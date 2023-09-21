Да уж, все очень спорно.

В сети распространилось видео из продолжения симулятора FIFA - EA Sports FC 24. На нем показатели одного из самых накачанных футболистов Адамы Траоре (сейчас выступает за «Фулхэм») сравнивают с футболисткой Тринити Родман, имеющий идентичные показатели физической силы.

Результат, как говорится, налицо.