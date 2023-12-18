«Болонья» в зоне ЛЧ! Лично выбили «Рому» Жозе

В Италии свое чудо.

«Болонья» обыграла «Рому» 2:0 и ворвалась в зону Лиги чемпионов. Да, «Лацио» застрял в середине таблицы, «Аталанта» примерно там же, «Наполи» и «Ромы» в топе нет, а «Болонья» – есть!

Добавляем в список сюрпризов этого сезона: к «Жироне», лидирующей в Испании и «Астон Вилле» из топ-3 АПЛ.

Победный «Роме» у экс-динамовца. Моуринью обратно заменил Саншеша – и извинился

Жозе Моуринью есть на что пожаловаться – его команда не уступила по ударам, не дала подать ни одного углового, но пропустила два гола с двух ударов в створ.

Первый мяч влетел на 37-й минуте – прострел замкнул набежавший Никола Моро.

Моро после двух сезонов «Динамо» сначала был в аренде у «Болоньи» на год, а летом 2023-го перешел в команду за 2,5 миллиона евро. За итальянский клуб до этого он уже забивал дважды – «Удинезе» в чемпионате, «Вероне» – в Кубке. Сейчас – победный гол «Роме».

Второй раз «Болонья» забила тоже с прострела – получился автогол. Мяч в свои занес Расмус Кристенсен.

Еще один яркий эпизод – между полузащитником «Ромы» Ренату Саншешем и Моуринью. Португалец вышел с начала второго тайма, заменив Леонардо Спинаццолу. А через 18 минут ушел. Причем он не был травмирован и сам очень удивился решению тренера . Поначалу даже не покидал поле – не мог поверить. И лишь затем заступил за лицевую линию, чтобы вышел его партнер.

Жозе просил прощения после матча: «Хочу публично извиниться перед Ренату . Это трудно для футболиста, но и для тренера тоже. Я поступал так три-четыре раза в карьере. Это непросто».

Саншеш арендован у «ПСЖ» до конца сезона. С парижанами у португальца контракт до лета 2027-го. В сезоне-2023/24 Ренату сыграл всего несколько матчей и те – не полностью. Две трети осени он страдал из-за мышечных повреждений. В Серии А у португальца вообще была лишь пятая игра. И закончилась совсем неожиданно.

Благодаря этим 2:0 «Болонья» выбила «Рому» с четвертого места: шли вровень по очкам до личной встречи, теперь римлян скинули за пределы еврокубковых мест, а сами в зоне ЛЧ единолично.

До конца первого круга три матча. «Аталанта», «Удинезе» и «Дженоа» – оставшиеся соперники. «Аталанта» пока еще сравнительно недалеко, два других клуба – из нижней части таблицы. «Болонья» вполне может закрепиться на высоком месте.

«Болонья» почти не проигрывает. И регулярно сдерживает топов

«Болонья» так высоко, потому что не проигрывает. Меньше поражений только у «Интера» и «Ювентуса». «Болонья» проиграла первый тур «Милану» и в ноябре «Фиорентине». А между ними растянулась десятиматчевая беспроигрышная серия.

Других фаворитов «Болонья» останавливала – 0:0 с «Наполи», 2:2 с «Интером», 1:0 с «Лацио», теперь победа над «Ромой».

Главный тренер тут – Тиаго Мотта, второй сезон подряд. В мае клуб финишировал девятым и в статусе одного из самых верховых в гостях. Сейчас малорезультативных матчей больше, было трижды подряд 0:0 (против «Вероны», «Наполи» и «Монцы»). Реже по чужим воротам бьют только четыре команды в лиге. Мячом чаще владеют тоже только четверо.

Более того, «Болонья» в начале декабря была самой незрелищной командой Серии А – всего с 1,93 гола в среднем в играх с ее участием. После 16-го тура ровно два гола, так что статус перехватил «Торино», но тенденция понятна – много мячей в матчах «Болоньи» ждать не стоит.

Едва ли они против. С такими победами и настолько высоким местом в таблице.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini