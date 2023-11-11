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Валиева вернулась в море любви: хохот с тренерами и момент, который смутил и рассмешил

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Камила Валиева открыла третий сезон во взрослом катании.

Ее ждали все: комментаторы говорили только о ней, болельщики скандировали ее имя, даже Этери Тутберидзе приехала в Казань.

Для лидерства не понадобился тройной аксель (но и соперницы не рисковали)

Дебют Валиевой в каждом из сезонов – событие. В первый она шла главной претенденткой на олимпийское золото, во второй заходила после допинг-скандала в Пекине, сейчас – на следующий день после слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS).

За день до короткой программы на Гран-при в Казани Камила выступила на рассмотрении ее допинг-дела. Вердикт вынесут до конца января-2024. Уже через сутки после наверняка сложного дня Валиева на соревнованиях.

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?

Во время 6-минутной разминки болельщики выкрикивали: «Камила! Камила!». А когда ее представляли, зал взорвался овациями. После проката – еще раз.

Комментаторы Максим Траньков, Михаил Коляда и Александр Гришин преподносили выступление Валиевой как главное событие дня.

«Настоящая любимица публики. Спортсменка, на которую ходят тысячи и тысячи любителей фигурного катания. Она такая одна – уникальная и неповторимая», – восхищался Гришин.

Впрочем, «тысяч и тысяч» все-таки не было – небольшая арена на 3500 человек не заполнилась до конца, хотя комментаторы уверяли, что люди в преддверии проката звезды стоят даже в проходах.

На сайте Первого канала видео с прокатом Камилы – флеш-рояль из комплиментов: «самая ожидаемая спортсменка», «фееричный прокат» и «феноменальное выступление гениальной спортсменки».

Прокат получился уверенным и запоминающимся. Валиева чисто исполнила прыжки, получила четвертые уровни за вращения и дорожку, была лучшей и в технике (+1,61 от второго места) и в компонентах (впечатляющий отрыв +2,46). Судьи не пожалели баллов во второй оценке, в протоколе мелькнула даже одна десятка.

Итог – 81,09. В прошлом сезоне с короткой без трикселя Валиева набирала даже больше – 83,92 и 83,30 на этапах российского Гран-при. Хотя строгостью судей посчитали, конечно, не высокую оценку Камилы, а баллы Софьи Муравьевой – после чистого проката с идентичным контентом она получила 77,02. Зрители кричали: «Мало!» Видимо, не все пришли исключительно на Камилу.

Ни Муравьева, ни Алина Горбачева не пошли на тройной аксель, так что лидерство Камилы после первого соревновательного дня не удивляет. При прочих равных у остальных мало шансов опередить ее.

Улыбки и смех в КиКе – все из-за неловкого момента

Валиева ушла от лирики в короткой программе и теперь выступает в образе роковой красотки в красном платье.

После контрольных прокатов прошло почти два месяца, и постановка стала только лучше. Камила чувствует себя комфортно и раскованно: кокетничает с судьями и болельщиками, слышит музыку и выверяет каждое движение.

Такую Валиеву мы еще не видели: красное платье и музыка из эротической мелодрамы

В отличие от прокатов в Москве, когда она еле устояла на ногах и развеселила всех, в Казани образ выдержан до конца. Валиева не опирается на бортик в финале, а просто приближается к судьям.

«Этот момент контролировался. Но Даниил Маркович говорил, и многие писали, что такая концовка (со спотыканием) – идеальна. Даниил Маркович даже предлагал (оставить), но Этери Георгиевна сказала: давай не будем».

Для Этери Тутберидзе этот этап Гран-при тоже первый в сезоне (она все же показалась у бортика, а вот Евгений Плющенко предпочел выступление сына на «Битве школ» прокату Муравьевой). Тренер не сопровождала Аделию Петросян, Майю Хромых, Бойкову и Козловского, а вот с Валиевой приехала.

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

И встречала ученицу теплой улыбкой.

В кисс-энд-край веселье продолжилось. Сначала Камила посмеялась над сосредоточенными лицами тренеров во время ее проката.

А потом уже над собой. Во время одного из вращений белое белье выглянуло из-под красного платья. Валиева тут же округлила рот в изумлении. Упс.

Закрыла лицо рукой и что-то прошептала Тутберидзе. Глейхенгауз, сидевший рядом, сказал: «Все-таки красные?»

Валиева застеснялась, но отнеслась к курьезу со смехом: «Все нормально, ха-ха».

Уже завтра – произвольная программа с не менее ярким образом – воительницы их «Черной пантеры». Будет ли победа у Ваканды и группы Тутберидзе?

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Короткая программа

1. Камила Валиева – 81,09

2. Софья Муравьева – 77,02

3. Алина Горбачева – 73,29

4. Дарья Садкова – 73,15

5. Мария Талалайкина – 67,59

6. Арина Кшецкая – 64,72

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

52 комментария

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Беглый*
Эх, где те времена, когда спортс балансировал различные мнения, и каждому доставались, как кнут, так и пряник. Ушли безвозвратно. Ни одной нормальной статьи про ТШТ и их фигуристок без приправленного яда. Никакого освещения триумфа юниоров, которые привезли трамвайные остановки своим соперникам. Одни сплошные йогурты, "плохая" Тутберидзе и какие-то невидимые человеческому глазу "дыры" в стене. Зато будем замалчивать бесконечные снятия Жилиной, 10-е места Титовой, последние места Сарновского, допинг тему Кисель, мишинские грибы и соколовскую семью, откуда все бегут. Проблемы есть только в ТШТ, у остальных всё честно, чисто и никаких проблем. Впрочем, как и результатов. И правда, нафига о них писать?
+47
-9
+38
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Алексей 27
Как же спортс уничтожил свой раздел фигурного катания, иногда захожу сюда по старой привычке, и каждый раз поражаюсь.
+45
-9
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Юрий Костыгин
Кто-то мог получить не меньше внимания, собирать трибуны на этапах со своим участием, отдать небольшую дань интересам своего вида спорта в текущей ситуации. Но предпочли самоустраниться, ̶з̶а̶н̶и̶м̶а̶т̶ь̶с̶я̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶й̶м̶и̶ ̶ч̶е̶м̶ участвовать в шоу, ну и так далее. Человек выбрал непростой путь продолжения с висящим дамокловым мечом. Хотя бы за это можно сказать спасибо.
+30
-6
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Маргарита В Сафронова
Камила оправдала все ожидания своих болельщиков. Она прекрасна и уверена в своих силах Виден запас для усложнения.
+24
-4
+20
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Anna Stefan
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Кому что, а спорцу нет ничего интереснее обсуждения труселей🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
+19
-2
+17
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Sportsfan
Вот мы и дожили до статьи о трусах фигуристки… причем несовершеннолетней!
+18
-3
+15
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lepestok
за такую подачу материала в суд надо подавать. Камила вообще-то несовершеннолетняя, куда вы ей в трусы лезете????
+16
-2
+14
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Адриана
Очень неловко должно быть журналистам, которые акцентируют внимание на трусах. Луна чаще без них, но Селенкова тю этом не писала
Ну да, эти трусы у кого надо трусы. Эх, Маша Маша. Докатилась, уже о трусах....
+18
-5
+13
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Беглый*
Ответ Люблю Женьку
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Да уж, трудно высосать более невменяемую чепуху на почве раздражения к блистательному прокату Валиевой, но у вас получилось
+12
-1
+11
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Адриана
Ответ Александр Шульгин
Судя по фотографиям штырит ее не по-детски явно антидепрессантах
Штырит обычно Вас, Вы ,похоже, о действии антидепрессантов не по наслышке знаете.
+10
-3
+7
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Адриана
Ответ Маргарита В Сафронова
Камила оправдала все ожидания своих болельщиков. Она прекрасна и уверена в своих силах Виден запас для усложнения.
Она оправдала ожидания как у болельщиков , так и у хейтеров, вот и трусы для этого подошли, кто что увидел, я - красивую программу и шикарную Камилу, а Селенкова только трусы. Каждому свое.
+7
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Дружба11
Ответ Люблю Женьку
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а мне сегодня состояние Ками понравилось, нервный смех?он бы был у всех после заседания,которое решает твою судьбу.Не знаю-энергетика хорошая.
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AtAmI
Ответ Адриана
Очень неловко должно быть журналистам, которые акцентируют внимание на трусах. Луна чаще без них, но Селенкова тю этом не писала Ну да, эти трусы у кого надо трусы. Эх, Маша Маша. Докатилась, уже о трусах....
Судя по статьям, которые пишут т.н. журналисты и по вопросам, которые задают фигуристам, они не знакомы с чувством неловкости.
+6
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Syndycate
Королева льда дома
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Дружба11
сегодня Ками, действительно выдала отличный прокат,жила в образе, катала расслаблено-сконцентрированно, без напряжения-прокат мне очень понравился и хорошо,что Ками улыбалась.
И второе, Этери Георгиевне очень идет синий цвет-это пальто элегантное,это правда и вообще она сегодня была очень красивой,мне очень понравился ее стиль сегодня-очень красиво и сама Этери красива.
Хорошее надо тоже людям говорить-особенно когда это правда.
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Lennuci
Ответ Юлия Ягунова
Смех ее как-то пугает, ненормальный, но видимо так ее отпускает после напряжения в прокате...
Вы фрагмент интервью Муравьевой пересмотрите после прокатов, вот где была трясучка и хи-хи ха-ха нервным голосом.
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Вошь энтропийная
Отлично, собрали всю ситуацию вокруг проката и даже трусы гвоздем статьи сделали, но про прокат один маленький абзац без аналитики, в чем он был лучше выступлений Муравьевой и Горбачевой.
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Адриана
Ответ AtAmI
Судя по статьям, которые пишут т.н. журналисты и по вопросам, которые задают фигуристам, они не знакомы с чувством неловкости.
Вы правы, за них неловко, причём практически за всех.
+3
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Адриана
Ответ Дружба11
сегодня Ками, действительно выдала отличный прокат,жила в образе, катала расслаблено-сконцентрированно, без напряжения-прокат мне очень понравился и хорошо,что Ками улыбалась. И второе, Этери Георгиевне очень идет синий цвет-это пальто элегантное,это правда и вообще она сегодня была очень красивой,мне очень понравился ее стиль сегодня-очень красиво и сама Этери красива. Хорошее надо тоже людям говорить-особенно когда это правда.
С Вами точно всё хорошо?
+5
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Адриана
Ответ Люблю Женьку
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А я вот и не заметила, до этой статьи, когда других минусов нет, то хоть про трусы, спасибо, что в сами трусы не залезли, а то эти могут...
+2
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Адриана
Ответ Беглый*
Эх, где те времена, когда спортс балансировал различные мнения, и каждому доставались, как кнут, так и пряник. Ушли безвозвратно. Ни одной нормальной статьи про ТШТ и их фигуристок без приправленного яда. Никакого освещения триумфа юниоров, которые привезли трамвайные остановки своим соперникам. Одни сплошные йогурты, "плохая" Тутберидзе и какие-то невидимые человеческому глазу "дыры" в стене. Зато будем замалчивать бесконечные снятия Жилиной, 10-е места Титовой, последние места Сарновского, допинг тему Кисель, мишинские грибы и соколовскую семью, откуда все бегут. Проблемы есть только в ТШТ, у остальных всё честно, чисто и никаких проблем. Впрочем, как и результатов. И правда, нафига о них писать?
👌
+2
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Мурманчанин37
Ответ Беглый*
Да уж, трудно высосать более невменяемую чепуху на почве раздражения к блистательному прокату Валиевой, но у вас получилось
Чудеса на виражах: делаем невозможную чепуху - возможной
+1
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SatelliteSS
Ответ Люблю Женьку
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У Талалайкиной тоже что-то выглянуло, не разглядела
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Ковид 07.10.52
Как эпично про красно-белое на газовом медиа пространстве, ну никак им без этого не оойтись.
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ЛисаАлиса78
А теперь представьте, как бы расписали такой курьез с бельём, если бы на месте Ками была Загитова)))
Миллион статей, подкасты и обзвоны
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