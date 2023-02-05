Узнать о своем голе, сидя на скамейке – это как? Мяч вингера «Атлетико» засчитали уже после замены

Что-то уникальное у Анхеля Корреа.

В чемпионате Испании очень необычный гол: в момент, когда его засчитали, автор мяча уже сидел на скамейке запасных. Вот как все было.

«Атлетико» и «Хетафе» час не могли открыть счет, даже моментов почти не было. На 60-й минуте хороший удар, наконец, удался хозяевам: Тома Лемар плотно пробил из-за штрафной, кипер «Хетафе» отбил прямо перед собой, на добивание первым пришел Анхель Корреа.

1:0? Нет, судейская бригада Антонио Матеу Лаоса свистнула аргентинцу офсайд.

Разочарование понятно.

Диего Симеоне взмолился. И тут же заменил Корреа.

Но подключился ВАР, прочертили линии и поняли, что Корреа-то все делал правильно и в момент удара не был в офсайде.

В кадре справа аргентинец – ближний из игроков «Атлетико». «Вне игры» у партнеров, но не у него.

Гол засчитан!

Игроки «Атлетико» тут же побежали к скамейке – и накинулись на Корреа.

Выбравшись из под партнеров, Анхель отпраздновал как следует и сам.

В куртке!

Пока разбирался ВАР, успел переодеться.

Таким автора гола мы видим очень-очень редко.

Пятый гол Корреа в этом сезоне Ла Лиги получился самым запоминающимся.

«Это что-то очень редкое, – сказал футболист в эфире DAZN. – На поле было странное чувство. Судьи зафиксировали офсайд, хотя их решение казалось сомнительным. Тренер предупредил о замене, и мне пришлось уйти. К счастью, гол засчитали».

Правда, удержать победу над предпоследней командой чемпионата «Атлетико не сумел. На 83-й минуте Энес Унал сравнял с пенальти – команда Симеоне идет четвертой, отставая от «Барселоны» уже на 15 очков, а от «Реала» – на 10. При этом «Атлетико» сыграл на матч больше.

Фото: globallookpress.com/Juan Carlos Rojas; East News/ JAVIER SORIANO / AFP