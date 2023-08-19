Ни у кого из полевых нет 38 матчей.

Перед стартом сезона в европейских лигах продолжаем разбираться, кто в прошлом играл больше всех. Последней стартует Серия А − а вот ссылки на предыдущие посты:

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Оговорка на старте: сравнивать футболистов, выходивших во всех матчах, нелогично – условия слишком разные. Важнее выделить тех, кто проводит на поле по 90 минут. Это важно еще и для Fantasy: например, за полные матчи полузащитники и нападающие получают по бонусному очку.

Начинаем по традиции с вратарей.

Тут более-менее стандартно: несколько игроков с 38 матчами, конкуренты рядом.

•‎ Возможно, в топе мы видели бы другого вратаря «Лацио»: Луиш Машимиану вышел в старте на первый тур, но схлопотал удаление в самом начале. Иван Проведель стал основным и больше не терял место. Хотя сейчас Лацио договаривается с Уго Льорисом. Если сделка не сорвется, время вратарей в следующем сезоне изменится.

• Слетели все лидеры сезона-2021/22: Руй Патрисиу и Гульельмо Викарио пропускали из-за травмы, Самир Ханданович проиграл конкуренцию, Сальваторе Сиригу перешел на лавку «Фиорентины».

А что там у полевых?

Как-то совсем плохо с игроками, сыгравшими полные матчи. Нигде нет такого разрыва в топе − обычно в 4 матча (38-34 игры или 34-30 для Бундеслиги). В Италии же в топ попали игроки с 30 полными матчами.

•‎ Но лидер − вновь игрок «Лечче»: Федерико Баскиротто пропустил один матч, и то из-за перебора желтых.

•‎ У Данило тоже пропущенный из-за дисквалификации, а еще два выхода на замену.

•‎ В топе нападающих − новичок «Фиорентины» Мбала Нзола. В прошлом сезоне анголец за «Специю» сыграл 26 полных матчей. Ненамного меньше полевых из топа.

• Короли выходов на замену − Толгай Арслан из «Удинезе» (24 игры со скамейки при 36 всего) и Джованни Симеоне (тоже 24). У форварда «Наполи» всего один старт!

Первый дедлайн – в 19:30 мск 19 августа , одновременно со стартом нового сезона Серии А, когда «Наполи» сыграет с «Фрозиноне», а «Эмполи» с «Вероной».

Удачи!

Графика: Алина Комиссарова

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago