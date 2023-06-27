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Каждый отмечает требл по-своему: Рубен Диаш выложил видео из отпуска - с крупнокалиберным автоматом в руках😳😳😳

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Португалец снимает стресс после тяжелого сезона.

Португальский защитник «отметился» еще во время празднования победы в Лиге чемпионов. Как рассказал бразильский вратарь команды Эдерсон, Диаш, который не пьет алкоголь, сделал исключения по случаю завоевания требла, но все сложилось не очень хорошо для него.

После двух порций его стошнило, причем, что самое поразительное, прямо в сумочку мамы Джека Грилиша.

В отпуске Диаш держится подальше от алкоголя, а стресс снимает стрельбой из автоматического оружия - видео из тира Рубен выложил у себя на странице.

5 комментариев

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paul_94
сумочка мамы Джека Грилиша и не такое видала
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batterbin
Что за пулемет? Кто разбирается?
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Hella black
Отдых не обязательно должен быть связан с алкоголем. У каждого свой кайф 😎
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Abaiskiy
20 лет спустя:
Сумочка мамы Джека Грилиша. Где она сейчас?
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Digger86
Ответ batterbin
Что за пулемет? Кто разбирается?
не специалист, но похож на M249 (возможно какая-то модификация)
https://en.wikipedia.org/wiki/M249_light_machine_gun
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