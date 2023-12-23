Леманн чуть не сел в тюрьму: отделался штрафом в 420 тысяч. Пришел к соседу с бензопилой

Странности экс-вратаря «Арсенала».

Неприятный сюжет из Германии: прокуратура запросила 10 месяцев тюрьмы для 54-летнего Йенса Леманна.

Бывший вратарь «Шальке», «Боруссии» Д и «Арсенала» выпутался, всего лишь 420 тысяч евро штрафа. Но что произошло?

Леманн пришел к соседу с бензопилой. А еще экономил на парковке

Как сообщает Bild, кипера обвиняли по нескольким эпизодам.

Летом 2022-го немец незаметно проник на чужую территорию с бензопилой и распилил стойки, поддерживающие крышу гаража . Бывший футболист владеет недвижимостью у озера Штарнбергер-Зе, при этом конфликтует с одним соседей из-за сооружения, которое, по мнению Йенса, частично находится на его участке.

Сначала Леманн отрицал любую причастность, но оказалось, что происшествие попало на камеру наблюдения. Йенс заранее оборвал провода, но она продолжила работать от аккумулятора. Соседи нашли запись, обратились в полицию. Ущерб оценили в несколько сотен евро.

Bild отмечает, что в первый день суда Йенс признал, что вошел в гараж соседа с бензопилой, но ссылался на провалы в памяти, говорил о ложных обвинениях в его адрес, попытке психологического давления. Утверждал, что бензопила попала к нему в руки случайно, а дальше он просто ничего не помнит.

Еще одно обвинение – попытка мошенничества: прокуратура Мюнхена заявила, что на протяжении трех лет Леманн несколько раз уезжал с многоэтажной парковки в аэропорту без оплаты . А еще однажды Йенс зарядил свой электромобиль Porsche, но решил не оплачивать счет и проскочил под шлагбаумом вслед за другой машиной. Сэкономил около 300 евро, но снова попал под камеры.

В деле упомянуты и оскорбления полицейских.

Адвокат Леманна считает, что «прокуратура стреляет из пушек по воробьям»: Кристоф Рюкер обвинил прокурора в мести и недопустимом «морализаторстве». Обвинения в адрес экс-игрока сборной Германии защита считает «безумными».

Но Йенс не будет оспаривать решение.

Жизнь Леманна после футбола – кошмар. Как он скатился

Леманн завершил карьеру в 2011-м. Сейчас он совсем далек от футбола, и его там не ждут.

Все из-за странной истории весной 2021-го – напомним суть. Йенс тогда был членом наблюдательного совета «Герты», он отправил эксперту Sky Sports и экс-игроку сборной Германии Деннису Аого в вотсапе такое сообщение: «Денниса на самом деле позвали по квоте для черных?»

Видимо, Леманн хотел послать это кому-то другому, но по ошибке отправил Аого. Деннис выложил скрин в соцсети: «Ого, ты серьезно? Вероятно, эти слова предназначались не мне».

Йенс пытался оправдаться: «Из-за личного сообщения, которое пришло Деннису с моего телефона, создалось неверное впечатление, я уже извинился перед ним лично. Он положительно влияет на рейтинги Sky».

Ничего его не спасло: «Герта» тут же избавилась от Леманна, никаким телеэкспертом его теперь никуда не зовут тоже.

А теперь вот влип еще и в судебную историю.

Фото: Peter Kneffel/Global Look Press