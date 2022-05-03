Мата и Матич красиво попрощались с «Олд Траффорд». Идиллию нарушил только протест против Глейзеров

«Манчестер Юнайтед» красиво закрыл домашний сезон – после трех матчей без побед команда Рангника обыграла «Брентфорд» (3:0). Отличились Фернандеш, Роналду (с пенальти) и Варан.

Бруну отличился впервые с 20 февраля (не забивал 10 матчей подряд). Чего не скажешь о Крише: на его счету уже 18 голов в этом сезоне АПЛ – больше только у Мо Салаха (22) и Хын Мина Сона (19). Португалец продлил серию – у него шесть мячей в четырех последних играх.

Два сентиментальных хайлайта матча – прощания с «Олд Траффорд» Неманьи Матича и Хуана Маты.

Во втором тайме серба и испанца заменили, дав возможность болельщикам отблагодарить футболистов. Матич пожал руку примерно всем – тренерам и работникам стадиона.

Затем под аплодисменты и теплые объятия поле покинул Мата.

В отличие от испанца, Матич уже объявил о решении покинуть «МЮ». В прошлом месяце он вышел с заявлением в соцсети: «После долгих раздумий я решил, что этот сезон станет моим последним в «Манчестер Юнайтед». Я проинформировал правление, тренера и игроков о решении.

Для меня было огромной честью и привилегией играть за этот великий клуб. Большое спасибо болельщикам за их непоколебимую поддержку. Теперь я сделаю все возможное до конца сезона, чтобы помочь партнерам по команде финишировать как можно лучше».

За два выездных тура до финиша сезона (против «Брайтона» и «Кристал Пэлас») «Юнайтед» практически лишился шансов на попадание в ЛЧ. Впереди «Арсенал» и «Тоттенхэм», которые еще и сыграли на две игры меньше. Неудивительно, что активные фанаты продолжают протестовать против владеющих клубом Глейзеров. Даже в последнем домашней матче сезона они провели акцию, уйдя со стадиона за 17 минут до окончания игры.

Впрочем, «Олд Траффорд» все же не остался пустым. После матча игроки пошли благодарить болельщиков, а некоторые – прощались. Впереди команду ждет серьезная перестройка.

Фото: REUTERS/Phil Noble; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Martin Rickett/PA Images