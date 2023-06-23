8 комментариев

На турнире нет ни ВАР, ни системы определения гола.

Первый громкий судейский скандал Евро-U21 случился в центральном матче первого тура – Франция играла против Италии. И на последних минутах судья принял очень спорное решение, не засчитав гол итальянцев.

Кажется, мяч полностью пересек линию ворот

К тому моменту Франция вела 2:1, но Италия давила в большинстве из-за удаления Лоика Баде. На 91-й минуте полетел навес в штрафную, который головой замкнул защитник «Интера» Рауль Белланова – мяч ударился о штангу и, похоже, полностью залетел в ворота.

Но Кастелло Лукеба вынес мяч. Судья Аллард Линдхут посчитал, что игрок успел до того, как мяч пересек линию, и не засчитал гол.

Лайнсмен тоже не увидел момент – Лукеба корпусом закрыл от него мяч.

Итальянцы громко возмущались (Уилфрид Ньонто даже получил желтую), но Линдхут не изменил решение. Подсказать некому: на Евро U-21 нет ВАР и автоматической технологии определения гола . Да, большой турнир под эгидой УЕФА и со звездами футбола в заявках – и без уже привычных технологий.

Это не единственный спорный момент

У Италии были еще поводы для возмущений.

Например, на 51-й минуте мяч после углового у ворот французов попал в поднятую руку Пьера Калулу. Судья не посчитал нужным ставить пенальти.

Но без ВАР рассуждать о пересмотре моментов бессмысленно.

Тренер Италии перед турниром говорил, что отсутствие ВАР, может, к лучшему

Босс итальянской молодежки Паоло Николато перед стартом турнира не видел проблемы в нехватке технологий:

«Мы привыкли играть без ВАР и системы определения гола. Давайте надеяться, что не возникнет серьезных проблем с оценкой эпизодов. Решение ВАР стоило нам поражения в полуфинале ЧМ-2019 (после повтора отменили гол Скамакки в ворота Украины – Sports.ru), так что, может, его отсутствие и к лучшему».

После поражения от Франции Николато был краток: «Сложно говорить о сегодняшней игре, невозможное судейство. Я считаю, что эпизоды сильно повлияли на исход игры».

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it; кадры трансляции «Матч ТВ»