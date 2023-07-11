Оглушающий рев двигателей, бешеная скорость и очень много пыли, которая покрывает плотным слоем технику и скрипит на зубах. Нет, это не описание последнего блокбастера из серии «Безумный Макс», где стая машин гналась за главными героями по постапокалиптической пустыне. Так выглядит международное ралли «Шелковый путь» вживую – в непосредственной близости от скоростных участков, по которым гонщики проносятся в режиме «газ в пол».

Вряд ли есть зрелище, сравнимое с тем, когда мимо тебя пролетает десятитонный «КАМАЗ» Андрея Каргинова, поднимая километровый шлейф пыли. Или когда легкий багги Анастасии Нифонтовой практически перелетает мелкую речку.

Однако в статике раллийная техника может быть не менее интересной – и не только для автомобильных гиков. Мы убедились в этом, побывав на первых двух этапах «Шелкового пути» и прогулявшись по биваку гонки.

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Сначала разберемся, какие автомобили участвуют в ралли «Шелковый путь». Согласно международной классификации четырехколесного транспорта каждая категория имеет буквенное обозначение Т и соответствующий типу машины номер. Пожалуй, самыми популярными в ралли-рейдах являются классы мотовездеходов Т3 и Т4 – они же багги. Именно в зачете Т3 заявлены звездные экипажи Анастасии Нифонтовой и Романа Русинова из команды G-Drive Racing.

На «Шелковом пути» почти все баггисты выступают на модели Can-Am Maverick – наиболее распространенной в своем классе. Подробнее об этой машине мы попросили рассказать Романа Русинова во время экскурсии по биваку в Уфе.

Практически все элементы этого багги можно быстро снять для починки в полевых условиях. Например, крыло, прикрывающее шланги бензобака, просто отстегивается в нескольких местах. Конструкция устроена так, что пластиковые и карбоновые консоли крепятся на сварной каркас безопасности, в котором помещаются кабина экипажа и двигатель с другими узлами. «Цель всех команд – максимально облегчить автомобиль, так как в него загружается очень много оборудования», – объясняет Русинов.

Впереди разобранного автомобиля лежит съемное днище – алюминиевый лист, защищающий экипаж, мотор и другие агрегаты от камней. Чтобы багги не черпал воду на бродах, в листе предусмотрены сливные отверстия. Инструменты и запасные детали для ремонта в дороге в основном свалены в сторону штурмана, так как на «маверике» нет даже подобия багажника. Сзади эта небольшая машинка везет только два колеса на случай прокола.

Багги, в который Русинов пересел из скоростного «ле-мановского» спортпрототипа, едва разгоняется до ста с лишним километров в час, зато отличается самой мягкой подвеской среди участников ралли «Шелковый путь». Благодаря ей вездеход справляется практически с любым рельефом русского бездорожья.

По схожему принципу разборного конструктора устроены и более мощные прототипы элитной группы Т1, которые отдаленно напоминают обычные внедорожники. Такие машины строят в одном или нескольких экземплярах специально для раллийных гонок. Вот как выглядит X5 лидера гонки Владимира Васильева.

Прототипы Т1 также собирают из отечественных машин – например, «Газель» NEXT.

И даже ГАЗ-67, который выпускали еще в годы Великой Отечественной войны.

По количеству участников с багги может поспорить зачет Т2, где выступают серийные машины с минимальной модернизацией для гонок по бездорожью.

В основном команды усиливают кузов обязательным каркасом безопасности, ставят необходимое для соревнований оборудование и форсируют моторы. Автопарк Т2 представлен нестареющими «Нивами» и японскими внедорожниками.

Наконец, в наиболее зрелищной категории Т5 выступают грузовики. В 2023 году к вечным соперникам из «КАМАЗ-Мастер» и белорусского «МАЗ-СПОРТавто», присоединился «Урал», который готовился к возвращению в ралли-рейды последние 15 лет.

К слову, на стоянке интереснее всего наблюдать за обслуживанием этих монструозных машин. Грузовики буквально расправляют крылья, поднимая кузов для помывки.

А потом для сервиса, который начинается уже под ночь.

Но на ралли «Шелковый путь» борьба идет не только в категориях прототипов, серийных внедорожников, багги и грузовиков. В еще более жестких условиях – без помощи штурманов, а иногда и механиков, как в зачете G-MOTO Challenge – гонку едут мотоциклисты и гонщики на квадроциклах.

Всего на старт в этом году вышло 9 мотоциклов и 6 квадроциклов, одним из которых управляет отважная москвичка Инна Мартьянова.

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В рассказах о ралли часто можно услышать, как команды чинят машины бессонными ночами между этапами, чтобы на следующий день техника смогла выйти на старт. Экстренные ситуации действительно случаются, но зависят от многих факторов, включая класс автомобиля.

«У всех автомобилей есть куча своих нюансов. По прочности самые хрупкие как раз в нашей категории Т3, – говорит Роман Цуркан, шеф-механик Анастасии Нифонтовой. – «Маверики» едут быстро, но запас прочности у них катастрофически мал. Хватает буквально на один день, поэтому каждый вечер приходится собирать их заново».

«Этим они отличаются от прототипов внедорожников из Т1. Их можно хорошо подготовить дома, а после гонки достаточно будет помыть, почистить и продуть от пыли. Конечно, мы стараемся, много чего придумываем, потому что темп у Насти Нифонтовый бешеный. Его вообще ни один автомобиль не вывозит. Но сегодня все в порядке, обойдемся легким ремонтом», – объясняет механик.

После каждого этапа в рамках стандартной проверки механикам необходимо осмотреть машину, используя помимо светильников специальные баллончики с жидкостью для обнаружения трещин. Затем они с помощью ключей проверяют, насколько конструкция сохранила прочность, и чистят от пыли основные узлы. Жидкости и расходники меняют максимум каждый второй день, если нет поломок.

«Бывали случаи, когда работали всю ночь. Если нет ничего серьезного, то обслуживание занимает 3-4 часа. Все зависит от того, во сколько мы начнем, во сколько пилот пригонит к нам машину. Ну и во сколько от нас отстанут журналисты и блогеры и дадут спокойно поработать», – смеется Роман Цуркан.

В неоновом свете ламп начинка разобранных машин смотрится очень футуристично, а снующие между шатрами пикапы, на которых механики возят запчасти, довершают уникальный образ раллийного бивака. Среди шума молотков, сварки, запускающихся моторов и музыки всех жанров кажется, что попал в логово тех самых автомобильных пиратов из «Безумного Макса».

На ралли полно другой интересной техники. За экипажами едут огромные бензовозы с «топливным баром» внутри, а еще машина, с которой не хочет встретиться ни один гонщик

По сравнению с ребятами из мотозачета, у которых все оборудование умещается в одном рюкзаке, команды из других категорий развертывают на остановках целые кварталы из техничек и моторхоумов. В этом плане выделяются, конечно же, грузовики. Самые крупные площадки на «Шелковом пути» у «КАМАЗ-Мастер», обслуживающего сразу 5 гоночных машин, и их основных соперников – белорусского «МАЗ-СПОРТавто», приехавшего на ралли тремя экипажами.

Следующие по популярности на биваке – бензовозы, рядом с которыми никогда не бывает пусто. В этом году за все топливо на ралли «Шелковый путь» отвечает компания «Газпром нефть», предоставившая в распоряжение команд и организаторов 8 заправочных машин на протяжении всего маршрута. Компания не только обеспечила экипажи высококачественным топливом разных сортов, но и смогла решить сложную логистическую задачку, задействовав специалистов сразу с нескольких баз – в Москве, Омске и Челябинске.

Один бензовоз вмещает горючего на два дня для всего бивака с учетом как гоночных, так и всех машин сопровождения, и может одновременно проводить сразу три дозаправки. Это возможно благодаря делению цистерны на пять секций – три с дизельным топливом G-Drive Diesel и по одному на бензин марок G-Drive 100 и G-Drive 95.

Дизелем G-Drive заправляются наиболее прожорливые в плане расхода грузовики и пикапы организаторов, на которых это топливо испытывали еще во время разведки маршрута для нынешнего ралли. Бензин G-Drive 100 льют, как правило, в гоночные «легковушки» – в том числе багги Анастасии Нифонтовой и Романа Русинова. А на 95-м едут некоторые модели мотоциклов и другие автомобили сопровождения вроде внедорожников EXEED, на которых путешествует наш медиаэкипаж.

Топливо, которое остается неиспользованным на этапе, бензовозы отвозят на ближайшие заправки сети. Компания не делает разницы между своими клиентами – будь то титулованные гонщики или простые автомобилисты. Кроме того, как и на любой АЗС «Газпромнефти», для подтверждения качества заявленного топлива прямо на бивак приезжает передвижная лаборатория с независимой экспертизой.

Если бензовоз – это машина, которую гонщики ищут одной из первых, то встречи с другим техническим грузовиком старается избежать каждый экипаж. Речь об эвакуаторе на базе «КАМАЗа», который у раллистов принято называть «метлой». Увидеть, как «метла» едет навстречу – дурная примета, это к сходу с трассы.

Именно «метлы» замыкают караван – едут прямо по гоночной дистанции, чтобы забрать все машины, которые не могут двигаться дальше. О происхождении этого прозвища рассказал один из менеджеров бивака Савелий: «Самым первым водителем эвакуатора у нас был дядя Миша, который говорил, что как бы подметает за участниками ралли. Он же придумал традицию крепить на крышу грузовика метлу или щетку». С тех пор этот талисман красуется на каждом эвакуаторе ралли «Шелковый путь».

Фото: Anton Elikov, Silk Way Rally 2023