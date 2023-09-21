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Мужской футбол vs Женский футбол: почувствуйте разницу на примере EA Sports FC 24

Адама Траоре Адама Траоре
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Да уж, все очень спорно.

В сети распространилось видео из продолжения симулятора FIFA - EA Sports FC 24. На нем показатели одного из самых накачанных футболистов Адамы Траоре (сейчас выступает за «Фулхэм») сравнивают с футболисткой Тринити Родман, имеющий идентичные показатели физической силы.

Результат, как говорится, налицо.

1 комментарий

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Cliff Booth
Так если поставить реальные показатели, то за женские команды никто играть не будет, да и будет это такое себе удовольствие.
А вообще, нужно по примеру женского ЧМ (где из каждого утюга доносилось, какие там красивые цифры) сделать отдельную игру, даже с такими показателями - и увидим реальный интерес.
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