«У «Арсенала» было шесть игроков в защите. Они думали, как не проиграть». Коло Туре считает, что «канониры» довольны ничьей с «Сити»

Экс-защитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Коло Туре уверен, что «канониры» довольны заработанным очком в игре с «горожанами».

«Арсенал больше рад этому результату, потому что «Сити» давил. «Манчестер» хотел выиграть игру больше, чем «Арсенал».

«Арсенал» думал о том, чтобы не проиграть. «Сити» перепробовал все, но на поле было недостаточно игроков, способных забить гол.

У «Арсенала» было шесть футболистов в линии обороны. Им очень трудно забить, особенно, когда в штрафной площади находился только Холанд», - заявил Туре.

Напомним, «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 29-го тура АПЛ.