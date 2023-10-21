У Хвичи дубль. Он снова разгоняется?
Четыре гола за три матча.
Похоже, Хвича Кварацхелия наконец-то возвращается. Мы скучали!
У Хвичи дубль «Вероне». Это новая приятная серия
Месяц назад Кварацхелия впервые с марта забил за «Наполи», тогда пострадал «Удинезе». Теперь дубль в ворота «Вероны».
На 43-й минуте Хвича мастерски раскачал Суата Сердара – и прошил вратаря Лоренцо Монтипо в ближний угол. Отметил мяч новым празднованием.
Грузинский лучник.
Во втором тайме «Наполи» поймал соперника на контратаке, Хвича вывалился на Монтипо – и после эффектного финта спокойно покатил в дальний угол.
На 60-й минуте «Верона» отыграла один мяч, закончили 1:3.
У Кварацхелии уже четыре гола в трех последних матчах за «Наполи» и сборную Грузию: он забил Таиланду (8:0) и Кипру (4:0). А ведь до этого был лишь один мяч в 27 играх.
Как вообще дела у Хвичи?
Как и весь «Наполи», Кварацхелия тяжело переживает отъезд Лучано Спаллетти. Хотя есть и другие обстоятельства.
По информации Corriere dello Sport, Хвича хочет продлить контракт с «Наполи». Просит 5 млн евро в год, клуб предлагает только 3,5 млн. Сейчас Кварацхелия зарабатывает около 1 млн – меньше всех из игроков старта «Наполи». Например, Осимхен получает 4,5 млн.
Клуб опроверг информацию: «Чушь. Никто в «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении – его контракт истекает только через 4 года».
Сам Хвича не обращает внимания на слухи: «Было трудно представить все это, поэтому чувствую, что если будешь вкладывать душу в то, что ты делаешь, то жертва окупится. Как и все, я мечтаю однажды выиграть «Золотой мяч». Мне еще многое предстоит улучшить, и я хочу выиграть все, что только возможно. У меня две мечты: поднять трофей Лиги чемпионов и сыграть на чемпионате Европы или чемпионате мира с Грузией. Я верю, что все возможно, если трудиться».
Пока надо помочь «Наполи» выйти из кризиса. Сейчас делят третье место с «Ювентусом» и «Фиорентиной», у всех по 17 очков.
- Дата проведения
- 21 октября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Голы:
- 0:1 – 27 Политано, 0:2 – 43 Кварацхелия, 0:3 – 55 Кварацхелия, 1:3 – 60 Лазович.
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Верона –
Монтипо, Фараони, Давидович, Маньяни, Амионе (Терраччано, 46), Дойг (Тшатшуа, 62), Сердар (Лазович, 46), Онгла, Фолоруншо, Нгонж (Бонаццоли, 46), Джурич (Анри, 78).
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Мариу Руй (Дзаноли, 67), Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 84), Каюсте, Политано (Дзербин, 84), Кварацхелия (Линдстрем, 77), Распадори (Симеоне, 66).
Впереди – выезд к «Униону» в ЛЧ и домашняя игра с «Миланом» в Серии А.
Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini
И кто-то может его "хейтить", вы серьезно?
Мы очень любим Хвичу и желаем ему всяческих успехов.
Надеюсь увидеть его наконец вживую через три дня в Берлине!