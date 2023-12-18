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«Болонья» в зоне ЛЧ! Лично выбили «Рому» Жозе

Тиаго Мотта Тиаго Мотта
Рома Рома
Болонья Болонья
Никола Моро Никола Моро
серия А Италия серия А Италия
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Футбол Футбол

В Италии свое чудо.

«Болонья» обыграла «Рому» 2:0 и ворвалась в зону Лиги чемпионов. Да, «Лацио» застрял в середине таблицы, «Аталанта» примерно там же, «Наполи» и «Ромы» в топе нет, а «Болонья» – есть!

Добавляем в список сюрпризов этого сезона: к «Жироне», лидирующей в Испании и «Астон Вилле» из топ-3 АПЛ.

Победный «Роме» у экс-динамовца. Моуринью обратно заменил Саншеша – и извинился

Жозе Моуринью есть на что пожаловаться – его команда не уступила по ударам, не дала подать ни одного углового, но пропустила два гола с двух ударов в створ.

Первый мяч влетел на 37-й минуте – прострел замкнул набежавший Никола Моро.

Моро после двух сезонов «Динамо» сначала был в аренде у «Болоньи» на год, а летом 2023-го перешел в команду за 2,5 миллиона евро. За итальянский клуб до этого он уже забивал дважды – «Удинезе» в чемпионате, «Вероне» – в Кубке. Сейчас – победный гол «Роме».

Второй раз «Болонья» забила тоже с прострела – получился автогол. Мяч в свои занес Расмус Кристенсен.

Еще один яркий эпизод – между полузащитником «Ромы» Ренату Саншешем и Моуринью. Португалец вышел с начала второго тайма, заменив Леонардо Спинаццолу. А через 18 минут ушел. Причем он не был травмирован и сам очень удивился решению тренера. Поначалу даже не покидал поле – не мог поверить. И лишь затем заступил за лицевую линию, чтобы вышел его партнер. 

Жозе просил прощения после матча: «Хочу публично извиниться перед Ренату. Это трудно для футболиста, но и для тренера тоже. Я поступал так три-четыре раза в карьере. Это непросто».

Саншеш арендован у «ПСЖ» до конца сезона. С парижанами у португальца контракт до лета 2027-го. В сезоне-2023/24 Ренату сыграл всего несколько матчей и те – не полностью. Две трети осени он страдал из-за мышечных повреждений. В Серии А у португальца вообще была лишь пятая игра. И закончилась совсем неожиданно.

Благодаря этим 2:0 «Болонья» выбила «Рому» с четвертого места: шли вровень по очкам до личной встречи, теперь римлян скинули за пределы еврокубковых мест, а сами в зоне ЛЧ единолично.

До конца первого круга три матча. «Аталанта», «Удинезе» и «Дженоа» – оставшиеся соперники. «Аталанта» пока еще сравнительно недалеко, два других клуба – из нижней части таблицы. «Болонья» вполне может закрепиться на высоком месте.

«Болонья» почти не проигрывает. И регулярно сдерживает топов

«Болонья» так высоко, потому что не проигрывает. Меньше поражений только у «Интера» и «Ювентуса». «Болонья» проиграла первый тур «Милану» и в ноябре «Фиорентине». А между ними растянулась десятиматчевая беспроигрышная серия.

Других фаворитов «Болонья» останавливала – 0:0 с «Наполи», 2:2 с «Интером», 1:0 с «Лацио», теперь победа над «Ромой».

Главный тренер тут – Тиаго Мотта, второй сезон подряд. В мае клуб финишировал девятым и в статусе одного из самых верховых в гостях. Сейчас малорезультативных матчей больше, было трижды подряд 0:0 (против «Вероны», «Наполи» и «Монцы»). Реже по чужим воротам бьют только четыре команды в лиге. Мячом чаще владеют тоже только четверо.

Более того, «Болонья» в начале декабря была самой незрелищной командой Серии А – всего с 1,93 гола в среднем в играх с ее участием. После 16-го тура ровно два гола, так что статус перехватил «Торино», но тенденция понятна – много мячей в матчах «Болоньи» ждать не стоит.

Едва ли они против. С такими победами и настолько высоким местом в таблице.

Болонья – Рома 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
17 декабря, 20.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 37 Моро, 2:0 – 49, автогол Кристенсен.
БолоньяРавалья, Пош, Бекема (Лукуми, 58), Калафьори, Кристиансен (Ликояннис, 75), Фройлер, Моро (Эбишер, 75), Фергюсон (Фаббиан, 88), Салемакерс (Урбаньски, 88), Ндойе, Зиркзее.
РомаРуй Патрисиу, Кристенсен, Льоренте (Азмун, 64), Манчини (Челик, 82), Ндика, Спинаццола (Саншеш, 46; Бове, 64), Паредес, Кристанте, Пеллегрини (Пизилли, 81), Эль-Шаарави, Белотти.
Предупреждения:
Салемакерс (9), Льоренте (9), Бекема (33), Пеллегрини (36), Фергюсон (45), Паредес (66), Фройлер (66), Бове (72).

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Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini

2 комментария
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И Неверкузен
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Мотта точно уйдет в топ клуб после этого сезона, скорее всего Наполи или Милан. За ним Фергюсон и Зиркзее тоже уйдут на повышение.
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