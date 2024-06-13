«Пьедестал – это следствие. Главная задача – победить себя». В Омске прошел турнир Евгении Канаевой

В Омске на G-Drive Арене прошел III Международный турнир по художественной гимнастике Evgeniya Cup 2024 двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой. На соревнования приехали спортсменки из 10 стран, а омские гимнастки завоевали по итогам турнира 7 медалей.

Мы поговорили со спортсменками, выступавшими на Evgeniya Cup 2024, и узнали, что их мотивирует. И откуда они берут силы каждый день двигаться к своей цели.

«Чтобы добиться успеха, нужны труд, желание и терпение»

Варвара Баранова – воспитанница Елены Арайс, Веры Штельбаумс и Марины Дрозд – на Evgeniya Cup стала обладательницей серебряной медали в упражнениях с лентой.

«Гимнастика – это самый красивый вид спорта, меня вдохновляет в ней грация и сложность элементов, – считает Варвара. – Чтобы добиться успеха, нужны труд, желание и терпение».

А мама Варвары Ольга Баранова, тоже тренер по художественной гимнастике в спортивной школе олимпийского резерва, рассказала про особенности подготовки гимнасток: «Тренировки нужно оставлять в хорошем настроении. Если что-то не получилось, уходить нельзя. Нужно обязательно побороть ошибки и потом уходить домой. И слушать тренера. Тогда будет рост».

«Меня вдохновляет быть примером для детей. Хочу, чтобы они так же кайфовали на площадке»

Алина Перфильева, завоевавшая бронзу в многоборье, специально переехала в Омск, чтобы заниматься у заслуженного тренера России по художественной гимнастике Елены Арайс.

– Хорошо, когда у гимнастки есть природные данные – растяжка, гибкость. Но также важно трудолюбие, любовь к своему делу, вера в себя. Полениться я себе периодически разрешаю, но за этим всегда следует отработка – делаю намного больше, чем должна была сделать. Не потому, что кто-то заставил. А потому, что хочу.

Успех спортсмена никогда не складывается только из его результата. Это всегда работа огромной команды. Тренеры привили мне любовь к гимнастике, а еще поддерживали в трудные моменты, находили нужные слова и возвращали веру в себя и драйв.

Огромная поддержка исходит от болельщиков. На этих соревнованиях они просто взорвали арену – я этого не ожидала. Мне важно знать, что за меня болеют – я всегда смотрю на зал и слышу кричалки. Когда кричат «Перфилька, жги!», я должна выйти и зажечь – и всегда так получается.

Меня вдохновляет быть примером для маленьких спортсменок. Однажды, когда у меня не получалось выступление и я очень расстроилась, Екатерина Сиротина мне сказала: забудь все, что было, посмотри на трибуны, послушай, как тебя поддерживают дети! Выходи и выступай для них, чтобы потом они, смотря на тебя, так же тренировались и так же кайфовали на площадке.

Очень приятно выступать в Омске, внутри Сибири. Знать, что выступаешь за команду Сибирского федерального округа, на тебя возлагаются большие надежды, и ты должна не подвести команду, сделать на все сто.

G-Drive Арена – невероятное место! Я вообще люблю выступать на больших площадках. Обожаю публику и обожаю работать на публику – зрителей, судей. Это мотивирует.

G-Drive Арена открылась в 2022 году. В ее концепции учтен лучший опыт современных спортивных сооружений мира, главная задача которых – мультифункциональность. Это дает возможность проводить спортивные мероприятия международного уровня.

«Пьедестал – это следствие. Главная задача – победить себя»

Двукратная олимпийская чемпионка, уроженка Омска Евгения Канаева, в честь которой и назван турнир, приехала поддержать юных спортсменок. Кроме того, Канаева сама тренирует юную гимнастку – ее подопечная Арина Ковшова завоевала на турнире две золотые медали.

– Я горжусь, что Evgeniya Cup третий раз проходит в Омске – городе солнца, спорта, целеустремленных людей. Также это город с одной из лучших в стране хоккейных арен. Художественная гимнастика – один из самых популярных видов спорта здесь, и много детей занимается ей, вдохновляясь нашими победами.

Желаю гимнасткам не останавливаться на достигнутом, преодолевать все сложности. Быть лидером в два раза сложнее, чем бежать за лидером. Главное – не пьедестал, а внутреннее состояние, что я выполнила внутреннюю установку, сделала то, что должна была. Пьедестал – это уже следствие. Главная задача – победить себя.

Елена Арайс, старший тренер областного центра в Омске по художественной гимнастике и первый тренер Евгении Канаевой, также дала комментарий после соревнований:

– Тренер дает знания и развивает навыки, родители – моральную поддержку, известные спортсмены становятся для молодежи источником вдохновения и примером для подражания. А бизнес дает возможности – соревнования проходят на одной из самых современных спортивных арен в стране. В турнире Evgeniya Cup объединилось все.

Энергия, красота, лидерство и драйв – то, что символизирует художественная гимнастика в нашей стране. Юные спортсменки обладают невероятной силой, но, чтобы полностью раскрыть их потенциал, необходимо, чтобы их стремление к первенству разделяли и родители, и тренеры, и крупные бренды – такие как G-Drive, которые открывают для гимнасток новые возможности и делают этот вид спорта доступнее и зрелищнее для большой аудитории.

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