и «Муромом» и, по информации журналиста Ивана Карпова, заинтересовал «Пари НН».

Возможно, повышенное внимание подвело Гаучо в решающий момент – в матче с «Химками» он схватил две желтые и удалился на 25-й минуте.

А чем вам запомнились медиаклубы в Кубке России?

Фото: 2drots; fc_textil