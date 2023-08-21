7 комментариев

Любовь Курчавова – с экскурсией.

Трансфер Арсена Захаряна в Европу мы ждали два года. Сага окончена: он едет в «Реал Сосьедад», который через месяц стартует в Лиге чемпионов.

Месяц назад Далер Кузяев подарил крайне неожиданный повод для подробного рассказа о Гавре. Теперь поговорим о Сан-Себастьяне. Предупреждаем: в этот город просто невозможно не влюбиться.

187-тысячный Сан-Себастьян (у названия на баскском – Доностия – тоже официальный статус) расположен на севере Испании, на берегу Бискайского залива. До границы с Францией – всего 18 километров.

А теперь – подробнее.

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Коротко об истории: Сан-Себастьян пережил много пожаров и войн, но с XX века погрузился в спокойствие

Итак, Сан-Себастьян.

• Возник на месте одноименного монастыря, основанного в начале XI века. Сан-Себастьян появился по приказу короля Наварры Санчо Мудрого в 1180 году и поначалу был скромной рыбацкой деревней.

• Постоянно страдал от пожаров: за первые два века существования шесть раз сгорал дотла, но всякий раз воскресал – благодаря экономическому благополучию. Все-таки через расположенный на берегу залива Сан-Себастьян проходили торговые пути во Францию.

• Несколько раз захватывали французские войска: например, после нашествия наполеоновских войск уцелели всего две церкви и 35 домов.

• Расцвел в середине XIX века, когда туда каждое лето приезжала королева Изабелла II. Это дало городу новый импульс: он разросся и превратился в модный курорт.

• С началом Первой мировой войны стал одним из самых ярких и космополитичных городов Испании: там выступали русские балетные труппы, французские оперные певцы, а в казино заезжали Лев Троцкий и Мата Хари.

• Не пострадал ни во время Гражданской войны (она длилась с 1936 по 1939 год), ни во время Второй мировой. И за счет этого развился еще сильнее.

А чем там заняться сейчас? Знакомимся с пляжами

Сан-Себастьян нередко называют одним из самых красивых городов мира. И понятно, почему. Только представьте: залив в виде морской раковины, в центре которого – остров с маленьким маяком на вершине. Вокруг – лодки и белоснежные яхты. Волны такого же цвета, как полосы на форме «Сосьедада», наползают на мельчайший белый песок. Воздух пропитан запахом только что выловленной морской капусты и открытых устриц.

Все это можно увидеть и прочувствовать на полуторакилометровом пляже Ла-Конча – одном из самых известных городских пляжей Испании, главном открыточном виде Сан-Себастьяна. И важном футбольном месте города: там игре учились Микель Артета (до 15 лет – потом он уехал за мечтой в «Барселону»), Ариц Адурис и братья Алонсо – Хаби и Микель. Во время отливов на Ла-Конче по-прежнему многолюдно – на песке рисуют границы поля, и матчи идут один за другим.

Ла-Конча – главный, но не единственный пляж города:

• 600-метровый пляж Ондаррета лежит между дворцом Мирамар и горой Игельдо (о них подробно расскажем ниже). В конце этого пляжа находится композиция скульптора Эдуардо Чильиды «Гребень ветра» – пожалуй, главный символ Сан-Себастьяна.

• 800-метровый пляж Сурриола больше открыт морю, он особенно популярен у любителей серфинга;

• на небольшой пляж на острове Санта Клара можно добраться на маршрутных суднах или вплавь: он расположен в 500 метрах от Ондарреты.

Климат в Сан-Себастьяне – совсем не такой, как в других городах Испании. Особое зрелище – огромные волны зимой

Погода в Сан-Себастьяне сильно отличается от того, как мы представляем себе средний испанский город – эту местность даже называют «другой» или «зеленой» Испанией.

Средняя температура летом – +20-25 градусов, зимой – +10. Невыносимо палящего солнца почти не бывает, зато нередко случаются туманы. В конце августа в Сан-Себастьяне начинается сезон дождей – дождей и серых дней в городе вообще много. Но это не грустная серость, а насыщенная, приправленная буйной зеленью и лазурной морской гладью.

Но главное природное зрелище Сан-Себастьян дарит зимой, когда обычно спокойный Бискайский залив становится очень бурным. Волны зимой достигают 30 метров в высоту. Одна из лучших точек для наблюдения – смотровая площадка на горе Ургуль, с которой прекрасно видны все три пляжа Сан-Себастьяна.

Еда – главное развлечение Сан-Себастьяна. Есть все: и мишленовские рестораны, и уютные бары

Сан-Себастьян – столица гастрономии севера Испании. В стране 13 ресторанов с тремя звездами «Мишлен», и три из них – Arzak, Martín Berasategui и Akelaŕe – в Сан-Себастьяне. Всего в городе 10 ресторанов, получивших как минимум одну звезду. Неплохая плотность для города с населением менее 200 тысяч человек!

Но Сан-Себастьян может порадовать и тех, кто не в восторге от изысканных блюд. «Пинчо» – главное слово, которое стоит запомнить и не забывать. Это небольшие закуски (чаще всего – на хлебе) с самым невероятным наполнением. Оливки, анчоус, маринованный острый перец. Козий сыр и карамелизированное яблоко. Мусс из грибов, фуа-гра, тыквенные семечки, желе из сладкого вина и сыр в съедобной позолоте. Мусс из козьего сыра, мед, кедровые орешки. Кровяная колбаса с фуа-гра, рисом и малиновым сиропом. Ну, вы поняли.

Обычно пинчос-бар выглядит так: стойка – в центре, на ней выставлены пинчос. Устроено все просто: заходишь в бар, берешь у официанта тарелку, накладываешь в нее все пинчос со стойки, которые понравились (один стоит где-то 1,5-2 евро), подходишь к кассе, заказываешь пиво или вино, рассчитываешься. Есть принято, облокотившись на стойку: столов в барах почти нет. Гардеробов, конечно, тоже – едят в верхней одежде; около каждого бара на улице – пара высоких столов (там сидят те, кто курят – в помещениях нельзя). Те, кому не хватает места за уличными столами, садятся прямо на мостовую. Это делает центр Сан-Себастьяна похожим на один большой бар: люди ходят из заведения в заведение, едят и пьют, едят и пьют.

И главное: оказавшись в Сан-Себастьяне, нужно забыть слово «тапас». Так закуски на хлебе называют в остальных регионах Испании, но не в Стране Басков. Историческая разница тоже есть: изначально тапас были бесплатной закуской к вину, поэтому готовили их просто, без изысков. А вот за пинчос всегда нужно было платить. Так что тапас – закуска попроще, пинчос – поизысканнее.

И последнее про пинчос. Как вообще вышло, что обычные бутерброды заняли такое важное место в испанской культуре? Ответ такой: традиционно в Испании ужинают довольно поздно – с 9 до 11 вечера. Чем заняться после работы и до ужина? Правильно: ходить по тапас-барам (или, в случае басков, пинчос-барам), пить вино, пиво или сидр и брать эти небольшие закуски.

Конечно, в Сан-Себастьяне нужно пробовать не только пинчос. Всевозможные морепродукты (чего стоят только мидии или атлантические хек, треска, морской черт, приготовленные на углях или на гриле), чулетас (отбивная с кровью, которой восторгался Дмитрий Хохлов, игравший за «Сосьедад» три года: «Нигде больше не ел такого мяса!»), тортильи или мармитако (густая похлебка с картофелем и атлантическим тунцом-бонито). А на десерт – баскский чизкейк или пантсинета (лакомство из слоеного теста с густым заварным кремом, посыпанное миндалем).

На всякий случай: главные кулинарные места Сан-Себастьяна – улицы Фермин Кальбетон и Майор. На них много баров, предлагающих пинчос и разливающих местный сидр.

Сан-Себастьян – фестивальный город. Кино, джаз, классическая музыка и много чего еще

В Сан-Себастьяне можно не только есть и купаться – у города очень насыщенная культурная жизнь. Там проходят:

• Международный кинофестиваль (в этом году – с 15 по 22 сентября).

Высшие награды фестиваля, созданного в 1953-м, – «Золотая раковина» (за лучший фильм), «Серебряная раковина» (лучшим актеру, актрисе и режиссеру) и «Доностия» (почетная награда за вклад в кинематограф).

Трижды в Сан-Себастьяне побеждали советские фильмы: «Табор уходит в небо» (1976), «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1977) и «Осенний марафон» (1979). В 2020-м на фестивале прошла мировая премьера фильма «Фестиваль Рифкина» – 50-го в карьере Вуди Аллена. Его главные герои – Сан-Себастьян, тот самый кинофестиваль и запутавшиеся герои, для которых грань между кино и реальностью стирается.

• Международный фестиваль джаза Jazzaldia (каждый год на третьей неделе июля).

Старейший джазовый фестиваль Испании (и один из старейших в Европе), проводится с 1966 года. За шесть дней на нескольких сценах (наиболее известная – площадь Пласа-де-ла-Тринидад, самая популярная – пляж Сурриола) проходят более 60 концертов. У фестиваля большая история: в прошлом там выступали Элла Фитцджеральд, Рэй Чарльз, Джерри Маллиган, Лайза Минелли.

• Фестиваль классической музыки Quincena Musical (длится весь август).

Вечера классической музыки появились в Сан-Себастьяне еще в 40-х годах прошлого века – чтобы гостям города было чем заняться во время летнего сезона. В концертах участвовали местный хор, оркестр Гран-Казино и европейские музыканты, которые нашли убежище в театре Виктория Евгения во время Первой мировой. С каждым годом число мероприятий увеличивалось – так и возник двухнедельный августовский фестиваль классической музыки.

В наши дни фестиваль длится практически месяц, за это время проходит более 90 выступлений в рамках 11 различных циклов (среди них – опера, балет, большие симфонические оркестры, современные композиторы, подающие надежду местные музыканты, детские программы). Концерты проходят во Дворце конгрессов Курсааль, дворце Мирамар, в театре Виктория Евгения, церквях, монастырях и театрах города и окрестностей.

И это только некоторые события. Еще в Сан-Себастьяне широко празднуют Большую Неделю (это семь дней праздника в середине августа: баскский фольклор на площадях, коррида, шествие гигантов и кабезудов, шоу огненных быков и многое другое), в первые два воскресенья сентября проходит регата «Ла Конча», в октябре – автопробег с участием ретро-машин (кстати, в этом году он будет юбилейным – первый автопробег в Сан-Себастьяне состоялся в 1923 году).

Скучно точно не будет!

В Сан-Себастьяне жили Хэмингуэй, Баленсиага и Франко. Чуть подробнее о тех временах

Несколько коротких фактов о знаменитых людях, которые жили в Сан-Себастьяне:

• Кристобаль Баленсиага родился в баскском городе Гетария в семье рыбака и швеи. Когда ему было 11, отец умер от кровоизлияния в мозг, и Кристобаль помогал маме с заказами. Одна из клиенток матери, маркиза де Каса Торрес, восхищала юного Баленсиагу утонченностью, а ее впечатлила его работа с тканью. Маркиза стала покровительницей Кристобаля и отправила его в Сан-Себастьян, где он учился в ателье Casa Gómez и получил образование по пошиву одежды.

В 1919-м Кристобаль Баленсиага открыл в Сан-Себастьяне первый Дом мод (уже через год он появился и в Мадриде). Все остальное – история.

• Эрнест Хэмингуэй жил на улице Урбьета в Сан-Себастьяне, когда работал над романом «И восходит солнце» («Фиеста»). В этом городке он оказался, путешествуя по северу Испании, – до этого приезжал в Наварру на традиционные забеги с быками и любовался пейзажами Ла-Риохи.

«Даже в жаркий день в Сан-Себастьяне чувствуется как бы прохлада раннего утра, – пишет Эрнест Хемингуэй в «Фиесте». – Кажется, что листья на деревьях никогда не бывают совсем сухими. Улицы такие, точно их только что поливали. В самый жаркий день на некоторых улицах тенисто и прохладно».

• Сан-Себастьян был любимым летним курортом испанского диктатора Франсиско Франко. Там он отдыхал каждый август с 1940-го по 1975-й год. Жил он во дворце Айяте, который до этого был резиденцией испанских королей. Например, оттуда Франко отправился на встречу с Адольфом Гитлером на железнодорожную станцию Андайя. Тогда Гитлер предложил Франко создать единый фронт против Великобритании, но каудильо уклонился, сославшись на экономические трудности Испании. Больше Гитлер и Франко не виделись.

После реконструкции во дворце Айяте разместился центр по защите прав человека.

8 мест, которые нельзя пропустить в Сан-Себастьяне

Гора Монте Игельдо

С ее вершины открывается, возможно, лучший вид на Сан-Себастьян, бухту Ла-Конча и горы. На Монте Игельдо всех желающих поднимает старинный фуникулер, работающий с 1912 года. Его стартовая площадка – пляж Ондаретта. А еще на Игельдо есть парк аттракционов начала XX века. Он окружен железной дорогой и речным каналом.

Собор Доброго Пастыря

Самый высокий собор Сан-Себастьяна построен в 1897 году в стиле неоготики по образцу Кельнского собора (высота центрального нефа – 25 метров). Входной портик украшен колокольней в форме шпиля, высота которой достигает 75 метров. Нужно обязательно полюбоваться на витражи – они прекрасны!

Церковь Святого Винсента

Собор в готическом стиле, построенный на месте старой романской церкви, уцелел после разрушительного пожара 1813 года. Здание датируется XII веком, но нынешний готический облик оно приобрело после перестройки в XVI веке.

Интересный факт: всех, кого окрестили в этой церкви, называют «koxkeros», в честь камней, которые выступают из стен церкви («koxka» – это «камень» с баскского).

Замок-крепость Ла Мота

Построенный в середине XII века замок-крепость выдержал много осад. В XX веке в центре крепости установили огромную статую Иисуса Христа, которую видно с любой точки города. Сейчас в Ла Мота расположен Исторический музей Сан-Себастьяна. Подняться к нему можно по каменной лестнице, которая начинается у базилики Санта Мария дель Коро.

Базилика Санта Мария дель Коро

Ее, конечно, тоже нельзя пропустить. Базилику построили в 1750 году на месте старой романской церкви. Главная особенность базилики – смелое сочетание разных архитектурных стилей. Тут есть и барокко, и готика, и неоклассические элементы.

Королевский дворец Мирамар

Именно тут останавливались испанские монархи, благодаря которым Сан-Себастьян и стал модным летним курортом.

Дворец Мирамар – летний домик испанских королей, его в 1889 году построил английский архитектор Сельден Ворнум. Украшен дворец, выполненный в английском тюдоровском стиле, восьмиугольной башней. Оттуда открывается прекрасный вид на залив.

Дворец закрыт для посещений, но рядом с ним можно погулять по садам.

Мэрия Сан-Себастьяна

Главный факт об этом здании – до мэрии в нем размещалось казино, где проходили вечеринки для европейской буржуазии и аристократии.

Казино открылось 1 июля 1887 года и закрылось после запрета на азартные игры в 1924 году. Если внимательно присмотреться к фасаду, то можно заметить отверстия от пуль. Это следы одной из битв между националистами и республиканцами в ходе Гражданской войны. Мэрией это здание стало в 1947-м.

Набережная Пасео Нуэво

Набережная Пасео Нуэво (или Новая набережная) окружает гору Ургуль. Главная ее достопримечательность – огромные морские волны, которые разбиваются о дамбу, поднимаясь в воздух на невероятную высоту.

Кра-со-та!

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Фото: East News/Rafa RIVAS / AFP, Javier Larrea, AP Photo/Alvaro Barrientos, ANDER GILLENEA / AFP, akg-images, AP Photo/Alvaro Barrientos, Lipnitzki / Roger-Viollet , Philippe TURPIN / Photononstop, GUIZIOU Franck, Javier Larrea/agefotostock, BARRERE Jean-Marc / hemis.fr / Hemis via AFP; Jose Ignacio Unanue/ZUMAPRESS.com, Barbara Boensch/imageBROKER.com/Global Look Press; golocalsansebastian.comcommons.wikimedia.orgfacebook.com/quincena; facebook.com/JazzaldiaDonostia; instagram.com/martinberasategui; sansebastianturismoa.eus; unsplash.com/David Vives, Kylie Paz, ultrash ricco, Jochem Raat