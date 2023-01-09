Новый трансфер «Челси» просят отменить. Мама игрока не подписала важный документ 7 лет назад 🤯

Дело рассмотрит ФИФА.

Очередной новичок «Челси» – 20-летний нападающий норвежского «Мольде» Давид Фофана. Это уже третий трансфер лондонцев этой зимой: сначала подписали защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля, а на днях оформили 18-летнего таланта «Васко де Гама» Андрея Сантоса.

Фофана вели с середины декабря. За ивуарийца заплатят 12 млн евро, контракт подписан аж до 2029 года с опцией продления еще на сезон. Тренер Грэм Поттер говорит, что Давида сначала могут отдать в аренду: «Фофана был в отпуске, так что ему потребуется время для набора формы, а потом мы будет принимать решение по поводу того, что будет лучше для его карьеры».

Хотя все не так просто. Ивуариец нашелся в заявке на игру с «Ман Сити» в Кубке Англии, но Mirror пишет, что парень еще может вернуться в Норвегию.

Что происходит?

Хаос из-за ивуарийского «Абиджан Сити» – родного клуба молодого игрока. Команда утверждает, что в 2016-м мама Давида не подписала документ, который позволил бы академии получить процент от последующих трансферов игрока. В клубе посчитали переход Фофана в «Мольде» незаконным, хотя в тот момент он уже занимался в Футбольной академии Амаду Диалло Джекану.

Из-за отсутствия тех бумаг «Абиджан Сити» не сможет потребовать часть денег, которые положены ему за воспитание Фофана. Согласно регламенту ФИФА, клуб-продавец при переходе игрока в другую команду отдает до 5% суммы школам, которые занимались им от 12 до 23 лет. 0,25% перечисляется за каждый год воспитания от 12 до 15 лет, а 0,5% – за каждый год от 16 до 23 лет.

«Абиджан Сити» настаивает, что ему полагаются 1,5% от сделки с лондонцами. Клуб потребовал от ФИФА отменить трансфер.

Речь идет о сумме в 180 тысяч евро.

«Наш клуб считает, что сделка между «Мольде» и «Челси» заключена незаконно. Поэтому предлагаем ФИФА вмешаться в дела клуба «Челси» и приостановить трансфер до разрешения всех споров между норвежским «Мольде» и нами. Это поможет расследованию дела», – написал президент клуба Марко Таддеи.

Давид не комментирует ситуацию и радуется долгожданному повышению.

Фофана забивает на уровне Холанда и фанатеет от Дрогба

Давид оказался в Европе всего два года назад – и многие уже сравнивают его с Эрлингом Холандом за любовь колотить голы в норвежской лиге. В прошлом сезоне Фофана набрал 18 результативных действий за 24 матча.

«Он много забивает, но ему было бы лучше на фланге, он мог бы проникать внутрь штрафной в стиле Салаха, – считает эксперт The Athletic по норвежской лиге Стив Висс. – У парня очень большой набор качеств. Я не считаю его выдающимся наконечником. Его сравнивают с Дидье Дрогба, потому что он ивуарийец – только вот на него Фофана совсем не похож. Техничный и мощный парень, перспективы которого зависят от тренера и его выбора».

• Кумир Фофана – именно Дрогба. «Я всегда восхищался Дидье. «Челси» был моим любимым клубом с самого детства, – рассказывал парень в интервью норвежскому телеканалу TV2. – Там играл Дрогба – это не оставило мне выбора. Они всегда были моим клубом. Попасть туда – моя мечта».

• Сильнейшее качество Фофана – скорость. В этом сезоне Давид получил больше свободы в центре и часто оказывался за спинами у защитников. Тренер «Мольде» Эрлинг Муэ считает, что Фофана хорош за счет природной хитрости: по его мнению, защитники просто не понимают, как действовать против ивуарийца.

• Главный момент в карьере Давида – матч против «Хоффенхайма» в ЛЕ в феврале 2021-го. Ивуариец вышел на замену на 64-й минуте и уже через 10 забил решающий гол, который вывел норвежцев в 1/8 финала. Правда, там «Мольде» не справился с испанской «Гранадой».

Мечта Фофана попасть в «Челси» сбылась. Неужели ее разобьет неподписанный мамой контракт из 2016-го?

Фото: eastnews.ru/Carlos Gil