Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально) и спорно удалили двоих. Проиграли на 90+6 ударом в свои!

«Тоттенхэм» вырвал победу.

Невероятный по накалу и сценарию центральный матч английского тура: «Ливерпуль» полтора тайма играл в меньшинстве, а половину – вообще вдевятером, при этом до шестой добавленной минуты удерживал ничью с «Тоттенхэмом».

Проиграли из-за неудачно подставленной ноги Жоэля Матипа – и спорной отмены гола Луиса Диаса еще в первом тайме.

Надо разобраться.

Судейские фэйлы: что за красные, как ошибочно отменили гол «Ливерпуля»?

Спонсор хайлайтов – главный судья Саймон Хупер.

Все началось на 26-й минуте, когда он удалил Кертиса Джонса за удар шипами в голеностоп Ива Биссума. Джонс точно заехал по ноге, но решение спорное.

«Если смотреть в замедленном повторе, можно прийти к выводу, что это красная карточка. Но мне кажется, что смотреть надо в полной скорости. Было намерение сыграть в мяч. Нога соскочила», – не сомневается Гари Невилл.

Еще через 10 минут «Ливерпуль» забил счет, но Хупер отменил гол Луиса Диаса – разглядел офсайд, хотя на повторах выглядело так, что никакого положения вне игры нет.

ВАР даже не стал чертить линию – в трансляции и на экране у судьи ее точно не было. Похоже, определили на глаз.

Ошибку уже официально признали . После свистка судейский комитет объяснил ее человеческим фактором: «Это была явная ошибка, повлиявшая на итоговый счет матча. Комитет проведет проверку и определит, почему не вмешалась система ВАР».

Пока отходил «Ливерпуль», активизировался «Тоттенхэм»: на 36-й минуте Джеймс Мэддисон шикарно вырезал на ход Ришарлисону, бразилец прорвался в штрафную и покатил на Сон Хын Мина – кореец реализовал эту шикарную геометрию.

Несмотря на раннее удаление, «Ливерпуль» сравнял еще до перерыва: Коди Гакпо принял мяч спиной и мощно пробил с разворота. Однако это был гол ценой травмы – вскоре вышел Диогу Жота.

После перерыва «Тоттенхэм» перехватил инициативу, на 60-й минуте вроде бы забил – и тут отмена из-за офсайда (по ней нет вопросов). Команда Клоппа пыталась вернуться в игру, но через 10 минут и осталась вдевятером.

Сначала Диогу Жоте дали странную желтую за этот фол на Дестини Удоджи – он даже не коснулся нигерийца . Вот секунда максимальной близости их ног.

Еще через минуту португалец получил вторую за подкат, против того же Удоджи.

«Ливерпуль» держался как мог, но в самом конце – драма Жоэля Матипа. Камерунец на шестой добавленной хотел прервать опасную передачу, но срезал мяч в свои.

В итоге – продолжение яркого старта «Тоттенхэма» вместо героического спасения «Ливерпуля» вдевятером.

«Ливерпуль» впервые проиграл. Клопп и горд, и зол

«Красные» могли выходить на первое место, если бы выиграли – потому что впервые в сезоне проиграл «Сити». Но нет.

● Это первое поражение в сезоне и у «Ливерпуля». Теперь в топ-лигах без проигранных только «Арсенал» и «Барселона».

● В сезоне у «Ливерпуля» уже четвертое удаление – ранее красные карточки получали Алексис Мак Аллистер в матче с «Борнмутом» и Вирджил ван Дейк, не доигравший против «Ньюкасла».

● «Ливерпуль» получил две красные за матч впервые за 12 лет. Тогда это тоже произошло против «Тоттенхэма», удалилясь Чарли Адам и Мартин Шкртел.

Конечно, Юрген Клопп крайне недоволен судейством: «Я еще никогда не был настолько горд за нашу команду, как в этом матче. Никогда не видел матча с такими сумасшедшими решениями судьи .

Кертис Джонс наступил на мяч и нога скользит дальше – в ногу соперника. Это не грязный прием. В замедленной съемке это выглядит по-другому. На полной скорости наступают на мяч и скользят по нему дальше. Не повезло.

Затем Диогу Жота. Там не было первой желтой карточки. Потом он получил вторую, мы защищались вдевятером. Это сложно».

Автогол тренер списал на невезение. А на вопрос журналиста о том, ошибку с голом официально признали и списали на человеческий фактор, Клопп пожал плечами и ответил: «Ну и кому это поможет?»

Теперь на второе место выскочил «Тоттенхэм», «Ливерпуль» четвертый – но все очень плотно .

Впереди у «Ливерпуля» – обозленный «Брайтон», только что получивший 1:6 от «Виллы» (обе команды в топ-6). А потом мерсисайдское дерби.

А «Тоттенхэм» ждет относительно приятный отрезок: «Лутон», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас».

Вдруг выскочат и в лидеры?

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse; East News/AFP