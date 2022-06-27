Президентом «Герты» стал бывший ультрас. Он сказал, что яд разрушает клуб изнутри, и призвал к полной перезагрузке

Подкрепление.

«Герта» перерождается: после назначения на пост главного тренера Сандро Шварца столичная команда меняет еще и президента. Им станет 41-летний Кай Бернштейн.

Он сменил на посту Вернера Гегенбауэра, который был президентом 14 лет. Бернштейн победил на выборах: набрал 1670 голосов из 3016 возможных.

Бернштейн – бывший ультрас и за перемены. Благодаря этому победил соперника-депутата

Главным оппонентом в голосовании был депутат Бундестага от Христианско-Демократического союза (партия, из которой вышла Ангела Меркель) Франк Штеффель. Штеффеля поддерживало и действующее клубное руководство. Франк опирался на успехи гандбольного клуба «Фюксе», в котором был президентом с 2005 года – выиграл Кубок Германии и гандбольный аналог Лиги Европы.

Но болельщики выбрали другой вариант. Бернштейн – владелец агентства по маркетингу и коммуникации без опыта работы в клубе Бундеслиги. Но, что еще важнее, он – фанат. Даже больше – бывший ультрас.

Кай был одним из основателей группировки «Берлинские Арлекины 98» – одного из главных фан-клубов «Герты» в стране. Бернштейн был заводящим, до сих пор вовлечен во многие социальные проекты фанатов.

В отличие от Штеффеля, Кай настаивает на переменах – за разрушение существующей структуры управления, которая привела к плачевным результатам (об этом ниже). Речь Бернштейна перед голосованием встретили громкими и долгими аплодисментами.

Новый президент представил план из 10 пунктов, в который входят, помимо прочего, присяга всего клубного менеджмента, набор новых сотрудников, беседа с главным инвестором Ларсом Виндхорстом, объединение департаментов внутри клуба, улучшение контактов и, самое главное, «смена клубной культуры».

«Спасибо за доверие и проявленную ответственность.

Яд разрушает нас изнутри. Наша старушка находится в реанимации. Теперь мы можем вылечить ее изнутри и снова сделать здоровой.

Нам нужна полная и честная перезагрузка. Каждый может помочь! И каждый должен помочь, чтобы мы могли вернуть нашу бело-голубую душу», – сказал Кай после избрания.

Хроника страданий «Герты»: от главного мема Бундеслиги до слива 500 млн евро

В июне 2019 года инвестиционная компания Tennor Holding BV за 125 миллионов евро приобрела почти 40% акций столичной команды. Сначала Виндхорст казался хорошим вариантом, но позже стал посмешищем – и потянул «Герту» за собой прямо на дно.

Мы разбирали трагедию «Герты» в отдельном тексте. Здесь выделим главное.

• Виндхорст недооценил чемпионат Германии. Он решил, что мощными стартовыми вливаниями отмоет спорную репутацию и утвердится в статусе свежего успешного инвестора. Но Бундеслига не любит инвесторов-выскочек – и Ларсу пришлось доказывать класс не только деньгами.

• Виндхорст лично придумал концепцию «Клуба большого города» – и теперь это главный мем в Бундеслиге. Клуб покупал хороших игроков, но барахтался на дне таблицы. В начале сезона «Герта» мечтала о еврокубках, а оставалась ни с чем. В прошлом сезоне и вовсе чуть не вылетела – спаслась в стыковых матчах против «Гамбурга».

• Ларс пытался сблизиться с фанатами, но каждый раз срывался: ругался в твиттере и самоутверждался в интернете. Еще провал – съемки документального фильма. Виндхорст выделил на производство миллион евро, но результат ему просто не понравился. Проект заморозили.

• Виндхорст менял тренеров как перчатки. С ноября 2019-го «Герту» тренировали: Юрген Клинсманн, Бруно Лаббадиа, Пал Дардаи, Тайфун Коркут и железный Феликс Магат – ни один из них не добился в Берлине успеха. Пока соседи из «Униона» мчали в еврокубки, Ларс тратил десятки миллионов на игроков, которые никак не раскрыли потенциал: от Кшиштофа Пентека до Сантьяго Аскасибара.

Вскоре Виндхорст разочаровался в проекте. В феврале 2022-го он дал интервью изданию Capital и ответил на вопрос, считает ли он инвестиции в «Герту» ошибкой: «Честно говоря, да, к сожалению. Пока что я только сталкиваюсь с проблемами и потерями. Единственный положительный опыт – знакомство с профессионалами среди членов клуба. Хотя встречались и случаи кумовства».

При этом Виндхорст настоял, что не сдастся. Будут новые инвестиции ради успеха – пускай путь к нему займет больше времени, чем планировалось изначально. А что с деньгами, которые Ларс предоставлял ранее? О них в марте отчитался спортдир Фреди Бобич, приход которого тоже считают провалом:

«Виндхорст вложил в клуб почти 500 миллионов евро. К сожалению, все они уже потрачены».

Фото: globallookpress.com/Britta Pedersen, nordphoto / Engler via www.imago