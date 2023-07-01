Гослинг, подвинься! Станос, Некит и Дмитрий Кузнецов превратились в Кена
А где же Барби?
В американском прокате гремит фильм «Барби». Лента про приключения Барби (ее играет Марго Робби) и Кена (Райан Гослинг) уже собрала в мире более 500 миллионов долларов.
Фильм моментально превратился в мем: «Барби» сравнивают с «Оппенгеймером», а целые компании приходят на сеансы исключительно в розовом. Энтузиасты даже создали нейросеть BaiRBIE.me, которая трансформирует фотографии реальных людей в образы кукол из вселенной Барби и Кена. Сегодня мы смотрели, как изменились реальные футболисты – Винисиус закосплеил Стала Барецкого, а Гвардиола отрастил роскошную шевелюру.
Теперь посмотрим, в каких кенов превратились персонажи из медиафутбола.
Станос похож на городскую версию Индианы Джонса. Кстати, вы когда-нибудь видели Стаса с волосами?
Некит очень удачно постригся.
Дмитрий Кузнецов прямо как в жизни.
Прокоп похож на адвоката из сериала Netflix.
Жека идеален в образе офисного работника.
Эдамс закосплеил американского полицейского
Какой образ больше всего понравился вам?
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