Media Football Awards
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Награждение победителей Winline Media Football Awards

Winline Медиалига Winline Медиалига
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Добрый вечер! Это онлайн главной медиафутбольной премии 2022 года Winline Media Football Awards.

Лучшие из лучших получат награды по итогам года. Можно смотреть здесь видеотрансляцию. Ну или можете читать текстовую версию. Тоже здесь. Пост будет обновляться. Видеотрансляция награждения победителей номинаций премии Winline Media Football Awards началась! Номинация «Медиа Года»:

1. «Крысева»

2. «Некласико»

3. SugarFIFA

Номинация «Медиапроект Года»: 1. Winline Медиалига   2. «Слабое Звено» Федоса 3. «Это медиафутбол, бро!» Номинация «Открытие Года»:

1. Александр БудаковБей Беги») 2. Гудай (2Drots) 3. ДубАмкал») Номинация «Тренер Года»:

1. Дмитрий Кузнецов (2Drots) 2. Сослан ГатаговНа Спорте») 3. Арам Айрапетян (Reality) Номинация «Вратарь Года»:

1. Дмитрий Сычев (2Drots) 2. Максим ШвагиревРодина Медиа») 3. Александр БудаковБей Беги») Номинация «Защитник Года»:

1. Арсений ЛевшукАмкал») 2. Гудай (2Drots) 3. Виталий ДьяковБроукБойз»)

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