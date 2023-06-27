Португалец снимает стресс после тяжелого сезона.

Португальский защитник «отметился» еще во время празднования победы в Лиге чемпионов. Как рассказал бразильский вратарь команды Эдерсон, Диаш, который не пьет алкоголь, сделал исключения по случаю завоевания требла, но все сложилось не очень хорошо для него.

После двух порций его стошнило, причем, что самое поразительное, прямо в сумочку мамы Джека Грилиша.

В отпуске Диаш держится подальше от алкоголя, а стресс снимает стрельбой из автоматического оружия - видео из тира Рубен выложил у себя на странице.