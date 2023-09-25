Изнанка невероятной гонки G-Drive Racing.

С сезона-2022 команда G-Drive Racing – многократный чемпион крупнейших серий по гонкам на выносливость и призер культовых «24 часов Ле-Мана» – приняла решение сконцентрироваться на выступлениях в России. После первых успехов в местных соревнованиях коллектив подготовил еще более насыщенную программу для этого года. В 2023 команда вместе со своим лидером Романом Русиновым, самым успешным российским пилотом «Ле-Мана», не только заявилась в Russian Endurance Challenge (сокращенно REC – одно из ведущих российских первенств по гонкам на выносливость – прим. Sports.ru), но и дебютировала в ралли-рейде «Шелковый путь», где Роман выиграл серебро в зачете мотовездеходов.

Ключевым событием всего года для G-Drive Racing стал финал российской эндуранс-серии, прошедший в минувшие выходные на Moscow Raceway, где команда боролась за чемпионский титул REC. Задачу экипажа Русинова и Вадима Мещерякова можно было уместить всего в два слова – выиграть гонку. Только сделать это предстояло с последнего ряда стартовой решетки, сразившись с рекордным числом участников решающего этапа сезона.

Из-за поломки G-Drive Racing не смогли проехать квалификацию и стартовали последними. В гонке Русинов обогнал три десятка машин за 40 минут

Заключительный этап Russian Endurance Challenge на трассе Moscow Raceway был разнесен на два дня. Пятницу команды использовали для тренировок, чтобы вкатиться после почти двухмесячного перерыва, а субботнее расписание включало сразу квалификацию и главный старт уик-энда – 4-часовую гонку «Гран-при Авторадио». В Подмосковье G-Drive Racing прибыли в числе фаворитов, а после снятия с этапа главных соперников из Capital Racing Team шансы команды на чемпионский титул в абсолютном зачете заметно возросли.

Регламент REC делит всех участников в зависимости от типов машин на 6 классов, но также ведет общую таблицу результатов для каждой гонки и сезона целиком. Наиболее престижными и конкурентными в отечественной эндуранс-серии считаются категории CN Pro для прототипов, как у G-Drive Racing, и GT Pro, где заявлены наиболее мощные машины – подготовленные по стандартам GT3 «Мерседесы» и «Ламборгини».

Основную угрозу в гонке для Русинова и Мещерякова представлял экипаж другой российской легенды «Ле-Мана» Виктора Шайтара из Yadro Motorsport, который привез на финал сезона свою самую мощную машину – Mercedes-AMG GT3. Мотор на 500 лошадиных сил позволял немецкому спорткару играючи обходить любого соперника на гигантской обратной прямой Moscow Raceway, но в извилистой части трека тяжелый «Мерседес» уступал более маневренному прототипу G-Drive G01.

Правда, утром субботы все предстартовые прогнозы развалились. В начале квалификации у болида Русинова возникли проблемы с электрикой, из-за чего двигатель G01 удалось запустить только к концу сессии, когда на быстрый круг не оставалось времени. Таким образом вместо группы лидеров G-Drive Racing пришлось отправиться в самый конец стартового поля, откуда «Мерседес» Шайтара и другие топ-команды казались недосягаемыми.

Совершать прорыв должен был лидер G-Drive Racing Роман Русинов, который взял на себя не только старт, но и два самых длинных отрезка. Или, как говорят в эндурансе, стинта – в начале и конце гонки.

Роман Русинов (в центре) и Вадим Мещеряков (справа) перед стартом 4 этапа REC

Впрочем, Роман вместе с напарником не показывали никакого волнения и за считанные минуты до начала марафона спокойно фотографировались и болтали с болельщиками, которых на гонках REC свободно пускают на пит-лейн и трассу перед стартовой процедурой. «Просто в команде решили пройти эту гонку на максимальной сложности!» – шутил популярный автоспортивный блогер Игорь Асанов, вместе со всеми пришедший поддержать экипаж.

Болельщик делает селфи с пилотом Вадимом Мещеряковым

Возможно, Русинову еще никогда не приходилось стартовать в настолько необычной компании. На соседних местах можно было увидеть компакты SEAT Leon, причудливые родстеры Shortcut и такие раритеты, как Mercedes-Benz E190 команды Сlassic Car Racing, наводивший шум еще в туринговых чемпионатах 1990-х.

Звезда «золотой эры» ДТМ Mercedes-Benz E190 из 90-х тоже был среди участников гонки

Кстати, на поуле «Гран-при Авторадио» расположился французский прототип Ligier JS53 новичков сезона из команды Blackthorn, также, как и техника G-Drive Racing, заявленный в классе CN Pro и близкий к ней по характеристикам.

Ligier JS53 команды Blackthorn, чьи гонщики Георгий Ефросинин и Игорь Мухин выиграли квалификацию 4 этапа REC

Из-за рекордного количества стартовавших экипажей последнему ряду не хватило места на прямой. На прогревочный круг черно-оранжевый болид Русинова отправлялся из поворота, замыкая пелотон из 33 машин.

Несмотря на большое число автомобилей, первый поворот и последующий круг всем удалось преодолеть практически без происшествий. Было хорошо видно, как перед стартом, который в REC, как и во всех гонках на выносливость, дают с ходу, Русинов отстал от основной группы, чтобы избежать толчеи и возможного завала. Но быстро оценив ситуацию, пилот G-Drive Racing прибавил скорость и еще на прямой у главной трибуны успел объехать несколько медленных машин. А следующие 40 минут гонки превратились в настоящий бенефис Романа, который с каждым кругом «прошивал» пелотон все дальше.

По аналогии с марафонами немецкого автоклуба ADAC регламент REC позволяет соревноваться на одной трассе автомобилям очень разных классов – от классики и туринговой техники до спорткаров и прототипов. Менее мощные машины, чем G-Drive G01, составляют почти 2/3 участников REC, поэтому уже за первые 6 минут гонки Русинов смог обогнать более 20 соперников. На этом отрезке вся тактика сводилась к тому, чтобы аккуратно и без столкновений объехать медленные автомобили.

На то, чтобы разобраться с первой десяткой, времени понадобилось чуть больше. В основном из-за того, что лидеры успели уйти в ощутимый отрыв, пока Роман ехал в трафике. Тем не менее спустя 40 минут после старта пилот G-Drive Racing завершил свой прорыв, эффектно пролетев мимо шедшего первым «Мерседеса» Yadro Motorsport.

В тот момент черно-оранжевая ракета с номером 26 казалась недосягаемой для всех остальных машин на трассе, но впереди команду G-Drive Racing ждали еще три часа настоящего гоночного триллера.

Болид G-Drive Racing заправляют топливом с бензоколонки. В час он расходует столько же бензина, сколько обычная машина за неделю

После камбэка Романа Русинова на первом часу гонки напряжение в паддоке ненадолго спало, и пока машины медитативно наматывали круги среди осенних пейзажей Moscow Raceway, мне удалось обсудить с менеджером G-Drive Racing Ильей Гуревичем перформанс их машины. Со стороны легко заметить, что болид Русинова превосходит конкурентов прежде всего в поворотах, где за счет лучшей прижимной силы, пилотам удается просачиваться по внутренней мимо тяжелых «монстров» из GT. Но вместе с тем кажется, что прототип команды едет почти в два раза быстрее однотипного с ним Ligier JS53 экипажа Blackthorn.

«В автоспорте важны два фактора – то, как работает пилот, и то, как работает автомобиль в целом. Когда все на топ-уровне, мы видим результат как сейчас. Даже пилот уровня Романа Русинова на плохой машине не сможет объехать весь пелотон, – объяснял Илья. – Хорошая машина предполагает проверенную конструкцию, правильное обслуживание и настройку. Именно из-за разных настроек могло показаться, что мы едем с Ligier в разных классах».

За этим простым объяснением скрывается целый ряд нюансов. Например, при настройке болида ключевую роль играет картография двигателя – режим, в котором работает силовая установка. Легче и, главное, быстрее подобрать нужные значения получается, если команда постоянно заправляет машину одним топливом.

Как и всегда, команда G-Drive Racing едет на высокотехнологичном топливе G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть», которое кроме гонщиков доступно всем автомобилистам. При регулярном использовании оно бережно очищает двигатель от накопившихся отложений, повышает антикоррозийную стойкость и износостойкость деталей и позволяет полностью раскрыть потенциал двигателя.

Забавно, что одна из сетевых заправок с бензином бренда G-Drive располагается рядом с автодромом Moscow Raceway, и со слов Ильи во время тестовых дней механики гоняют с канистрами прямо туда. Благодаря сквозному принципу проверки качества топлива гоночные болиды G-Drive Racing могут заправляться на любой АЗС «Газпромнефти» без каких-либо рисков. Это же утверждение касается и остальной гоночной техники, выступающей в REC и других соревнованиях вплоть до ралли «Шелковый путь». На Moscow Raceway фирменные баррели G-Drive можно было заметить в боксах самых разных команд, включая основных конкурентов из Yadro Motorsport. В дни гонок топливо поставляется участникам в бочках либо в паддок приезжают бензовозы сети АЗС «Газпромнефть».

«Топливо G-Drive обладает ключевыми для автоспорта качествами. Оно отличается производительностью, особенно если ты правильно настроил под него мотор, и бережет силовую установку от износа. Мы точно знаем, что нам поставляют максимально чистое топливо, поэтому в наши задачи входит только чистка заправочного резервуара и шланга», – рассказывал Илья Гуревич у входа в бокс G-Drive Racing, где команда поддерживает почти больничную чистоту, не считая следов от шин на полу.

Как утверждает менеджер, за час гонки 2-литровый мотор мощностью 255 лошадиных сил на болиде Русинова потребляет около 65 литров бензина, что обычной машине хватило бы, как минимум, на неделю интенсивных поездок. По меркам автоспорта такой показатель считается даже небольшим и позволяет G-Drive Racing оставаться более гибкими при выборе стратегии дозаправок.

Гонки вживую – это атмосфера, которую не увидишь в трансляции. Russian Endurance Challenge собирает на своих этапах главных гоночных энтузиастов страны

О том, где лучше смотреть гонки – на трибуне или у себя дома – можно спорить бесконечно долго, но настоящий фанат автоспорта просто обязан побывать на соревнованиях вживую. Простому зрителю на автодроме действительно сложно отслеживать ход заезда и то и дело приходится поглядывать на большие экраны с трансляцией (если такие найдутся поблизости), либо в телефон. Еще можно попробовать разобрать голос диктора из громкоговорителей, но из-за рева моторов и эха этот канал скорее работает декоративным фоном к просмотру, здорово напоминая атмосферу фильмов про гонки.

Именно за атмосферой следует ехать на такие мероприятия, как фестивали Russian Endurance Challenge, где собирается практически весь гоночный бомонд страны. Гуляя перед марафоном по паддоку или стартовой прямой можно увидеть за работой российского фотографа «Формулы-1» Евгения Сафронова, известных гоночных комментаторов и блоггеров, но самое главное – топовых пилотов, в том числе других серий, которых REC регулярно приглашает на соревнования.

Звездный пилот российского дрифта Аркадий Цареградцев (слева) и Роман Русинов общаются между тренировочными заездами на Moscow Raceway

Например, в этом году финал в Подмосковье уже по традиции посетил один из самых популярных дрифтеров страны и действующий чемпион RDS Аркадий «Царь» Цареградцев. И если в 2022 на последнем этапе в Сочи Аркаша, как гонщика ласково называют в Японии, ехал за рулем «копейки», то в прошедший уик-энд Цареградцев пересел на более серьезную технику – компактный хэтчбек SEAT Leon Cupra.

Еще одно предубеждение, которое старается развеять не только мировой, но и наш отечественный автоспорт – это упреки в неэкологичности. Уже второй сезон участники кольцевых гонок и ралли на территории России по инициативе сети АЗС «Газпромнефть» принимают участие в проекте «Зеленый – новый черный», который помогает перерабатывать изношенные шины в резиновый гранулят. Полученный материал в частности используют для покрытия беговых дорожек и во многих других продуктах.

Только за неполный сезон-2023 в рамках инициативы гонщикам удалось собрать на переработку 6 тонн покрышек, пока параллельно сеть АЗС «Газпромнефть» проводит аналогичную акцию для всех автолюбителей.

G-Drive Racing выиграли гонку и сезон REC 2023, хотя финишировать пришлось в темноте и с одной фарой

Тем временем ближе к развязке финального этапа REC на трассе стал проявляться настоящий характер гонок на выносливость. После трех часов нагрузок экипажи столкнулись с первыми техническими отказами – еще до экватора гонки сошли с дистанции обладатели поула на Ligier JS53 из Blackthorn, а затем довольно сильные участники на болиде KTM GT4. Усталость безусловно сказывалась и на пилотах. Под занавес марафона публика увидела несколько зрелищных аварий, включая инцидент с раритетным Mercedes E190, который врезался в отбойник перед стартовой прямой и покинул трассу на эвакуаторе.

Во время выезда пейс-кара другому более современному «Мерседесу» команды Yadro Motorsport удалось внезапно опередить экипаж G-Drive Racing, остановившийся на дозаправку, и возглавить гонку. К тому моменту до финиша марафона оставалось менее часа и получалось, что Роману Русинову придется снова бороться за первое место.

Однако судьба словно решила вернуть долг G-Drive Racing за предыдущий этап на «Игора Драйв», где на последнем круге после утечки охлаждающей жидкости от команды ушла гарантированная победа. Едва «Мерседес» Виктора Шайтара и Максима Кизилова вышел на первое место, как машину Yadro Motorsport повторно зазвали в боксы. Выяснилось, что экипаж нарушил правила, проведя свой пит-стоп меньше положенных трех минут.

Финиш G-Drive Racing все равно получился нервным из-за почти погасшей левой фары на машине Романа Русинова. Неприятная поломка не только мешала ехать в наступавших сумерках, но и в случае отказа второй фары привела бы к долгому пит-стопу под самый финиш.

Финальные минуты в боксах G-Drive Racing

В заключительные минуты перед клетчатым флагом вся команда G-Drive Racing собралась у пункта управления в боксе, надеясь, что на этот раз их экипажу удастся избежать повторения случая на «Игоре Драйв». И это случилось – Роман Русинов довел прототип до победного финиша на Moscow Raceway, стартовав с последнего места!

Вместе с победой на «Гран-при Авторадио», ставшей для Русинова и Мещерякова второй в сезоне, экипаж G-Drive Racing стал абсолютным чемпионом Russian Endurance Challenge.

Вопреки всем трудностям команда вновь провела безупречный уик-энд, а победный кубок стал лучшим доказательством ее трудов на протяжении всего насыщенного сезона. Который, впрочем, еще не закончился и ждет продолжения в ближайшие месяцы.

Фотографии: Станислав Тен для G-Drive Racing, пресс-служба REC, Евгений Сафронов/safronov.photo, Эрик Расулев

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