«Милан» хлопнул «ПСЖ», первые двое в плей-офф, «Атлетико» жестко отомстил. Главное из ЛЧ

«Шахтер» – сенсация.

Самое яркое из вторника в четвертом туре Лиги чемпионов.

«Милан» перевернул матч с «ПСЖ». Камбэк благодаря Жиру!

Центральный матч дня впечатлил и сюжетом. Благодаря тому, что первым забил Милан. Не «Милан».

Милан Шкриньяр сделал 1:0 для «ПСЖ» на 9-й минуте. Но через три минуты Рафа Леау ответил, вышло эффектно: португалец сориентировался после отскока высоко вверх от перчаток Джанлуиджи Доннаруммы, подстроился и пробил через себя.

Там в атаке просто помог Оливье Жиру, а в начале второго тайма он забил победный мяч. Леау поучаствовал косвенно, его столкновение во вратарской отвлекло внимание многих, но главное – не выключился Тео Эрнандес, брат подал на Жиру, головного мастера, и француз в красивом прыжке переправил.

Камбэк, волевая победа – благодаря которой миланцы подтянулись и по-настоящему ввязались в борьбу за выход в плей-офф. А ведь до этого матча на «Сан-Сиро» у команда не было ни одного гола в турнире.

«Дортмунд» снова обыграл «Ньюкасл» – и вышел на первое место!

«Боруссия» выиграла у «Ньюкасла» и дома тоже. Повели еще в первом тайме, а во втором только добавили второй мяч.

Главный герой – форвард Никлас Фюллькруг. Он с Марселем Забитцером разыграл на входе в штрафную и внутри классную комбинацию, чтобы замкнуть с линии вратарской без помех. Для 30-летнего немца, который в начале сезона усилил «Дортмунд», это первый ЛЧ-гол в жизни. Основной форвард сборной Германии теперь расправляет крылья.

Немецкая команда после блеклого старта расцвела: уже семь очков и приличные шансы на выход в плей-офф. Теперь лидеры группы!

В пятом туре «ПСЖ» сыграет дома с «Ньюкаслом», а «Милан» примет «Боруссию». Велики шансы, что в группе смерти многое решится заранее.

Сенсация! «Шахтер» обыграл «Барсу» – по делу

Идеальная в ЛЧ «Барселона» нарвалась на проблемы с «Шахтером». Украинская команда намекнула в третьем туре, когда первой в турнире вообще забила «Барсе» (ответила на два пропущенных и заострила концовку), а теперь даже открыла счет.

Все ближе к траектории Михаила Мудрика 22-летний форвард «Шахтера» Даниил Сикан. Во втором туре с «Антверпеном» он сделал дубль, это были его первые голы в Лиге чемпионов. Теперь – мяч «Барселоне».

Победа заслуженная: у «Барсы», например», за первый тайм не было ни одного удара в створ, за матч всего один. В концовке «Шахтер» забил и второй мяч, но его отменили из-за небольшого офсайда. Жаль – бразилец Невертон классно сместился с фланга в штрафную и реализовал.

● «Порту» спокойно выиграл у «Антверпена» – 2:0. Доказали, что именно бельгийцы в ЛЧ главные аутсайдеры, и отцепили их от борьбы за весну. Герой – Пепе, он положил второй мяч, забил в 40 лет и 254 дня, это самый возрастной гол в истории Лиги чемпионов.

Португальцы догнали «Барселону».

«Барса» и «Порту» сыграют в следующем туре между собой, испанцам потом останется съездить в алмазную столицу мира – к «Антверпену». Соответственно, «Шахтер» с испанским грандом уже отыграл, у него сначала «Антверпен», а потом поездка к «Порту».

«Атлетико» размазал «Селтик» – ответ на гостевую потерю. Гризманн забивает подряд

«Атлетико» сделал выводы после гостевой потери с «Селтиком» – теперь все сразу пошло в мадридскую пользу.

Во-первых, Антуан Гризманн забил уже на 6-й минуте – у него голы в ЛЧ три матча подряд, такая удачная серия впервые в карьере. Во-вторых, один из азиатской диаспоры, Дайдзен Маэда, получил прямую красную в середине первого тайма, перед перерывом Альваро Мората успел забить второй.

Гризманн добил до разгрома в красивом падении на старте второго тайма, а сразу после его ухода мадридцы довели до унизительных 6:0. Мората тоже сделал дубль.

«Атлетико» без отрыва, но первый в группе.

● «Лацио» выиграл дома у «Фейеноорда» – 1:0. Благодаря голу Чиро Иммобиле в конце первого тайма, итальянский форвард обыграл вратаря и закатил в пустые. Для него это 200-й гол за «Лацио».

Мадридцам осталось съездить в Роттердам и сыграть дома с «Лацио», в последнем туре «Фейеноорд» встретится с «Селтиком».

У Холанда дубль, «Сити» и «Лейпциг» уже в плей-офф – закрыли группу

А вот теперь для «Сити» все просто – с четвертой попытки выиграли матч ЛЧ без лишних нервов и запутанных сюжетов.

Эрлинг Холанд вышел, хотя были сомнения из-за травмы, и снова забил – реализовал пенальти, отпраздновал в стиле Дидье Дрогба (с отсылом к церемонии вручения «Золотого мяча»). Так он довел до зловещих 66 голов в «Сити», но долго задерживаться на них не стал, во втором тайме сделал и 67 – всего за 70 матчей. Разве кому-то еще нестрашно выходить против норвежца?

Кстати, плюс одна причина внимательно читать наши фэнтези-превью: эксперты настойчиво советовали брать Фила Фодена, чтобы сделать разницу и подняться в своих лигах. И что же случилось? Фоден еще в первом тайме забил!

● «Лейпциг» на выезде выиграл у «Црвены Звезды» – 2:1. Повел уже на 8-й минуте благодаря Хави Симонсу, Лои Опенда удвоил ближе к концу. И не зря: именно второй мяч оказался победным из-за автогола.

Главные интриги в этой группе быстро растворились. Фавориты уже в плей-офф.

У «Сити» еще будут матчи дома с «Лейпцигом» и на выезде с «Црвеной Звездой», для сербов и «Янг Бойз» важнейший – матч следующего тура в Швейцарии.

Фото: AP Photo/Luca Bruno