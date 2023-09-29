Сколько нам занесли?
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10 моментов, по которым мы запомним новое приключение медиакоманд в Кубке

Родина Медиа Родина Медиа
2Drots 2Drots
Амкал Амкал
ФОНБЕТ Кубок России ФОНБЕТ Кубок России
Герман Эль Класико Герман Эль Класико
Некит 2Drots Некит 2Drots
Арсений Левшук Арсений Левшук
Гаучо Гаучо
Медиафутбол Медиафутбол

2Drots уступили «Химкам» (0:2) – и медийные команды закончили выступление в Кубке России. 

В этом сезоне путешествие получилось особенно ярким: три клуба, семь матчей и очень-очень много запоминающихся сюжетов.

Вспоминаем главные.

Истеричный монолог тренера «Знамени» в перерыве матча с «Амкалом»

«Амкал» стартовал в Кубке с матча против «Знамени». В перерыве (на тот момент на табло горели 1:1) журналист телеграм-канала «Некласико» подслушал мотивационную речь тренера «Знамени» перед командой:

«Пацаны, для нас 1:1 – это очень ###### [фиговый] результат! Пенальти – это ###### [фиговый]! Нам это не надо! Нам нужны голы. Чтобы были голы, нужно бить по воротам!»

Мотивация не сработала – после перерыва «Знамя» сгорело (1:3).

Супергол Катрича

В этом же матче залетел лучший гол медиакоманд в этом Кубке России. Анатолий Катрич (вы точно помните его по молодежке «Динамо») красиво вколотил метров с 40.

«Гол? – скромничал Катрич после матча, – Ну че, раз в год и я стреляю, че. Бывает. Во сне даже такие забивал, ну и когда-то в детстве. Считаю ли, что это мой лучший гол за «Амкал»? Это точно, да».

Близость «Амкала» с болельщиками

В Кубке России правила намного суровее, чем в Winline Медиалиге. Находиться на бровке нельзя никому, кроме команды. Даже президентам. Интересно, что боссы команд по-разному решали проблему. Жеку и Некит из 2Drots записывали в персонал, Текила из «Родины Медиа» воспользовался шансом и сыграл в Кубке (об этом расскажем ниже). И только Герман Эль Класико находился там, где и должен быть президент – среди зрителей.

У «Амкала» была ФК Трибуна. Внимание на фото ниже: на переднем плане Герман и Федор Маслов (запасной голкипер), за ними – около десятка бывших и нынешних игроков «Амкала»: Форзяр, Сибскана, Клен, Чужой, Маврин, Ромарой, Салим, Фил Воронин.

Еще один пример лавсторы «Амкала» с фанатами. Капитана и лидера «Амкала» Арсения Левшука удалили во втором тайме игры со «Знаменем». Расстроенный Левшук мог уйти в раздевалку, но двинулся на фан-сектор. Остаток матча он веселился вместе с фанатами.

Рэпер Текила сыграл в Кубке России

«Родина Медиа» попала в Кубок России на правах чемпиона третьего сезона Winline Медиалиги. Дебют кошмарный – в первом раунде вылетели от вологодского «Динамо». Но даже в этот матч проник дух медиафутбола. 

В самом конце на поле вышел Текила – рэпер, музыкальный продюсер и президент «Родины Медиа». Он никогда не занимался футболом, но воспользовался шансом дебютировать на профессиональном уровне.

«Убийцы медиафутбола»

В сезоне-2022/23 «Текстильщик» выбил 2Drots. В этом сезоне ивановцам выпал «Амкал» – новый вин. Победу над вторым медийным клубом «Текстильщик» отметил дерзким маркетингом: в телеграм-канале клуба появилась картинка со счетом и подпись «Убийцы медиафутбола». Рекордный пост для ивановского клуба: почти 1,5 тысячи реакций (большинство – клоун), больше тысячи комментариев и 18 тысяч просмотров.

«Мы подорвали болельщиков «Амкала» намного сильнее, чем 2Drots, – рассказывал после матча маркетолог Текстильщика Павел Петухов. – Нашему генеральному директору во время игры писали сообщения в духе: «Не подведите!» За нас переживал весь профессиональный футбол!»

Высокая посещаемость в Иваново и артхаусная атмосфера в Муроме

Приезд медиакоманд в регионы вызвал большой ажиотаж. В Муроме легко пробили солдаут – на стадион имени Виктор Лосева пришло 2 080 человек. Рекорд муромского футбола.

На «Амкал» в Иваново пришло 4 956 зрителей. Весь стадион (9 565) не заполнили, но число все равно впечатляет: это рекорд сезона-2023/24 для «Текстильщика» и выше средней посещаемости клуба (1 911).

Заслуги «Амкала» признал гендиректор «Текстильщика« Игорь Ершов: «Если бы не «Амкал», к нам бы не пришло столько людей? Да, это так. Моя задача – перетянуть этих людей с «Амкала» на «Текстильщик».

В этом Кубке 2Drots всего раз сыграли в регионе. Но какой же классный получился выезд! Муром вернул нам ламповый футбол 90-х и 00-х. Матч проходил на окраине города, на новеньком стадионе имени Виктора Лосева. Вокруг – лес и жилые дома. 

В трансляцию «Матч ТВ« попали фрагменты местного колорита: толпа безбилетников у забора, женщина болтает по телефону у себя на балконе. Искусство – оператор нашел квартиру, в которой смотрели этот же матч.

Массовый забег болельщиков в Муроме

Матч в такой атмосфере не мог закончиться стандартно. Сразу после финального свистка и победы 2Drots муромские фаны прорвались на поле. 

Топ-менеджерам 2Drots – Жеке и Некиту – пришлось убегать от фанатской любви.

Матч в сухом доке в Мурманской области

До сих пор непонятно, что это было. От красивого анонса – матч посреди моря на плавучем судне – мы перешли к реальности. 2Drots и кировское Динамо сыграли в сухом доке в 40 километрах от Баренцева моря. 

Cтоило ли ради красивой картинки лишать Киров топового матча? Но во всем есть плюс – в таком экзотическом месте Кубка России точно еще не играли. 

Рекорд 2Drots

Еще никогда медийные клубы не добирались до 1/32 Кубка России.

«2Drots – новая народная команда, – радовался президент 2D Некит. – О нас говорит вся Россия. Был «Спартак», а теперь 2Drots».

Сказка Гаучо

Пять лет назад ганский форвард Гаучо приехал в Россию и работал в «Пятерочке». Потом стал звездой медиафутбола, перешел в 2Drots и разучился забивать.

Но в Кубке России Гаучо расцвел: после первого раунда входил в топ-5 лучших дриблеров Кубка, выбил 1+2 в матчах с «Кировом» и «Муромом» и, по информации журналиста Ивана Карпова, заинтересовал «Пари НН». 

Возможно, повышенное внимание подвело Гаучо в решающий момент – в матче с «Химками» он схватил две желтые и удалился на 25-й минуте.

А чем вам запомнились медиаклубы в Кубке России?

«Думал, счет будет больше». «Химки» выбили 2Drots из Кубка ооочень странным голом

Выиграл юношеское Евро, был лучшим в «Шальке-2», а после нашел себя в «Амкале» – полная история Алексей Гасилина в эпизоде сериала «Один на один». Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Фото: 2drots; fc_textil

13 комментариев

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bsanchezb
Где там гол с 40 метров у Катрича? Не выдавайте желаемое за действительное. Не так далеко от штрафной удар следовал
+5
0
+5
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Андрей Яковлев
понтами и самолюбованием на пустом месте
+4
0
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Пользователь заблокирован
Вот всегда бы так этот футбольный неликвид вылетал на ранних стадиях кубка, чтобы поменьше шумихи было вокруг них.
+4
0
+4
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Низкий уровень и понты до небес.

Кто то хотел попасть в РПЛ напрямую, а на деле их уровень ПФЛ. Ничего особенно не умеют.

И не факт, что на уровне ПФЛ показали бы результаты.

Одно дело лига, другое кубок.

На национальные кубки сильные команды не настраиваются

Чтобы понять уровень команд медиа лиги нужно их отправить на сезон в ПФЛ.
+4
-1
+3
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Антон Насонов
«Почему вы не любите медиафутбол ррряяяя» Ну вот, например, из-за непомерного пафоса и раздувания из мух слонов. Если удар из-за штрафной — значит с 40 метров. Смешно же.
+2
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Glukinho
Хорошие моменты. Запоминать их я, конечно, не буду.
+1
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Иван Стрелков
Cтоило ли ради красивой картинки лишать Киров топового матча?

Объясните две вещи: что красивого в этом строительно-индустриальном пейзаже и что топового в матче любительской команды а команды второй лиге на стадии одной-какой-то-там Кубка России?
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Metaphrast
тянем-потянем...
все равно неинтересно, сколько Спортс не старается
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illest
Мы запомним это потому что только в российском футболе клоуны играют с профессионалами, превращая весь российский футбол в цирк
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PM(SpM 9)
А где же пропущенный вчера гол, за который даже во второй лиге вратаря могут в запас усадить?
Где же заявления, что нужно давать вайлд-кард в рпл, что там не затеряются, а , по итогу, вылет без вариантов от середняка первой лиге у лучшей из медиакоманд?
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andreykol13
Ответ bsanchezb
Где там гол с 40 метров у Катрича? Не выдавайте желаемое за действительное. Не так далеко от штрафной удар следовал
Классические 30 метров
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