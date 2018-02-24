Алексей Потапов: «Никому ничего не доказывал»

- Играли против «Торпедо» - дополнительная мотивация?

- Безусловно. Выходил на лед в первом периоде, меня трясло, адреналин выделялся. Для меня это был непростой матч.

- Есть ощущение, что ты все доказал своей игрой?

- Никому ничего не доказывал. Хотелось просто сыграть в свою игру. Спасибо капитану, который поддерживал меня и всем ребятам - они тоже знали, что матч для меня непростой.

- Какие ощущения от первого места?

- Никаких. У нас впереди плей-офф и там не важно - какое у тебя место. Все начинается с чистого листа, - передает слова Потапова корреспондент «КВ».