Гослинг, подвинься! Станос, Некит и Дмитрий Кузнецов превратились в Кена

А где же Барби?

В американском прокате гремит фильм «Барби». Лента про приключения Барби (ее играет Марго Робби) и Кена (Райан Гослинг) уже собрала в мире более 500 миллионов долларов.

Фильм моментально превратился в мем: «Барби» сравнивают с «Оппенгеймером», а целые компании приходят на сеансы исключительно в розовом. Энтузиасты даже создали нейросеть BaiRBIE.me, которая трансформирует фотографии реальных людей в образы кукол из вселенной Барби и Кена. Сегодня мы смотрели, как изменились реальные футболисты – Винисиус закосплеил Стала Барецкого, а Гвардиола отрастил роскошную шевелюру.

Теперь посмотрим, в каких кенов превратились персонажи из медиафутбола.

Станос похож на городскую версию Индианы Джонса. Кстати, вы когда-нибудь видели Стаса с волосами?

Некит очень удачно постригся.

Дмитрий Кузнецов прямо как в жизни.

Прокоп похож на адвоката из сериала Netflix.

Жека идеален в образе офисного работника.

Эдамс закосплеил американского полицейского

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