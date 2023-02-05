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Узнать о своем голе, сидя на скамейке – это как? Мяч вингера «Атлетико» засчитали уже после замены

Анхель Корреа Анхель Корреа
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Что-то уникальное у Анхеля Корреа.

В чемпионате Испании очень необычный гол: в момент, когда его засчитали, автор мяча уже сидел на скамейке запасных. Вот как все было.

«Атлетико» и «Хетафе» час не могли открыть счет, даже моментов почти не было. На 60-й минуте хороший удар, наконец, удался хозяевам: Тома Лемар плотно пробил из-за штрафной, кипер «Хетафе» отбил прямо перед собой, на добивание первым пришел Анхель Корреа.

1:0? Нет, судейская бригада Антонио Матеу Лаоса свистнула аргентинцу офсайд.

Разочарование понятно.

Диего Симеоне взмолился. И тут же заменил Корреа.

Но подключился ВАР, прочертили линии и поняли, что Корреа-то все делал правильно и в момент удара не был в офсайде.

В кадре справа аргентинец – ближний из игроков «Атлетико». «Вне игры» у партнеров, но не у него.

Гол засчитан!

Игроки «Атлетико» тут же побежали к скамейке – и накинулись на Корреа.

Выбравшись из под партнеров, Анхель отпраздновал как следует и сам.

В куртке!

Пока разбирался ВАР, успел переодеться.

Таким автора гола мы видим очень-очень редко.

Пятый гол Корреа в этом сезоне Ла Лиги получился самым запоминающимся.

«Это что-то очень редкое, – сказал футболист в эфире DAZN. – На поле было странное чувство. Судьи зафиксировали офсайд, хотя их решение казалось сомнительным. Тренер предупредил о замене, и мне пришлось уйти. К счастью, гол засчитали».

Правда, удержать победу над предпоследней командой чемпионата «Атлетико не сумел. На 83-й минуте Энес Унал сравнял с пенальти – команда Симеоне идет четвертой, отставая от «Барселоны» уже на 15 очков, а от «Реала» – на 10. При этом «Атлетико» сыграл на матч больше.

А год назад Корреа забил прямо из центрального круга – мадридцы срежиссировали тот гол!

Фото: globallookpress.com/Juan Carlos Rojas; East News/ JAVIER SORIANO / AFP

5 комментариев

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Спартак пичинен
Успел переодеться это куртку накинул?
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Timiko
Ответ maxoc
Этот Вар работает как старый компьютер 486 пентиум. Который грузится по 10 минут. Что там можно так долго проверять, что нельзя моментально давать ответ. Тут уже замена произошла, а у них только решение пришло. Тормоза ещё те.
Согласен за одним исключением. 486 был предшественником пентиумов.
0
0
0
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Никита Самарин
Необычно 😊
+3
0
+3
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atc73
Ответ maxoc
Этот Вар работает как старый компьютер 486 пентиум. Который грузится по 10 минут. Что там можно так долго проверять, что нельзя моментально давать ответ. Тут уже замена произошла, а у них только решение пришло. Тормоза ещё те.
Ну ладно уж, зато какое запоминающееся празднование )
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maxoc
Этот Вар работает как старый компьютер 486 пентиум. Который грузится по 10 минут. Что там можно так долго проверять, что нельзя моментально давать ответ. Тут уже замена произошла, а у них только решение пришло. Тормоза ещё те.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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