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10 лет назад мы увидели, возможно, лучшую концовку матча в истории футбола - разумеется, в Англии

Лестер Лестер
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Уотфорд Уотфорд
Мануэль Альмуния Мануэль Альмуния
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Футбол Футбол

Некоторые называют это вообще лучшим видео, которое можно посмотреть.

Дело было в 2013 году – в плей-офф второго по силе дивизиона Англии – Чемпионшипа. Первый полуфинальный матч плей-офф между «Уотфордом» и «Лестером» завершился минимальной победой «лис» со счетом 1:0.

Во втором матче при счете 2:1 в пользу «Уотфорда» на 7-й минуте компенсированного времени «Лестер» получил право на пенальти, но голкипер хозяев Мануэль Альмуния справился и с самим ударом, и с добиванием. А дальше было вот что.

«Уотфорд» выиграл со счетом 3:1 и одержал победу по сумме двух встреч - 3:2, но в финале за выход в АПЛ в итоге проиграл «Крисал Пэлас» 0:1.

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