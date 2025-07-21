«Подойдите к зеркалу и спросите...» Холанду стукнуло четверть века и он язвительно поздравил себя в соцсетях 😈
Да-да, тот самый злой американский плейбой из старшей школы.
Эрлинг Холанд отметил 25 лет! А еще по этому поводу сменил образ. Сложно понять, что изменилось, но… что-то точно!
Прическа норвежца так непривычна фанатам, что они не могут перестать о ней говорить.
И он не стал молчать!
«Полпути до 50! 😂 Спасибо всем за поздравления с днем рождения.
Перед тем, как прийти за моими волосами, подойдите к зеркалу и спросите: Действительно ли я могу судить о волосах, которые выглядят лучше моих?» – написал Эрлинг в соцсетях.