Валиева вернулась в море любви: хохот с тренерами и момент, который смутил и рассмешил
Камила Валиева открыла третий сезон во взрослом катании.
Ее ждали все: комментаторы говорили только о ней, болельщики скандировали ее имя, даже Этери Тутберидзе приехала в Казань.
Для лидерства не понадобился тройной аксель (но и соперницы не рисковали)
Дебют Валиевой в каждом из сезонов – событие. В первый она шла главной претенденткой на олимпийское золото, во второй заходила после допинг-скандала в Пекине, сейчас – на следующий день после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).
За день до короткой программы на Гран-при в Казани Камила выступила на рассмотрении ее допинг-дела. Вердикт вынесут до конца января-2024. Уже через сутки после наверняка сложного дня Валиева на соревнованиях.
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Во время 6-минутной разминки болельщики выкрикивали: «Камила! Камила!». А когда ее представляли, зал взорвался овациями. После проката – еще раз.
Комментаторы Максим Траньков, Михаил Коляда и Александр Гришин преподносили выступление Валиевой как главное событие дня.
«Настоящая любимица публики. Спортсменка, на которую ходят тысячи и тысячи любителей фигурного катания. Она такая одна – уникальная и неповторимая», – восхищался Гришин.
Впрочем, «тысяч и тысяч» все-таки не было – небольшая арена на 3500 человек не заполнилась до конца, хотя комментаторы уверяли, что люди в преддверии проката звезды стоят даже в проходах.
На сайте Первого канала видео с прокатом Камилы – флеш-рояль из комплиментов: «самая ожидаемая спортсменка», «фееричный прокат» и «феноменальное выступление гениальной спортсменки».
Прокат получился уверенным и запоминающимся. Валиева чисто исполнила прыжки, получила четвертые уровни за вращения и дорожку, была лучшей и в технике (+1,61 от второго места) и в компонентах (впечатляющий отрыв +2,46). Судьи не пожалели баллов во второй оценке, в протоколе мелькнула даже одна десятка.
Итог – 81,09. В прошлом сезоне с короткой без трикселя Валиева набирала даже больше – 83,92 и 83,30 на этапах российского Гран-при. Хотя строгостью судей посчитали, конечно, не высокую оценку Камилы, а баллы Софьи Муравьевой – после чистого проката с идентичным контентом она получила 77,02. Зрители кричали: «Мало!» Видимо, не все пришли исключительно на Камилу.
Ни Муравьева, ни Алина Горбачева не пошли на тройной аксель, так что лидерство Камилы после первого соревновательного дня не удивляет. При прочих равных у остальных мало шансов опередить ее.
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Валиева ушла от лирики в короткой программе и теперь выступает в образе роковой красотки в красном платье.
После контрольных прокатов прошло почти два месяца, и постановка стала только лучше. Камила чувствует себя комфортно и раскованно: кокетничает с судьями и болельщиками, слышит музыку и выверяет каждое движение.
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В отличие от прокатов в Москве, когда она еле устояла на ногах и развеселила всех, в Казани образ выдержан до конца. Валиева не опирается на бортик в финале, а просто приближается к судьям.
«Этот момент контролировался. Но Даниил Маркович говорил, и многие писали, что такая концовка (со спотыканием) – идеальна. Даниил Маркович даже предлагал (оставить), но Этери Георгиевна сказала: давай не будем».
Для Этери Тутберидзе этот этап Гран-при тоже первый в сезоне (она все же показалась у бортика, а вот Евгений Плющенко предпочел выступление сына на «Битве школ» прокату Муравьевой). Тренер не сопровождала Аделию Петросян, Майю Хромых, Бойкову и Козловского, а вот с Валиевой приехала.
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И встречала ученицу теплой улыбкой.
В кисс-энд-край веселье продолжилось. Сначала Камила посмеялась над сосредоточенными лицами тренеров во время ее проката.
А потом уже над собой. Во время одного из вращений белое белье выглянуло из-под красного платья. Валиева тут же округлила рот в изумлении. Упс.
Закрыла лицо рукой и что-то прошептала Тутберидзе. Глейхенгауз, сидевший рядом, сказал: «Все-таки красные?»
Валиева застеснялась, но отнеслась к курьезу со смехом: «Все нормально, ха-ха».
Уже завтра – произвольная программа с не менее ярким образом – воительницы их «Черной пантеры». Будет ли победа у Ваканды и группы Тутберидзе?
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Короткая программа
1. Камила Валиева – 81,09
2. Софья Муравьева – 77,02
3. Алина Горбачева – 73,29
4. Дарья Садкова – 73,15
5. Мария Талалайкина – 67,59
6. Арина Кшецкая – 64,72
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Ну да, эти трусы у кого надо трусы. Эх, Маша Маша. Докатилась, уже о трусах....
И второе, Этери Георгиевне очень идет синий цвет-это пальто элегантное,это правда и вообще она сегодня была очень красивой,мне очень понравился ее стиль сегодня-очень красиво и сама Этери красива.
Хорошее надо тоже людям говорить-особенно когда это правда.
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