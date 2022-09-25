«На Спорте» и «Броуки» не могут без скандалов. Ругались Тигиев, Майами и Володя XXL

Матчи «На Спорте» и «Броуков» всегда искрят эмоциями. И во 2-м туре Winline Медиалиги команды пылали на бровке – самое интересное в трансляцию не попадало, зато разлеталось по телеграм-каналам.

В конце первого тайма после стыка у скамеек защитник «Броуков» Ежов возмутился из-за высказываний Олега Майами. Затем в конфликт ворвался Георгий Тигиев, который давно хочет встретиться в бойцовском поединке с Майами. Пик их конфликта пришелся на товарищеский матч «На Спорте» и «Денег» перед Медиалигой, но тогда парней разняли.

Теперь Тигиев вписался за партнера: «Э, че ты ######» (похоже, это было адресовано Олегу). Георгия оттащили партнеры.

Вмешался главный тренер «На Спорте» Сослан Гатагов: «###, Тига! Успокойся ###### в рот! Че ты кипишуешь все время ###?»

Стороны конфликта разошлись по своим скамейкам, но Олег Майами не мог успокоиться: «###### #######. Че ### лезет на футболистов, которые стоят на бровке? Даже до них ###########».

Итога у конфликта нет, но в перерыве Олег Майами дал комментарий телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич»: «Тига ищет повод, чтобы подлететь. Цирк! В футбол играйте!»

Второй конфликт случился после игры. Володя XXL, бывший игрок «На Спорте», перебравшийся к «Броукам», и Олег Майами пожимали друг другу руки. Володе показалось, что Майами не вложился в рукопожатие – начался мощнейший диалог с минимумом смысла:

Володя: «Олег, чем недоволен? Я тебе что-то делал?»

Олег: «Нет, ничего не делал. А я тебе что-то сказал?»

Володя: «Нет, ну ты даже руку не пожал».

Олег: «Пожал».

Кто-то еще из «На Спорте» спросил у Володи за некий неприятный жест.

Володя: «Какой жест?»

Олег: «Володь, мы все видели, что ты делал. Все. Без претензий».

Володя: «###, идите в #####! Идите на ###!» (последняя фраза была крайне эмоциональной).

После чего Володя ушел, и Олег продолжил говорить ему вслед: «Следи за словами, дурачок. Тебя убьют #####, ###».

Володя: «Ты цыганка».

Олег: «Иди в школу».

Володя: «Иди на ###».

Олег: «###, какая ты проститутка! Малолетняя! Тьфу #####! Ну как так можно? Только ушел (из «На Спорте» – прим. Sports.ru). Как так можно переобуваться и так выражаться? Эмоции эмоциями. Я ему пожал руку, он ######## до этого. Я, может, ему неэмоционально пожал, потому что мы ######## (проиграли), но я имею на это право. Я никого не оскорблял».

Позже Севастиан Терлецкий взял еще одно интервью у Володи и узнал его версию.

«До матча мы с ним (с Олегом – прим. Sports.ru) поговорили, полюбезничали. Я говорю: Олег, желаю удачи. Они сгорели почему-то. Свисток прозвучал. Я кричу: «Да, «Броуки»! Победа!»

Их, наверное, очень сильно взбесило из-за того, что я в «На Спорте» играл. А я что могу сделать? Плакать, если моя команда выиграла? Я и респект всегда «На Спорте» кидал. Подхожу Олегу руку жать, мол, спасибо за игру. А он, знаешь, как будто плюнул в руку. Ну че это за беспредел? И начинает на меня наезжать. Ну поведение просто, знаешь, не умеют проигрывать. Просто самые сильные игроки ушли – я и Комис», – сказал XXL.

Скриншоты: телеграм-каналы «Некласико» и «Крысева | Медиа Футбич»