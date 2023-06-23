8 комментариев

Вы это видели?
Блог

Скандал на молодежном Евро! Похоже, у Италии отобрали чистый гол

Рауль Белланова Рауль Белланова
Аллард Линдхут
Пьер Калулу Пьер Калулу
Евро U-21 2023 Евро U-21 2023
Кастелло Лукеба
УЕФА УЕФА
сборная Франции U-21 сборная Франции U-21
сборная Италии U-21 сборная Италии U-21
Футбол Футбол

На турнире нет ни ВАР, ни системы определения гола.

Первый громкий судейский скандал Евро-U21 случился в центральном матче первого тура – Франция играла против Италии. И на последних минутах судья принял очень спорное решение, не засчитав гол итальянцев.

Кажется, мяч полностью пересек линию ворот

К тому моменту Франция вела 2:1, но Италия давила в большинстве из-за удаления Лоика Баде. На 91-й минуте полетел навес в штрафную, который головой замкнул защитник «Интера» Рауль Белланова – мяч ударился о штангу и, похоже, полностью залетел в ворота.

Но Кастелло Лукеба вынес мяч. Судья Аллард Линдхут посчитал, что игрок успел до того, как мяч пересек линию, и не засчитал гол.

Лайнсмен тоже не увидел момент – Лукеба корпусом закрыл от него мяч.

Итальянцы громко возмущались (Уилфрид Ньонто даже получил желтую), но Линдхут не изменил решение. Подсказать некому: на Евро U-21 нет ВАР и автоматической технологии определения гола. Да, большой турнир под эгидой УЕФА и со звездами футбола в заявках – и без уже привычных технологий.

Это не единственный спорный момент

У Италии были еще поводы для возмущений.

Например, на 51-й минуте мяч после углового у ворот французов попал в поднятую руку Пьера Калулу. Судья не посчитал нужным ставить пенальти.

Но без ВАР рассуждать о пересмотре моментов бессмысленно. 

Тренер Италии перед турниром говорил, что отсутствие ВАР, может, к лучшему

Босс итальянской молодежки Паоло Николато перед стартом турнира не видел проблемы в нехватке технологий:

«Мы привыкли играть без ВАР и системы определения гола. Давайте надеяться, что не возникнет серьезных проблем с оценкой эпизодов. Решение ВАР стоило нам поражения в полуфинале ЧМ-2019 (после повтора отменили гол Скамакки в ворота Украины – Sports.ru), так что, может, его отсутствие и к лучшему».

После поражения от Франции Николато был краток: «Сложно говорить о сегодняшней игре, невозможное судейство. Я считаю, что эпизоды сильно повлияли на исход игры».

Франция U-21 – Италия U-21 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
22 июня, 21.45, «Клуж-Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 22 Калимуэндо, 1:1 – 36 Пеллегри, 2:1 – 62 Барколя.
Франция U-21Шевалье, Калулу, Лукеба, Баде, Нкунку, Какре, Тюрам (Шерки, 64), Коне (Симакан, 85), Барколя (Олисе, 64), Гуири (Адли, 79), Калимуэндо (Ваи, 79).
Италия U-21Карнезекки, Белланова, Пирола (Канчельери, 76), Околи, Скальвини, Удоджи (Паризи, 88), Тонали, Риччи (Коломбо, 88), Ровелла (Миретти, 75), Камбьяги (Ньонто, 46), Пеллегри.
Предупреждения:
Нкунку (15), Скальвини (16), Ловато (64), Адли (86), Ньонто (90).
Удаление:
Баде (83).

20 главных звезд молодежного Евро: игроки «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «Милана» и «Баварии»

Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imagephotoagency.it; кадры трансляции «Матч ТВ»

Мяч полностью пересек линию?
196 голосов
Да
91%
сборная Италии по футболу
Нет
9%
Сборная Франции по футболу

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Betenya
Вот вам и "неподдельные эмоции", которые, по мнению луддитов, убил ВАР :)
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alberville
Ответ Иван Иванов
Оба фото "гола" - мяча не видно. Браво!
Зато француз, "выбивший мяч с линии", стоит глубоко в площади ворот и никуда не наклоняется. А мяча-то не видно - 100 % гол.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Полтавец
Автор
Добавка информации про судей:

• Удивительно, что на центральную встречу первого тура Евро-U21 УЕФА назначил судью второй категории, хотя на турнире есть судьи первой категории. Есть мнение, что Линдхута проверяли на способность судить топ-матчи. А лучших судей берегут на финалы и полуфиналы, а пока им дают не самые громкие вывески.

• Не в оправдание Линдхоуту, но прямо перед турниром по личным причинам ему пришлось заменить лайнсмена: вместо опытного 46-летнего Эрвина Зейнстры на Евро поехал 31-летний Патрик Иниа.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Оба фото "гола" - мяча не видно. Браво!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
max bogomazov
Так и на Баде пенальти должен быть. И победный гол французов тоже 50 на 50
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Makarov
У вас изначально вопрос тупейший для голосования))) Типа мы сейчас должны голосованием определить был гол или нет на фото, где нет мяча и проекций на линию?)))
Спросите лучше какого такого на таком уровне нет VAR, и минимум 4 варианта ответа, плз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий