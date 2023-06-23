8 комментариев

Скандал на молодежном Евро! Похоже, у Италии отобрали чистый гол
На турнире нет ни ВАР, ни системы определения гола.
Первый громкий судейский скандал Евро-U21 случился в центральном матче первого тура – Франция играла против Италии. И на последних минутах судья принял очень спорное решение, не засчитав гол итальянцев.
Кажется, мяч полностью пересек линию ворот
К тому моменту Франция вела 2:1, но Италия давила в большинстве из-за удаления Лоика Баде. На 91-й минуте полетел навес в штрафную, который головой замкнул защитник «Интера» Рауль Белланова – мяч ударился о штангу и, похоже, полностью залетел в ворота.
Но Кастелло Лукеба вынес мяч. Судья Аллард Линдхут посчитал, что игрок успел до того, как мяч пересек линию, и не засчитал гол.
Лайнсмен тоже не увидел момент – Лукеба корпусом закрыл от него мяч.
Итальянцы громко возмущались (Уилфрид Ньонто даже получил желтую), но Линдхут не изменил решение. Подсказать некому: на Евро U-21 нет ВАР и автоматической технологии определения гола. Да, большой турнир под эгидой УЕФА и со звездами футбола в заявках – и без уже привычных технологий.
Это не единственный спорный момент
У Италии были еще поводы для возмущений.
Например, на 51-й минуте мяч после углового у ворот французов попал в поднятую руку Пьера Калулу. Судья не посчитал нужным ставить пенальти.
Но без ВАР рассуждать о пересмотре моментов бессмысленно.
Тренер Италии перед турниром говорил, что отсутствие ВАР, может, к лучшему
Босс итальянской молодежки Паоло Николато перед стартом турнира не видел проблемы в нехватке технологий:
«Мы привыкли играть без ВАР и системы определения гола. Давайте надеяться, что не возникнет серьезных проблем с оценкой эпизодов. Решение ВАР стоило нам поражения в полуфинале ЧМ-2019 (после повтора отменили гол Скамакки в ворота Украины – Sports.ru), так что, может, его отсутствие и к лучшему».
После поражения от Франции Николато был краток: «Сложно говорить о сегодняшней игре, невозможное судейство. Я считаю, что эпизоды сильно повлияли на исход игры».
- Дата проведения
- 22 июня, 21.45, «Клуж-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 22 Калимуэндо, 1:1 – 36 Пеллегри, 2:1 – 62 Барколя.
-
Франция U-21 –
Шевалье, Калулу, Лукеба, Баде, Нкунку, Какре, Тюрам (Шерки, 64), Коне (Симакан, 85), Барколя (Олисе, 64), Гуири (Адли, 79), Калимуэндо (Ваи, 79).
-
Италия U-21 –
Карнезекки, Белланова, Пирола (Канчельери, 76), Околи, Скальвини, Удоджи (Паризи, 88), Тонали, Риччи (Коломбо, 88), Ровелла (Миретти, 75), Камбьяги (Ньонто, 46), Пеллегри.
- Удаление:
- Баде (83).
20 главных звезд молодежного Евро: игроки «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «Милана» и «Баварии»
Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it; кадры трансляции «Матч ТВ»
• Удивительно, что на центральную встречу первого тура Евро-U21 УЕФА назначил судью второй категории, хотя на турнире есть судьи первой категории. Есть мнение, что Линдхута проверяли на способность судить топ-матчи. А лучших судей берегут на финалы и полуфиналы, а пока им дают не самые громкие вывески.
• Не в оправдание Линдхоуту, но прямо перед турниром по личным причинам ему пришлось заменить лайнсмена: вместо опытного 46-летнего Эрвина Зейнстры на Евро поехал 31-летний Патрик Иниа.
Спросите лучше какого такого на таком уровне нет VAR, и минимум 4 варианта ответа, плз