Мужской футбол vs Женский футбол: почувствуйте разницу на примере EA Sports FC 24
Да уж, все очень спорно.
В сети распространилось видео из продолжения симулятора FIFA - EA Sports FC 24. На нем показатели одного из самых накачанных футболистов Адамы Траоре (сейчас выступает за «Фулхэм») сравнивают с футболисткой Тринити Родман, имеющий идентичные показатели физической силы.
Результат, как говорится, налицо.
А вообще, нужно по примеру женского ЧМ (где из каждого утюга доносилось, какие там красивые цифры) сделать отдельную игру, даже с такими показателями - и увидим реальный интерес.