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Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально) и спорно удалили двоих. Проиграли на 90+6 ударом в свои!

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«Тоттенхэм» вырвал победу.

Невероятный по накалу и сценарию центральный матч английского тура: «Ливерпуль» полтора тайма играл в меньшинстве, а половину – вообще вдевятером, при этом до шестой добавленной минуты удерживал ничью с «Тоттенхэмом».

Проиграли из-за неудачно подставленной ноги Жоэля Матипа – и спорной отмены гола Луиса Диаса еще в первом тайме.

Надо разобраться.

Судейские фэйлы: что за красные, как ошибочно отменили гол «Ливерпуля»?

Спонсор хайлайтов – главный судья Саймон Хупер.

Все началось на 26-й минуте, когда он удалил Кертиса Джонса за удар шипами в голеностоп Ива Биссума. Джонс точно заехал по ноге, но решение спорное.

«Если смотреть в замедленном повторе, можно прийти к выводу, что это красная карточка. Но мне кажется, что смотреть надо в полной скорости. Было намерение сыграть в мяч. Нога соскочила», – не сомневается Гари Невилл.

Еще через 10 минут «Ливерпуль» забил счет, но Хупер отменил гол Луиса Диаса – разглядел офсайд, хотя на повторах выглядело так, что никакого положения вне игры нет.

ВАР даже не стал чертить линию – в трансляции и на экране у судьи ее точно не было. Похоже, определили на глаз.

Ошибку уже официально признали. После свистка судейский комитет объяснил ее человеческим фактором: «Это была явная ошибка, повлиявшая на итоговый счет матча. Комитет проведет проверку и определит, почему не вмешалась система ВАР».

Пока отходил «Ливерпуль», активизировался «Тоттенхэм»: на 36-й минуте Джеймс Мэддисон шикарно вырезал на ход Ришарлисону, бразилец прорвался в штрафную и покатил на Сон Хын Мина – кореец реализовал эту шикарную геометрию.

Несмотря на раннее удаление, «Ливерпуль» сравнял еще до перерыва: Коди Гакпо принял мяч спиной и мощно пробил с разворота. Однако это был гол ценой травмы – вскоре вышел Диогу Жота.

После перерыва «Тоттенхэм» перехватил инициативу, на 60-й минуте вроде бы забил – и тут отмена из-за офсайда (по ней нет вопросов). Команда Клоппа пыталась вернуться в игру, но через 10 минут и осталась вдевятером.

Сначала Диогу Жоте дали странную желтую за этот фол на Дестини Удоджи – он даже не коснулся нигерийца. Вот секунда максимальной близости их ног.

Еще через минуту португалец получил вторую за подкат, против того же Удоджи.

«Ливерпуль» держался как мог, но в самом конце – драма Жоэля Матипа. Камерунец на шестой добавленной хотел прервать опасную передачу, но срезал мяч в свои.

В итоге – продолжение яркого старта «Тоттенхэма» вместо героического спасения «Ливерпуля» вдевятером.

«Ливерпуль» впервые проиграл. Клопп и горд, и зол

«Красные» могли выходить на первое место, если бы выиграли – потому что впервые в сезоне проиграл «Сити». Но нет.

● Это первое поражение в сезоне и у «Ливерпуля». Теперь в топ-лигах без проигранных только «Арсенал» и «Барселона».

● В сезоне у «Ливерпуля» уже четвертое удаление – ранее красные карточки получали Алексис Мак Аллистер в матче с «Борнмутом» и Вирджил ван Дейк, не доигравший против «Ньюкасла».

● «Ливерпуль» получил две красные за матч впервые за 12 лет. Тогда это тоже произошло против «Тоттенхэма», удалилясь Чарли Адам и Мартин Шкртел.

Конечно, Юрген Клопп крайне недоволен судейством: «Я еще никогда не был настолько горд за нашу команду, как в этом матче. Никогда не видел матча с такими сумасшедшими решениями судьи

Кертис Джонс наступил на мяч и нога скользит дальше – в ногу соперника. Это не грязный прием. В замедленной съемке это выглядит по-другому. На полной скорости наступают на мяч и скользят по нему дальше. Не повезло.

Затем Диогу Жота. Там не было первой желтой карточки. Потом он получил вторую, мы защищались вдевятером. Это сложно».

Автогол тренер списал на невезение. А на вопрос журналиста о том, ошибку с голом официально признали и списали на человеческий фактор, Клопп пожал плечами и ответил: «Ну и кому это поможет?»

Теперь на второе место выскочил «Тоттенхэм», «Ливерпуль» четвертый – но все очень плотно.

Впереди у «Ливерпуля» – обозленный «Брайтон», только что получивший 1:6 от «Виллы» (обе команды в топ-6). А потом мерсисайдское дерби.

А «Тоттенхэм» ждет относительно приятный отрезок: «Лутон», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас».

Вдруг выскочат и в лидеры?

Тоттенхэм – Ливерпуль 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36 Сон Хын Мин, 1:1 – 45 Гакпо, 2:1 – 90, автогол Матип.
ТоттенхэмВикарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Дэвис, 83), Мэддисон (Велис, 90), Биссума (Хейбьерг, 90), Кулусевски, Сарр (Скипп, 83), Сон Хын Мин (Соломон, 69), Ришарлисон.
ЛиверпульАлиссон, Гомес (Конате, 73), Матип, ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер (Гравенберх, 80), Джонс, Салах (Александер-Арнолд, 74), Диас (Эндо, 73), Гакпо (Диогу Жота, 46).
Предупреждения:
Мак Аллистер (40), Удоджи (45), Салах (65), Диогу Жота (68), Робертсон (87), Биссума (88), Ромеро (89), ван Дейк (90), Порро (90), Велис (90).
Удаления:
Джонс (26), Диогу Жота (69).

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse; East News/AFP

29 комментариев

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DmRush
"Это первое поражение в сезоне и у «Ливерпуля». Теперь в топ-лигах без проигранных только «Барселона»."
-------
А когда Арсенал проиграл? Что я пропустил?
+8
-1
+7
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Салауат Нуралиев
Это единственное убийство, которое простят за извини
+6
0
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3y6acTbIu 6apc
"Ну и кому это поможет?"
Фраза дня в футбольном рунете сегодня.
+3
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Хотелось бы чтобы судьи также как и футболисты ходили на прессконференции, чтоб хоть немного стыда за свои действия почувствовали
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Марсель Объелся
Я болею за Тоттенхэм с 2018 года. С тех пор Шпоры 9 раз проиграли Ливерпулю и дважды сыграли вничью. Я невероятно рад тому, что они наконец-то победили, но то, как они победили, без слёз не взглянешь
+3
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ппппочему
"Точно заехал по ноге, но решение спорное". дальше можно не читать. Очередная "качественная" аналитика на главной
+2
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mj23.net
Было касание при первой жк Жоте. Но это не жк. Сам Удоги ему в колено попал левой ногой. Это фол, но не жк.
https://www.reddit.com/r/AntiPGMOL/comments/16wetaf/yellow_card_given_to_jota/
При этом Удоги потом еще выпрашивал жк, показывая явно жест рукой. Это автоматически карается теперь жк. Таких уже дали точно несколько в сезоне. А это была бы у него вторая.
+2
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vulturecrow
надеюсь, судейку на варе сольют. это лютый ахтунг. тупостью объяснить сложно, похоже на заряженность. оффсайда очевидно не было.
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Арман Мартиросян
До сих пор бомбит, но хочется отметить, что Ливерпуль в этом сезоне уже второй раз забивает два гола играя в меньшинстве. Один раз ещё забивали, когда Макалистера удалили(ещё одна судейская ошибка). Клопп вернул ребятам ту самую "monster’s mentality".
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Любезный Коссутий
Ответ Василий Зубренков
Арсенал ещё никому не проигрывал
и ТТХ. внезапно.
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Jaxongir Shodiev
Ответ Phantom of Opera
а Тоттенхэм?)
ну после такой "победы" такое себе
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Phantom of Opera
Ответ DmRush
"Это первое поражение в сезоне и у «Ливерпуля». Теперь в топ-лигах без проигранных только «Барселона»." ------- А когда Арсенал проиграл? Что я пропустил?
а Тоттенхэм?)
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Егор Кириллов
Ответ DmRush
"Это первое поражение в сезоне и у «Ливерпуля». Теперь в топ-лигах без проигранных только «Барселона»." ------- А когда Арсенал проиграл? Что я пропустил?
Да и сами шпоры без поражений пока что
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Noxxx Leon
Ответ ппппочему
"Точно заехал по ноге, но решение спорное". дальше можно не читать. Очередная "качественная" аналитика на главной
тоже смешно, красная чистая
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gulshara
Тоттенхем не вырывал победу, он боялся приблизиться к штрафной, хотя играл в большинстве. Ливерпуль самоотверженно играл вдевятером и только автогол Матипа помог шпорам взять три очка. Сами они не способны обыграть Ливерпуль.
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Ignatius Riley
ну красные карточки ещё куда ни шло, но с голом вообще не понял прикола...
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Snid
Человеческий фактор......ржу нимагу. Вар для чего, унылые?
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Jaxongir Shodiev
Ответ vladimir.kostrichko
Ничего фанаты Тоттенхэма и мансити гордятся этим... Для них голимые факты не существуют...
как и трофеев)
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ta-tosha
Нужно подавать на переигровку. Не из за трёх очек, Шпоры тут не причем.
А чисто из принципа - Вэбб должен быть уволен, пул судей на сезон кардинально пересмотрен, и немедленно. Каждый тур, практически каждый матч - трэш со стороны судей и ВАРа
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Alexey Lazarev
Тот факт, что сам Гарри Невилл не орет с пеной у рта, что Джонсу надо было сразу две красных, действительно говорит о том, что удаление было сомнительное.
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mrgrigorii
Это все Ростов со Спартаком проплатили, чтобы шумом скандал заглушить, стопудова)
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vladimir.kostrichko
Ничего фанаты Тоттенхэма и мансити гордятся этим...
Для них голимые факты не существуют...
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kill_me_Dexter
мда...
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Alexander Prokofyev
Гончаренко промолчит
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Василий Зубренков
Арсенал ещё никому не проигрывал
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