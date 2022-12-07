Награждение победителей Winline Media Football Awards

Добрый вечер! Это онлайн главной медиафутбольной премии 2022 года Winline Media Football Awards.

Лучшие из лучших получат награды по итогам года. Можно смотреть здесь видеотрансляцию. Ну или можете читать текстовую версию. Тоже здесь. Пост будет обновляться. Видеотрансляция награждения победителей номинаций премии Winline Media Football Awards началась! Номинация «Медиа Года»:

1. «Крысева»

2. «Некласико»

3. SugarFIFA

Номинация «Медиапроект Года»: 1. Winline Медиалига 2. «Слабое Звено» Федоса 3. «Это медиафутбол, бро!» Номинация «Открытие Года»:

1. Александр Будаков («Бей Беги») 2. Гудай (2Drots) 3. Дуб («Амкал») Номинация «Тренер Года»:

1. Дмитрий Кузнецов (2Drots) 2. Сослан Гатагов («На Спорте») 3. Арам Айрапетян (Reality) Номинация «Вратарь Года»:

1. Дмитрий Сычев (2Drots) 2. Максим Швагирев («Родина Медиа») 3. Александр Будаков («Бей Беги») Номинация «Защитник Года»:

1. Арсений Левшук («Амкал») 2. Гудай (2Drots) 3. Виталий Дьяков («БроукБойз»)