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    Блог Казанские ведомости: спорт

    Алексей Потапов: «Никому ничего не доказывал»

    Теги Алексей Потапов Ак Барс Торпедо

    - Играли против «Торпедо» - дополнительная мотивация?

    - Безусловно. Выходил на лед в первом периоде, меня трясло, адреналин выделялся. Для меня это был непростой матч.

    - Есть ощущение, что ты все доказал своей игрой?

    - Никому ничего не доказывал. Хотелось просто сыграть в свою игру. Спасибо капитану, который поддерживал меня и всем ребятам - они тоже знали, что матч для меня непростой.

    - Какие ощущения от первого места?

    - Никаких. У нас впереди плей-офф и там не важно - какое у тебя место. Все начинается с чистого листа, - передает слова Потапова корреспондент «КВ».

    Автор
    • kazved.ru

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