Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально) и спорно удалили двоих. Проиграли на 90+6 ударом в свои!
«Тоттенхэм» вырвал победу.
Невероятный по накалу и сценарию центральный матч английского тура: «Ливерпуль» полтора тайма играл в меньшинстве, а половину – вообще вдевятером, при этом до шестой добавленной минуты удерживал ничью с «Тоттенхэмом».
Проиграли из-за неудачно подставленной ноги Жоэля Матипа – и спорной отмены гола Луиса Диаса еще в первом тайме.
Надо разобраться.
Судейские фэйлы: что за красные, как ошибочно отменили гол «Ливерпуля»?
Спонсор хайлайтов – главный судья Саймон Хупер.
Все началось на 26-й минуте, когда он удалил Кертиса Джонса за удар шипами в голеностоп Ива Биссума. Джонс точно заехал по ноге, но решение спорное.
«Если смотреть в замедленном повторе, можно прийти к выводу, что это красная карточка. Но мне кажется, что смотреть надо в полной скорости. Было намерение сыграть в мяч. Нога соскочила», – не сомневается Гари Невилл.
Еще через 10 минут «Ливерпуль» забил счет, но Хупер отменил гол Луиса Диаса – разглядел офсайд, хотя на повторах выглядело так, что никакого положения вне игры нет.
ВАР даже не стал чертить линию – в трансляции и на экране у судьи ее точно не было. Похоже, определили на глаз.
Пока отходил «Ливерпуль», активизировался «Тоттенхэм»: на 36-й минуте Джеймс Мэддисон шикарно вырезал на ход Ришарлисону, бразилец прорвался в штрафную и покатил на Сон Хын Мина – кореец реализовал эту шикарную геометрию.
Несмотря на раннее удаление, «Ливерпуль» сравнял еще до перерыва: Коди Гакпо принял мяч спиной и мощно пробил с разворота. Однако это был гол ценой травмы – вскоре вышел Диогу Жота.
После перерыва «Тоттенхэм» перехватил инициативу, на 60-й минуте вроде бы забил – и тут отмена из-за офсайда (по ней нет вопросов). Команда Клоппа пыталась вернуться в игру, но через 10 минут и осталась вдевятером.
Сначала Диогу Жоте дали странную желтую за этот фол на Дестини Удоджи – он даже не коснулся нигерийца. Вот секунда максимальной близости их ног.
Еще через минуту португалец получил вторую за подкат, против того же Удоджи.
«Ливерпуль» держался как мог, но в самом конце – драма Жоэля Матипа. Камерунец на шестой добавленной хотел прервать опасную передачу, но срезал мяч в свои.
В итоге – продолжение яркого старта «Тоттенхэма» вместо героического спасения «Ливерпуля» вдевятером.
«Ливерпуль» впервые проиграл. Клопп и горд, и зол
«Красные» могли выходить на первое место, если бы выиграли – потому что впервые в сезоне проиграл «Сити». Но нет.
● Это первое поражение в сезоне и у «Ливерпуля». Теперь в топ-лигах без проигранных только «Арсенал» и «Барселона».
● В сезоне у «Ливерпуля» уже четвертое удаление – ранее красные карточки получали Алексис Мак Аллистер в матче с «Борнмутом» и Вирджил ван Дейк, не доигравший против «Ньюкасла».
● «Ливерпуль» получил две красные за матч впервые за 12 лет. Тогда это тоже произошло против «Тоттенхэма», удалилясь Чарли Адам и Мартин Шкртел.
Конечно, Юрген Клопп крайне недоволен судейством: «Я еще никогда не был настолько горд за нашу команду, как в этом матче. Никогда не видел матча с такими сумасшедшими решениями судьи.
Кертис Джонс наступил на мяч и нога скользит дальше – в ногу соперника. Это не грязный прием. В замедленной съемке это выглядит по-другому. На полной скорости наступают на мяч и скользят по нему дальше. Не повезло.
Затем Диогу Жота. Там не было первой желтой карточки. Потом он получил вторую, мы защищались вдевятером. Это сложно».
Автогол тренер списал на невезение. А на вопрос журналиста о том, ошибку с голом официально признали и списали на человеческий фактор, Клопп пожал плечами и ответил: «Ну и кому это поможет?»
Теперь на второе место выскочил «Тоттенхэм», «Ливерпуль» четвертый – но все очень плотно.
Впереди у «Ливерпуля» – обозленный «Брайтон», только что получивший 1:6 от «Виллы» (обе команды в топ-6). А потом мерсисайдское дерби.
А «Тоттенхэм» ждет относительно приятный отрезок: «Лутон», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас».
Вдруг выскочат и в лидеры?
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 36 Сон Хын Мин, 1:1 – 45 Гакпо, 2:1 – 90, автогол Матип.
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Тоттенхэм –
Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Дэвис, 83), Мэддисон (Велис, 90), Биссума (Хейбьерг, 90), Кулусевски, Сарр (Скипп, 83), Сон Хын Мин (Соломон, 69), Ришарлисон.
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Ливерпуль –
Алиссон, Гомес (Конате, 73), Матип, ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Мак Аллистер (Гравенберх, 80), Джонс, Салах (Александер-Арнолд, 74), Диас (Эндо, 73), Гакпо (Диогу Жота, 46).
- Предупреждения:
- Мак Аллистер (40), Удоджи (45), Салах (65), Диогу Жота (68), Робертсон (87), Биссума (88), Ромеро (89), ван Дейк (90), Порро (90), Велис (90).
- Удаления:
- Джонс (26), Диогу Жота (69).
Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse; East News/AFP
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А когда Арсенал проиграл? Что я пропустил?
Фраза дня в футбольном рунете сегодня.
https://www.reddit.com/r/AntiPGMOL/comments/16wetaf/yellow_card_given_to_jota/
При этом Удоги потом еще выпрашивал жк, показывая явно жест рукой. Это автоматически карается теперь жк. Таких уже дали точно несколько в сезоне. А это была бы у него вторая.
А чисто из принципа - Вэбб должен быть уволен, пул судей на сезон кардинально пересмотрен, и немедленно. Каждый тур, практически каждый матч - трэш со стороны судей и ВАРа
Для них голимые факты не существуют...