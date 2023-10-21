У Хвичи дубль. Он снова разгоняется?

Четыре гола за три матча.

Похоже, Хвича Кварацхелия наконец-то возвращается. Мы скучали!

У Хвичи дубль «Вероне». Это новая приятная серия

Месяц назад Кварацхелия впервые с марта забил за «Наполи», тогда пострадал «Удинезе». Теперь дубль в ворота «Вероны».

На 43-й минуте Хвича мастерски раскачал Суата Сердара – и прошил вратаря Лоренцо Монтипо в ближний угол. Отметил мяч новым празднованием.

Грузинский лучник.

Во втором тайме «Наполи» поймал соперника на контратаке, Хвича вывалился на Монтипо – и после эффектного финта спокойно покатил в дальний угол.

На 60-й минуте «Верона» отыграла один мяч, закончили 1:3.

У Кварацхелии уже четыре гола в трех последних матчах за «Наполи» и сборную Грузию: он забил Таиланду (8:0) и Кипру (4:0). А ведь до этого был лишь один мяч в 27 играх.

Как вообще дела у Хвичи?

Как и весь «Наполи», Кварацхелия тяжело переживает отъезд Лучано Спаллетти. Хотя есть и другие обстоятельства.

По информации Corriere dello Sport, Хвича хочет продлить контракт с «Наполи». Просит 5 млн евро в год, клуб предлагает только 3,5 млн. Сейчас Кварацхелия зарабатывает около 1 млн – меньше всех из игроков старта «Наполи». Например, Осимхен получает 4,5 млн.

Клуб опроверг информацию: «Чушь. Никто в «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении – его контракт истекает только через 4 года».

Сам Хвича не обращает внимания на слухи: «Было трудно представить все это, поэтому чувствую, что если будешь вкладывать душу в то, что ты делаешь, то жертва окупится. Как и все, я мечтаю однажды выиграть «Золотой мяч». Мне еще многое предстоит улучшить, и я хочу выиграть все, что только возможно. У меня две мечты: поднять трофей Лиги чемпионов и сыграть на чемпионате Европы или чемпионате мира с Грузией. Я верю, что все возможно, если трудиться».

Пока надо помочь «Наполи» выйти из кризиса. Сейчас делят третье место с «Ювентусом» и «Фиорентиной», у всех по 17 очков.

Впереди – выезд к «Униону» в ЛЧ и домашняя игра с «Миланом» в Серии А.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini