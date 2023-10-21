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У Хвичи дубль. Он снова разгоняется?

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Четыре гола за три матча.

Похоже, Хвича Кварацхелия наконец-то возвращается. Мы скучали!

У Хвичи дубль «Вероне». Это новая приятная серия

Месяц назад Кварацхелия впервые с марта забил за «Наполи», тогда пострадал «Удинезе». Теперь дубль в ворота «Вероны».

На 43-й минуте Хвича мастерски раскачал Суата Сердара – и прошил вратаря Лоренцо Монтипо в ближний угол. Отметил мяч новым празднованием.

Грузинский лучник.

Во втором тайме «Наполи» поймал соперника на контратаке, Хвича вывалился на Монтипо – и после эффектного финта спокойно покатил в дальний угол.

На 60-й минуте «Верона» отыграла один мяч, закончили 1:3.

У Кварацхелии уже четыре гола в трех последних матчах за «Наполи» и сборную Грузию: он забил Таиланду (8:0) и Кипру (4:0). А ведь до этого был лишь один мяч в 27 играх.

Как вообще дела у Хвичи?

Как и весь «Наполи», Кварацхелия тяжело переживает отъезд Лучано Спаллетти. Хотя есть и другие обстоятельства.

По информации Corriere dello Sport, Хвича хочет продлить контракт с «Наполи». Просит 5 млн евро в год, клуб предлагает только 3,5 млн. Сейчас Кварацхелия зарабатывает около 1 млн – меньше всех из игроков старта «Наполи». Например, Осимхен получает 4,5 млн.

Клуб опроверг информацию: «Чушь. Никто в «Наполи» никогда не говорил о возможном продлении – его контракт истекает только через 4 года».

Сам Хвича не обращает внимания на слухи: «Было трудно представить все это, поэтому чувствую, что если будешь вкладывать душу в то, что ты делаешь, то жертва окупится. Как и все, я мечтаю однажды выиграть «Золотой мяч». Мне еще многое предстоит улучшить, и я хочу выиграть все, что только возможно. У меня две мечты: поднять трофей Лиги чемпионов и сыграть на чемпионате Европы или чемпионате мира с Грузией. Я верю, что все возможно, если трудиться».

Пока надо помочь «Наполи» выйти из кризиса. Сейчас делят третье место с «Ювентусом» и «Фиорентиной», у всех по 17 очков.

Верона – Наполи 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
21 октября, 16.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 27 Политано, 0:2 – 43 Кварацхелия, 0:3 – 55 Кварацхелия, 1:3 – 60 Лазович.
ВеронаМонтипо, Фараони, Давидович, Маньяни, Амионе (Терраччано, 46), Дойг (Тшатшуа, 62), Сердар (Лазович, 46), Онгла, Фолоруншо, Нгонж (Бонаццоли, 46), Джурич (Анри, 78).
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Натан, Мариу Руй (Дзаноли, 67), Лоботка, Зелиньски (Гаэтано, 84), Каюсте, Политано (Дзербин, 84), Кварацхелия (Линдстрем, 77), Распадори (Симеоне, 66).
Предупреждения:
Маньяни (37), Фараони (44), Мариу Руй (44), Бонаццоли (65), Линдстрем (80).

Впереди – выезд к «Униону» в ЛЧ и домашняя игра с «Миланом» в Серии А.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini

15 комментариев

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Yaroslove
Не везет хейтерам. То Мудрик в трёх матчах подряд забил, то Хвича. А вот у "вышедшего из зоны комфорта" Захаряна пока не очень дела обстоят ))
+26
-6
+20
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Zubi
Ответ Yaroslove
Не везет хейтерам. То Мудрик в трёх матчах подряд забил, то Хвича. А вот у "вышедшего из зоны комфорта" Захаряна пока не очень дела обстоят ))
А Мудрика и Хвичу хейтят фанаты Захаряна??
+7
-1
+6
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Gio S
Ответ Nepobedimy
ЗМ?
Человек говорит что мечтает ! Он же не говорит я 100 % возьму !
+5
-1
+4
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Makto
С чего вообще говорят о кризисе , норм они играют , особенно с учётом потери лидера обороны
+3
0
+3
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Igorsm
я тут проанализировал и с учетом количества матчей в этом и прошлом сезоне он идет даже с опережением графика, так что о каком его спаде постоянно говорят не понимаю..
+2
0
+2
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Taddy Brain
Переобуваться хейтерам Хвичи пришлось сегодня:минусовать от бессилия и глотать слюни)
+1
0
+1
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Gio S
С чего вообще говорят, что у него кризис был ? Да не забивал и что ? Играл нормально даже без забитых .
+1
0
+1
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Manchot
Ответ Бронислав Каминский
У него почему-то много очень хейтеров в России
Лучший игрок на постсоветском пространстве прямо сейчас и лучший игрок Грузии в истории!
И кто-то может его "хейтить", вы серьезно?
Мы очень любим Хвичу и желаем ему всяческих успехов.
Надеюсь увидеть его наконец вживую через три дня в Берлине!
+1
0
+1
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Nepobedimy
ЗМ?
+3
-3
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ArnoNeputevy
"Верона" и "Удинезе" - на данный момент самые слабые команды Серии А.
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AERN
У хвичи был то сезон арбузов вот и не шло.
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Robert Korsantes
В составе «Наполи» (в 53 официальных матчах) Хвича забил 17 голов и сделал 21 результативных передач (с учетом пенальти).
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Бронислав Каминский
Ответ Gio S
С чего вообще говорят, что у него кризис был ? Да не забивал и что ? Играл нормально даже без забитых .
У него почему-то много очень хейтеров в России
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Gio S
Ответ Бронислав Каминский
У него почему-то много очень хейтеров в России
Критика полезная штука на самом деле , но говорить что кризис у игрока , который взял титул лучшего игрока Серии А по сезону и в ЛЧ норм отыграл бред полный . Да согласен с вами стандартная тема хейтеров . Сейчас они говорят , что второй сезон показатель , потом скажут пусть пару сезонов отыграет . Планку поднимут скажут пусть в троку претендентов ЗМ попадёт ) Далее пусть ЗМ возьмёт ) Потом скажут пусть ЧМ с Грузией победит )) Кто в футболе разбирается , сразу видит талант игрок или нет . Другое дело ни кто не застрахован от травм и других вещей .
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